圖片版權 ANNE GU Image caption 小組創始人說，他們希望該群組能更加包容。

對於很多海外亞裔人來說，Facebook(「臉書」)上一個名為「微妙的亞洲特質」（Subtle Asian Traits）的小組已成為一種文化現象。

在這裏，人們分享著有關第一代移民生活等內容的表情包和笑話，使它廣受歡迎。自去年9月該"臉書"小組成立以來，已有近100萬人加入。

任何人都可以在「臉書」小組裏發帖，很多帖子引發了人們對於文化認同的討論。

「微妙的亞洲特質」最初由9名居住在墨爾本（Melbourne）的澳大利亞華裔高中生建立。現在，小組的迅速走紅甚至讓他們也感到震驚。

「我們一直喜歡分享有關亞洲文化、以及在外國長大經歷的表情包和笑話。我們只是想找個平台能一起分享它們，」群組創建者之一、18歲的凱瑟琳·蕭（Kathleen Xiao）對BBC說。

另一名18歲的創始人安妮·顧（Anne Gu）說，當群組成員達到1000人時，他們已非常激動，「現在幾乎瘋了」。

圖片版權 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 亞洲父母成為小組內被經常調侃的目標。

她說，「我們從沒想到它會這麼大、這麼火。」現在，「微妙的亞洲特質」幾乎已成為一個亞洲移民的線上社區。

她說，最初的想法是簡單分享一些有關家庭生活、亞洲文化的「怪癖」和珍珠奶茶的笑料（有很多表情包與奶茶有關）。

「微妙的亞洲特質」是什麼?

小組的帖子主題廣泛，它們更多關注的是移民子女所經歷的亞洲文化。

因此，很多小組成員是來自澳大利亞、美國、加拿大和英國的年輕人，而非來自亞洲。

凱瑟琳·蕭認為，該主頁之所以如此受歡迎，是因為它包含了「我們生活中沒有人談論過的一些小事」。

很多表情包都與家庭習俗有關，比如飲用白開水，或用手指測量燒飯時所需的最佳水量。

圖片版權 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 「你永遠不知道現在幾點了。因為你家裏的所有時鐘都比真實時間快5到10分鐘。」

圖片版權 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 「當你參加一個亞洲家庭聚會，他們為客人擺上酒店的拖鞋。」

安妮·顧說，其他笑話還包括來到西方社會第一代亞洲人的經歷，以及「有時如何在兩種文化之間做出取捨」。

一些表情包則關於語言障礙、中國家庭作業的折磨以及反家庭規則和傳統。

還有一些帖子提到了一些偶然的種族主義經歷，或覺得自己有「不夠白人」的地方。

圖片版權 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 海外亞裔時常面臨身份認同的糾結與困擾。

幽默的一個常見來源是「亞洲父母」——他們通常被描繪成謹慎、嚴厲和專橫的形像。

作為中澳混血的千禧一代，一則在小組裏廣受歡迎的帖子讓我忍俊不禁。它的標題是：「當有一天我告訴我媽我沒有吃早餐」。

圖片版權 SUBTLE ASIAN TRAITS Image caption 該帖子獲得了超過30,000個讚。

它與我母親的文字驚人地相似，尤其是類似的句子：「因為你的事，我昨晚沒睡好。」

安妮·顧說，小組裏的內容需要和主題相關。一些用戶曾向管理員發送感謝信息。

「一個女孩說這是她第一次感到歸屬感，」她說。

凱瑟琳·蕭表示，小組幫助她意識到自己的經歷很普遍。

她說：「在外國長大，這些本只是你不願談論的一類事情，因為你擔心別人不理解你，或你會被當成異類。」

尋找「平衡」

不過，與其他提供對文化認同觀察的在線小組類似，它們也面臨一些挑戰。

最初有一些批評聲認為，該組織並沒有包容所有的亞洲文化，因為大多數帖子都與東亞有關。

安妮·顧稱，自那以後，管理員們將內容的多樣化列為優先考慮內容。在組織的規則中（因為四在中國文化中是不吉利的數字，所以有五條規則），管理員鼓勵用戶「包容所有亞洲種族」。

圖片版權 KATHLEEN XIAO Image caption 凱瑟琳·蕭和她的朋友互相稱呼對方是ABC（澳大利亞出生的華人）。

其他批評者說，「虎爸」、「虎媽」或不良駕駛等內容的表情包只會加劇負面的刻板印象。Reddit上的一名用戶認為這種幽默是種族主義和「自我仇恨」。

安妮·顧承認，其中一些幽默的確是刻板印象，但她反駁稱，大多數發帖人「通常都擁有自己的文化認同」。

「他們懂得平衡，」她說。這些帖子還可以幫助人們「以一種更幽默和積極的方式，回憶童年時潛在的負面經歷……就像通過幽默療傷一樣。」

她補充說，小組還加強了她自己的文化自豪感——這是她沒有預料到的。

「我希望這也能給其他人帶來信心，不要對自己的文化這麼害羞，」她說。