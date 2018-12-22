2018年第51周，中國舉行了改革開放40週年大會，中國國家主席習近平暗示，政治體制改革絶無可能，BBC中文統計了中國黨報一些關鍵詞，告訴大家中國政治變遷。

華為事件繼續發酵，再有加拿大人在中國被捕，中加關係會否惡化？而華為事件亦曝露了香港空殼公司問題，美國促請香港處理好空殼公司問題，而香港商界亦擔心獨立關稅區地位不保。

1. 改革開放40年

在中國改革開放走向40週年之際，BBC中文從過去40年的《人民日報》中整理出那些曾紅極一時的「口頭禪」，從詞語出現頻率變化帶您回顧中國40年來的政策擺動。

中共最高領導人習近平星期二（12月18日）在北京舉行的慶祝改革開放40週年大會上暗示，政治體制改革絶無可能。習近平說，「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。」中國政治觀察者認為，習近平的這番講話沒有新意，並且有停滯改革之意。

今天的中國在很多領域上都實現了鄧小平當初的願景，但是在他鍾愛的足球上，很多人的美好回憶仍停留在改革開放後的那個「第一次」。

你的器材不支持播放多媒體材料 歷史對鄧小平的評價，從不缺少爭議。他一手締造了中國的經濟奇蹟，也造成政治改革的停滯。回溯改革開放40年，這個龐大國家的成與敗，似乎都與鄧小平密不可分。

BBC中文重新整理了鄧小平的生平，分析他如何影響中國的發展。

2. 多名加拿大公民相繼在中國拘捕

圖片版權 Getty Images Image caption 被捕的第二名加拿大人邁克爾（左）。2014年，他陪同羅德曼訪朝與金正恩會面。

華為高管孟晚舟在加拿大被捕後獲准保釋，但多名加拿大公民相繼被中國拘捕，被視為中國的報復，分析認為，中國這種做法有損國家形像。

3. 香港獨立關稅區地位

圖片版權 Getty Images Image caption 香港甚少產品是完全依賴對美出口。

孟晚舟被指利用在香港註冊的Skycom公司，繞過歐美與伊朗做生意，或違返聯合國決議的制裁。這宗事件再次印證了來自各界的擔憂：一些企業可能通過香港的空殼公司，進行一些違規活動， 降低香港作為一個相對透明和獨立的關稅區的信譽。

11月中旬，美國國會一個委員會發表報告，提議美國政府檢視對香港出口軍民兩用科技產品的政策，報告在香港引發廣泛關注，多個媒體及政客認為如果美國政府採納有關建議，衝擊香港作為獨立關稅區的地位。

4. 袁木逝世

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中國國務院前發言人袁木逝世，終年90歲。他在89年六四後說，「天安門廣場的清理中，沒有發生任何的傷亡，沒有打死一個人，解放軍的軍車也沒有軋死一個人」。這句說話引發連串爭議。

5. 偷獵者與《小鹿斑比》

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這宗相信是美國密蘇羅州最嚴重的殺鹿案，法官的判決引起廣泛討論，犯人被迫一年看12次電影《小鹿斑比》，很多網民在臉書上討論，到底因殺害動物而觸犯法例的人，應該看甚麼動畫。