30年翻案 從自殺到謀殺揭出驚人犯罪內幕

圖片版權 STEVE JOHNSON Image caption 史蒂夫（左）和斯科特（右）

澳大利亞警方懸賞100萬澳元，希望人們能夠提供線索，抓獲導致斯科特·約翰遜（Scott Johnson）死亡的兇手。

斯科特死時年僅27歲。 他是一名英國劍橋大學的學生。

這個案件與眾不同之處不僅在於其懸賞獎金數額之大，還在於它是30年前的舊案。

1988年，人們在澳大利亞悉尼北角懸崖（North Head cliffs）下發現了斯科特赤裸的屍體。那裏當時是悉尼出名的同性戀交友場所。

圖片版權 STEVE JOHNSON Image caption 斯科特熱愛旅遊

當時，警察和驗屍官很快判定他是自殺，而且沒有進行任何調查。

但斯科特家人從來不相信這一判斷，特別是斯科特的哥哥史蒂夫。多年來，史蒂夫一直為尋找真相而奮鬥。他認為弟弟跳崖自殺根本不可思議。

2012年和2015年，新驗屍官曾經重審此案，但兩次警方都未能提供斯科特不是自殺的任何證據。

重開此案

圖片版權 STEVE JOHNSON Image caption 斯科特1986年搬到澳大利亞希望和在大學遇到的一名男子一起生活。

然而，2017年，一名驗屍官判定斯科特是被一伙仇恨同性戀的團伙所謀殺，至此展開了新的調查。

根據新的線索，斯科特的死並不是孤立案件。

在1980年代末，大約有80名同性戀男子被悉尼附近的犯罪團伙殺害。斯科特的哥哥史蒂夫在2005年獲得了有關信息。

澳大利亞警方對悉尼最著名的邦代海灘（Bondi Beach）一些同性戀類似死亡案件進行調查，這讓史蒂夫突然「頓悟」他弟弟的死因。

但澳大利亞當地警方對重審斯科特案件興趣不大。因此，史蒂夫不得不自己僱傭調查人員，查詢當時在悉尼海灘一帶活動的反同性戀團伙襲擊同性戀的法庭案綜。

可能真相

圖片版權 STEVE JOHNSON Image caption 史蒂夫說斯科特非常聰明，而且謙虛。

史蒂夫認為肯定有一些人知道真相。他表示，即使沒有人親眼目睹斯科特墜崖那一刻，但希望會有一些人知道這個作案團伙活動的有關信息。

「這伙人一般在進行襲擊後會進行一番炫耀，」史蒂夫說。「他們可能作案後到酒吧去喝幾杯啤酒」。

所以，史蒂夫覺得酒吧裏的一些常客可能知道關於斯科特死亡的真相。

斯科特死時是一名攻讀數學的博士生，非常有才華。而且，他當時很快就要取得博士學位了。

警方尷尬

圖片版權 AFP Image caption 斯科特很快就要獲得博士學位了

新南威爾士警察專員米克·富勒目前表示，斯科特死亡案件是他所遇到的最具挑戰性的案例之一，因為沒有人願意開口講話。

但是，他說：「一想到那些犯罪者仍然逍遙法外，就在我們的社區中自由生活和存在讓人感到真的很可怕」。

富勒還為數十起未破的同性戀男子死亡案件而道歉，這些案件都發生在80年代末，和斯科特在同一時期死亡，而且都是類似案件。

斯科特的哥哥史蒂夫說，至少現在有人出來表示道歉並承擔責任。

斯科特是於1986年從美國移居到澳大利亞的。因為當時澳大利亞有關同性戀關係的法律比較友善。但是，新南威爾士只是在那之前的2年，即1984年才剛剛把同性戀合法化。

為何等待如此之久

圖片版權 STEVE JOHNSON

因此，史蒂夫相信當時的警察對針對象他弟弟這樣的同性戀犯罪不是很重視。

「同性戀社區是二等公民。他們的權利沒有得到很好的保護，」史蒂夫說。

這就給那些仇視同性戀的團伙有機可乘，因為他們知道警察不會找上門來。

與此同時，他們也清楚同性戀受害者害怕警察，所以他們也不會報案。

當時針對同性戀的犯罪襲擊很少得到報案這一點，是廣為人知的事實。

史蒂夫希望此案取得的進展或許將鼓勵警察調查其他未解決的類似案件。