圖片版權 Getty Images Image caption 聖誕禮物

近來，DNA基因測試越來越流行。在西方，特別是美國和英國，很多人在給家人買聖誕禮物時選擇了基因測試劑禮盒（DNA testing kits)。

而在中國，也有越來越多人參加這種祖源、祖先分佈、種族構成比例的測試，當然大多數人是為了好玩和好奇。

一些基因測試劑操作起來非常簡單，在家裏就可以做。參加測試者只需要提供唾液樣本或用棉簽取一點口腔內的細胞樣本，然後寄給測試公司去做化驗就行了。

在美國，已經有數百萬人做過這種DNA基因測試，但是如果測試給你帶來意料之外的結果該怎麼辦？

震驚

Image caption 珍妮的測試結果令她吃驚

美國康涅狄格州的珍妮就碰到了這種事。珍妮3年前決定做DNA測試，因為她從小就對祖先和家族譜感興趣。

在孩子長大後，珍妮手上終於有了大把時間。在好奇心的驅使下，珍妮想知道自己的種族背景。

基因測試結果顯示，珍妮主要是英國血統，還包括一點蘇格蘭血統以及一點來自斯堪的納維亞半島的基因。這些都是預料之中的，並無驚奇。

但一年後，她又做了另外一家基因公司的測驗，同時還說服和哥哥一起做。

但這次，在收到測試結果後卻令她大吃一驚。在她吃力地試圖解讀她和哥哥的遺傳基因曲線時，下面的一行字立即引起了她的注意。這行字的意思說：兩人的關係是半兄弟姐妹關係，也就是說他們可能是同母異父的關係。

