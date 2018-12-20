美國反制西藏旅行限制 中方警告「後果自負」

圖片版權 AFP Image caption 外國人進入西藏前，必須申請特別許可。

美國簽署《2018年對等進入西藏法案》後，中國外交部強烈反應，批評法案對西藏獨立運動「發出嚴重錯誤信號」，也對中美交流合作「具有嚴重危害性」。

中國外交部周四（12月20日）在網站發出聲明，指西藏對各國人士都是開放的。聲明警告美國當局不得實施法案，否則產生的後果「只能由美方負完全責任」。

但一些西藏權益組織對美方通過該法案表示歡迎，形容這開啟了美方對他們支持的「新時代」。

這是甚麼法案？

中國政府目前規定外國公民必須先申請特別許可，才可以進入西藏。美國多年來都批評，中方經常拒絶給記者、外交官等簽發這個特別許可。

《2018年對等進入西藏法案》法案禁止對執行這項政策有「相當角色」的官員入境美國，又要求美國國務院每年要向國會提交報告，列出哪些中國官員因為這部法案而被拒入境美國。

美國國會參議員梅嫩德斯（Robert Menendez）形容，這部法案的目的是為了「基本的公平」。

他說，中國公民到訪美國有很大的自由度，這是件好事，但美國學生、記者、外交官和一些原藉西藏的美國公民到訪西藏卻不容易，情況「不能接受」。

圖片版權 AFP Image caption 西藏流亡領袖達賴喇嘛提出"中間道路"，解決西藏問題，但建議被中國當局否決。

中國官方反應如何？

美國的法案出台正是達賴喇嘛流亡60週年前夕。中國外交部發言人華春瑩周四在例行記者會上回應提問時指出，中方對這部《2018年對等進入西藏法案》表示「堅決反對」，又舉例說自2015年就有約40000人次美國人到訪西藏。

她又指因應西藏的「特殊的地理的氣候條件等因素」，中國對外國人進入西藏採取管理措施是「完全必要」的。

中國官方《西藏日報》早前發表評論文章，再次批評達賴喇嘛的「中間道路」政治主張其實是追求西藏脫離中國，成為獨立國家。

「中間道路」由西藏精神領袖達賴喇嘛提出，其內涵是放棄西藏獨立的立場，主張通過對話，尋求西藏在中華人民共和國的框架範圍內施行真正的自治。

《西藏日報》上周五（12月14日）的文章批評，無論是「中間道路」還是「高度自治」，都是企圖否定共產黨的領導，「否定社會主義制度，否定民族區域自治制度」。

圖片版權 AFP Image caption 外界多年來都關注西藏的人權問題。

外界如何評論法案？

總部設在美國的國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet）在美國總統特朗普簽署法案後發表聲明，指法案代表美國當局「更密切關注」西藏和當地人。

國際聲援西藏運動主席梅卡奇（Matteo Mecacci）形容，這部法案「有創意、又有影響力」，可為其他國家作示範作用，又向中國政府顯示它對西藏人民的「歧視性行動」會有後果。

中國過去數年只批准了數名美國官員到訪西藏，包括美國前駐華大使駱家輝（Gary Locke）和美國民主黨眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）。德國人權政策及人道援助專員柯夫勒（Barbel Kofler）早前要求訪問新疆被拒，之後轉到西藏訪問。