敘利亞衝突：特朗普宣佈從敘撤軍令盟友震驚

圖片版權 AFP Image caption 美軍大部分駐扎在敘利亞北部的庫爾德地區。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三宣佈從敘利亞撤出所有美國軍隊。他稱，所謂的「伊斯蘭國」（IS）組織已經被擊敗。

然而，特朗普的決定遭到包括資深的共和黨人和外國盟友的批評，他們稱此舉可能導致「伊斯蘭國」組織「復活」。

美國軍隊已幫助敘利亞東北部大部分地區擺脫聖戰組織，但目前仍存在一小部分武裝分子。

特朗普支持者之一、共和黨參議員林賽·格萊厄姆（Lindsey Graham）稱，撤軍決定是一個「巨大的奧巴馬式錯誤」。

英國政府對特朗普聲稱「伊斯蘭國」已被擊敗的說法表示反對。

美國五角大樓稱，國防部正進入消滅「伊斯蘭國」的「下一階段」，但沒有提供更多細節。

美國總統特朗普一直承諾要將美國軍隊撤出敘利亞，他在社交媒體「推特」（Twitter）上表示，在他們取得「歷史性勝利」後，是時候讓他們回國了。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月19日

各方反應

美國眾議院軍事委員會成員格萊厄姆警告稱，撤軍將在敘利亞內外產生「災難性後果」。

他說，他擔心這將意味著把美國在該地區的影響力拱手讓給俄羅斯和伊朗。

他在一份聲明中稱：「美國在這個時候撤軍，對『伊斯蘭國』、伊朗、敘利亞的阿薩德（Bashar al-Assad）和俄羅斯來說，是一個巨大的勝利。」

與此同時，英國政府也選擇與特朗普稱「伊斯蘭國」已經被擊敗的言論保持距離。

「我們還有很多事要做，不能忽視他們構成的威脅，」英國外交部的一份聲明說。

以色列稱，美國告知以色列「還有其它方式在該地區發揮影響力」，但將「研究（撤軍的）時間表以及如何實施，當然還有對我們的影響」。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）語氣有所不同。她稱，美國的決定將給敘利亞帶來「真正、實際的政治解決前景」。

敘利亞東北部一名庫爾德當局發言人阿爾達·謝利爾（Aldar Xelil）說，目前沒有人知曉撤軍的細節，「包括這裏的美軍指揮官」。

他對庫爾德電視頻道Ronahi TV說，美國的決定將會對整個地區帶來影響。

美國盟友的憂慮

BBC外交事務記者羅賓斯（James Robbins）：

英國政府沒有進一步譴責特朗普總統將美軍撤出敘利亞的決定——至少在公開場合是這樣。

聲明說，儘管近段時間針對「伊斯蘭國」的行動取得了「重要進展」，但其仍然是一個威脅。

在敘利亞，與「伊斯蘭國」作戰的庫爾德民兵感到被拋棄，此時，土耳其正誓言要加強對庫爾德人的進攻。

敘利亞總統巴沙爾·阿薩德最強大的盟友——俄羅斯和伊朗對這一決定感到高興。

他們希望這個決定可以使他們增加在敘利亞及周邊的影響力。

美國在敘利亞的角色

美國在敘利亞留有大約2000名士兵，他們中的大部分駐扎在該國北部的庫爾德地區。

美軍與被稱為「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）的庫爾德和阿拉伯武裝建立了伙伴關係，他們被認為在實際消滅「伊斯蘭國」方面發揮重要作用。四年前，「伊斯蘭國」組織曾一度佔據敘利亞大半國土。

然而，該極端組織並沒有完全消失。

美國最近一份報告稱，敘利亞境內仍有多達1.4萬名IS武裝分子，鄰國伊拉克境內的IS武裝分子更多——人們擔心，他們的戰術將轉向游擊戰，並嘗試重建其網絡。

但美國與庫爾德人之間的合作激怒了鄰國土耳其，土耳其將「敘利亞民主力量」的主力——庫爾德人領導的「人民保護部隊」（YPG）——視為在土耳其境內爭取自治的庫爾德人組織的延伸。

周一，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其可能很快會對敘利亞的YPG發動新的軍事行動。

埃爾多安補充稱，他已與特朗普通過電話告知了自己的計劃，特朗普給出了「積極的回應」。