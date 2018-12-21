英國脫歐：移民政策迎來大變革 歐盟內外一視同仁

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英國政府發佈被稱為40年來英國移民政策最大改革的白皮書，表示將對來自歐盟內外的移民一視同仁。

這份計劃持續到2025年的新措施，也有保護依賴海外勞工的英國部分經濟領域的意圖。

內政大臣賈維德強調表示，英國正式脫歐後，將會針對高技能歐盟公民推出簽證，新制度將以移民的技能為基礎，而不是他們來自什麼地方，歐盟和非歐盟公民享有同等地位，體現英國對商業的開放態度。

過去，因為作為歐盟成員國之一，歐洲大陸近水樓台、經濟發達的英國一直吸引著新老歐盟成員國的移民。由於移民人數過高，對英國醫療、教育、福利、住房等社會保障體制形成了巨大壓力，移民問題成為英國主張脫歐和反對脫歐人士的主要辯論焦點，也是英國2016年全民公決決定脫歐的關鍵因素。

新的體制如何規劃未來移民英國的藍圖？對華人會有什麼樣的影響？

圖片版權 Reuters Image caption 英國內政大臣賈維德頒布了英國脫歐後新的移民政策白皮書。該白皮書被稱為40年以來最大的移民政策改革。

低技能移民和高技能移民分別

根據新的移民規劃，在英國退出歐盟後，仍會批准成千上萬的低技能移民到英國就業，獲得最長達一年的工作簽證。超過一年工簽居留需要重新申請。

這類低技能移民傳統上包括清潔工、家務幫工等等。

新移民規劃中關鍵性的區分在於工資水平：高技能移民的工資需要達到年薪大約3萬英鎊以上（熟練技能者，或者新入行者起薪年薪2.08萬英鎊以上）。

英國一些商界和醫療衛生界等行業人士認為，白皮書公布的高技能移民起薪水平太高。因此目前這一起薪水平是暫定標凖。

何為高技能移民？

高技能類別包括一系列專業，如醫生，高級護理人員，音樂家，飛機駕駛員，經紀人，圖書管理員，記者，食品檢查員，緩刑假釋犯罪人員督導，社會工作者，測量員，建築師，律師和一些教師。

這類人員包括來自於歐洲經濟區和瑞士以外的、目前申請第二類普通工作簽證（Tier 2）者。

但這類人員必須獲得在英國國內提供的一個高技能工作崗位，有關崗位需要屬於英國政府規定的高技能工作崗位名單中，並且目前沒有英國公民在該崗位就業。

英國政府原來對這類簽證申請人數有2.07萬人的名額限制。在未來，根據新規劃，這一限制將被取消，包括不論是來自歐盟還是來自世界其它地區的醫生、工程師等等高技能人才，以體現招賢納士的思路。

此外，計劃中對來自歐盟（有歐盟國家國籍）的旅遊訪客進入英國仍無需簽證限制。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前，英國社會大量的低技能工作，包括清潔、家庭護工等工作由來自歐盟國家的公民承擔。

英國政府目前計劃將從英國脫歐過渡期結束後的2021年1月份開始逐步實行新的移民制度。

減少移民總人數？

新的移民政策白皮書頒布已經在英國社會引發討論。

英國內政大臣賈維德的新移民政策建議受到一些方面的歡迎，但也遭到來自不同方面的批評。

包括英國國家醫療保健服務（NHS）在內的許多僱主曾警告，3萬英鎊的年薪門坎太高，將嚴重限制他們聘僱歐盟公民擔任醫護人員等職業的能力。

僱傭著大批歐盟公民的NHS的一名代表表示，該系統僱傭的大批歐盟公民工資水平達不到年薪3萬的門檻，比如很多年輕實習醫生、助產婦、醫療急救人員的工資起薪年薪只有2.7萬英鎊，普通護士起薪年薪只有1.7萬英鎊。

圖片版權 Getty Images Image caption 由於英國嚴進寬出的移民政策，特別是過去對歐盟內敞開勞工市場，造成特別是後加入歐盟的東歐國家的公民大批移民英國的情況。在英國宣佈脫歐後，來自東歐國家的移民人數開始大幅下降。

一些方面還批評賈維德大臣的新計劃放棄了保守黨政府將遷居英國的移民控制在每年10萬人以下的競選承諾。但賈維德拒絶承認。

賈維德表示，新制度將讓淨移民人數降至更可持續的程度。特雷莎·梅首相之後重申，並沒有放棄保守黨將遷入英國移民人數限制在每年10萬以下的承諾。

新的移民政策會對華人產生什麼影響？會對來自中港台的留學生產生什麼影響？BBC中文將就此專文詳述。