看到這一結果後，珍妮覺得一定是她哥哥沒有按照指令步驟操作，因此導致結果出現錯誤。

珍妮很生氣。但與此同時，珍妮腦子裏也開始出現疑點。在通過上網查詢和研究之後，更證實了珍妮的疑問。

珍妮的父親已經去世，但她找到了父親的一個堂(表)姐妹（first cousin），並說服她做了基因測試。當然，珍妮並沒有告訴她真相。

結果出來後證實了珍妮的懷疑。珍妮和爸爸的堂(表)姐妹沒有共同的基因聯繫，但珍妮的哥哥卻有。這說明，珍妮並不是她父親的孩子，那麼她真正的父親是誰呢？

真相大白

Image caption 珍妮從小膚色和頭髮都比較淺

這一發現令珍妮心碎。她在最初的幾個月沒有告訴任何人。但她給自己其他的兄弟姐妹都買了測試劑並說服他們去做測試。

結果證實了珍妮的猜想，她是家裏孩子中唯一一個不是父親親生的。這就解釋了為什麼珍妮的長相與其他兄弟姐妹的不同，她不像他們那麼高，也不像他們那樣皮膚顏色比較深。

最後，珍妮動員自己母親也做了基因測試，當時母親已經86歲。

一年後，珍妮終於鼓起勇氣把家人都聚集在一起。這時，珍妮的母親飽受癌症折磨，身體虛弱。在全家人喝茶之際，珍妮開始向大家解釋DNA測試的結果。

珍妮記得當時她媽媽正端著茶杯凖備喝茶，突然媽媽端著茶杯的手停了下來，手開始發抖。在珍妮的記憶中，母親非常剛強，從來沒見她流過淚。

珍妮幾乎於心不忍，不想讓她傷心。但轉念一想，如果現在不問可能以後就再也沒有機會了，這樣自己日後就會後悔。

珍妮記得曾有一位商人與家人住在同一個小鎮，他跟母親的關係非常友好。珍妮說出了這名男子的名字，問母親他是不是自己的親生父親？

珍妮母親非常吃驚，她問珍妮是怎麼知道的？珍妮母親事後承認曾經想把這一深藏的秘密帶到自己的墳墓中去，因為她從未告訴過任何人，包括自己的丈夫。

讓珍妮感到欣慰的是，她父親10年前就去世了，如果他知道了這件事會很難過，因為他是一個「單純、內向的人」。

同病相憐

Image caption 比爾跟珍妮有著類似的經歷

這一切給珍妮帶來了巨大的震蕩。後來，珍妮在一本《我基因中的陌生人》一書中找到了一些安慰。

該書的作者是金融記者比爾·格里芬。他與珍妮有著類似的經歷。珍妮還和比爾取得了聯繫。

珍妮說，是比爾的書「救」了她，否則真不知道自己會做出什麼事來？

而比爾在2012年發現自己不是父親的兒子時也經歷了同樣的情感折磨。

當比爾問起自己已經95歲高齡的母親這一尷尬問題時，她母親很不情願地承認自己「犯了錯」，她說跟自己從前的老闆曾有過短暫的婚外情。

並非個例

Image caption 凱瑟琳發現她也不是父親的親生。

然而，像珍妮和比爾這樣的經歷並非罕見。隨著DNA基因測試的流行，爆出越來越多這樣的家醜。當然，還有許多沒有暴露出來的。

美國得克薩斯州的凱瑟琳在55歲生日時收到年長兄弟姐妹們的一份DNA基因測試劑禮盒。結果發現她也不是父親的親生。

但她母親那時已經離世，因此她無法得知自己的生父是誰。這讓她無所適從，直到她遇見了跟她有類似經歷的另一名女子。

於是，她們決定成立一個自助團體，在短短一年半的時間裏這個團體裏的成員就達到4100人。

這個組織裏的人都有類似的經歷，比如他們母親懷的孩子並不是自己丈夫的，但也有個別母親是被別人強姦而懷孕，或是他們是從小被領養的，但家人從未告訴他們真相。

有些家庭還因為基因測試結果出來後產生矛盾，造成關係緊張，相互不再理睬等現象。

家庭分裂

Image caption 貝蒂和父親，但這並不是貝蒂的親生父親。

貝蒂就碰到了這樣的事。兩年半前，貝蒂做了DNA基因測試，結果發現她的兄弟姐妹跟她是同母異父。

當她打電話把這一結果告訴母親時，她母親先是說測試公司搞錯了。當這一話題再次被提起時，不但母親不認賬，連她的兄弟姐妹也一起指責她。

他們說貝蒂精神失常，說她撒謊。貝蒂的父親3年前已經去世，但幸虧貝蒂保有他的一縷頭髮，在經過親子化驗後確定，他們之間沒有任何血緣關係。

這時，貝蒂的同母異父姊妹稱貝蒂這樣做很「邪惡」，並告訴貝蒂：「對我們來說你已經不存在了」。從此，貝蒂跟母親及兄弟姐妹就斷了聯繫。

這讓貝蒂感到傷心，因為她和母親關係一直很密切。貝蒂認為這傷了她母親的自尊心、她的基督信仰，而且破壞了她的形像。

由於貝蒂膚色較深，她相信自己的親生父親可能有墨西哥血統。而她母親和父親則是典型的歐洲血統。

貝蒂參加基因測試，並不全是由於好奇心驅使，她這樣做還有健康原因在裏面。

貝蒂有甲狀腺問題，而且她和女兒還有另外的遺傳症狀，但不可能是來自貝蒂母親這邊的遺傳。

「受害者」

圖片版權 Getty Images Image caption 測試很簡單，但結果最重要。

勞倫斯（化名）的情況與珍妮、比爾、凱瑟琳和貝蒂都有所不同。他本人是一名父親，DNA基因測試結果讓他大吃一驚。

勞倫斯女兒一直纏著他，讓他買個DNA測試劑，但勞倫斯一直推脫，部分原因是99美元的價錢讓他不捨。

但終於有一天，他架不住女兒的請求讓了步。但當勞倫斯妻子聽到這一消息後，「臉色慘白」。當晚，他妻子向他招認她與一位同事有過一段長期的婚外情。

勞倫斯妻子在生下女兒2個月後曾做過親子鑒定，結果證實了她的直感，女兒的確不是丈夫的。但她把這個秘密保守了15年。

可以想像勞倫斯的崩潰，他後來離開了妻子但卻與女兒保持友好關係。因為，他聽從母親的勸告，女兒是無辜的。

作為男人，勞倫斯的處境更加尷尬，因為沒有男人願意承認自己的妻子偷人背叛，而且還生下了別人的孩子。

他說：「沒人能理解，當發現你的女兒是別人的要比發現你的妻子有婚外情糟糕100倍」。

圖片版權 Getty Images Image caption 基因測試禮盒越來越流行

現在，凱瑟琳的自幫組還專門成立了一個幫助像勞倫斯這樣情況的父親分組。

儘管這樣，勞倫斯表示自己並不後悔做了這個測試，因為發現了真相。

但他同時警告那些想參加DNA測試的人要做好心理凖備，因為可能會出現一些令人意想不到的「家醜」。

並不是每個人都像勞倫斯那樣，有些人寧願選擇不知道。

但DNA測試出的意外也並不都是壞事，比如，比爾、凱瑟琳都找到了他們原來根本不知道的親屬和同父異母的兄弟姐妹。

貝蒂希望有一天能夠找到她的親生父親。

珍妮知道，或許某一天她的同父異母的兄弟姐妹也會聯繫上，但她現在還沒有這樣的計劃。