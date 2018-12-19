英國撥款20億調派3500士兵備戰無協議脫歐

圖片版權 Getty Images Image caption 英國脫離歐盟的大限百日倒計時開始，但各方各派意見仍然分歧巨大。

英國脫歐百日倒計時已經開始。由於各方分歧巨大，英國可能無協議脫歐，雙方在努力爭取平穩過渡。

距離英國和歐盟設定的脫歐時間2019年3月29日已經進入了百日倒計時了，可是雙方達成的協議能否在英國議會通過還有諸多疑問。

英國國內各方很著急，但意見仍然很分歧。歐盟也很擔心，27個成員國關注英國下一步動向。

首相特里莎·梅2018年末挺過了執政的保守黨內不信任案投票，保住首相一職。但她的政府提出的英國脫歐協議草案需要在2019年1月份第三周提交給英國下議院投票。

但是，英國議會還有很多下議院議員仍然反對梅首相的英國脫歐協議草案。如果協議在議會無法通過，意味著英國可能面臨無協議脫歐的形勢。

面對這種危險，如果英國與歐盟雙方不採取任何行動，對英國，對歐盟，對整個世界都有可能形成巨大的經濟衝擊。

因此，英國政府和歐盟都開始在金融、航空、氣候變化等關鍵領域採取行動，避免在無協議脫歐情況下出現混亂。

英國政府在行動

在討論了目前的局勢後，英國政府內閣決定"加緊"凖備應對無協議脫歐情況的出現。

政府大臣們經過長時間討論，批准英國財政部在無協議脫歐如果出現的情況下，向各部門撥款20億英鎊，重點部門包括內政、交談、環境、商業等，確保邊境、治安和國際貿易能夠平穩過渡。

政府還將向約14萬家公司發函，提請它們為應對這種可能情況作好凖備。

另外，英國國防大臣威廉姆森在議會告訴議員們，一旦面臨無協議脫歐，將派出3500名軍人待命聽從政府部署。

歐盟在不確定中尋找確定

英國醫療衛生大臣漢考克對BBC透露，他早已下令在英國國家醫療服務體系做好規劃，應對無協議脫歐可能性，包括醫藥儲備等等。

在海外，英國也在積極努力與不同的國家達成雙邊協議，避免脫歐衝擊其現有的貿易、交通等各種機制。這實際上不僅對英國有利，也有利於有關其它當事國保護既有的雙邊關係免受衝擊。比如2018年12月份，瑞士與英國正式簽署航空協議，即使英國最終選擇無協議脫歐，瑞士與英國的航空運輸業也將因此不受影響。

歐洲議會的英國脫歐事務談判代表批評英國政府大臣們渲染英國無協議脫歐的可能性，以期在交通和畜牧業等領域與各方能達成雙邊協議。不管這種批評是否到位，達成協議倒是符合英國和有關國家雙方利益的事。

歐盟12月下旬也緊急頒布了在英國無協議脫歐情況下的應急行動方案，提出了14項計劃，涵蓋金融、航空、氣候變化等關鍵領域採取行動，避免在英國與歐盟無協議情況下英國強硬脫歐出現混亂。

英國國內的政爭，黨爭，民意之爭

英國首相梅雖然挺過了執政的保守黨內不信任案投票，但並沒有解決黨內在脫歐問題上的分歧。不論是留歐派還是脫歐派都繼續對她主張的英國脫歐方案進行猛烈批評。

雖然保守黨內很多領袖人物呼籲議員們要負起責任，在1月份政府向下議院提交其脫歐草案時，避免英國遭遇無協議脫歐情況。但屆時議員們會如何決定什麼是負責任、投出什麼票，目前無人知曉。

在野的工黨方面，反對硬脫歐的是大多數議員的共識，但工黨議員們是否會給保守黨梅政府的脫歐草案投贊成票呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 英國商界領導人呼籲要避免2019年3月底無協議脫歐造成混亂的情況。

不論保守黨、工黨還有第三大的自由民主黨等黨派，都有重量級人物在2018年年底再次發出"第二次全民公決"或者"放棄脫歐"的呼聲，這在現實上是否可行呢？

2018年末，英國和歐盟都面對著一種前所未有的大變局，世界也在以茫然的目光關注著歐洲2019年以及未來將何去何從。