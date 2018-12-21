圖片版權 Reuters Image caption 有消息稱，發表辭職信前，馬蒂斯曾與特朗普進行面談，且談話中二人也顯露出意見分歧。圖為今年10月，馬蒂斯（左）與特朗普在一次軍事簡報會上。

美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）於周四（12月20日）突然宣佈辭職，並在辭職信中指明與特朗普在對外政策上存在分歧。同一天特朗普宣佈，馬蒂斯將於2019年2月「光榮」退休。

68歲的馬蒂斯在對特朗普的辭職信中表示，美國需要對中國和俄羅斯等與美國戰略利益矛盾的國家採取堅決的態度，對盟友表示尊重，且動用美國所有工具為「共同防衛」提供保障。

馬蒂斯辭職前一天，特朗普下令美國從敘利亞撤軍引發極大爭議。而周四多家美國媒體報道稱，特朗普正計劃美軍從阿富汗部分撤軍，規模或從5000人至14000人不等。

特朗普沒有宣佈馬蒂斯繼任者，但表示將盡快提名人選，補全這一職位空缺。他還在推特上表示，馬蒂斯在「讓（美國的）盟友和其他國家承擔他們的軍事義務」方面給予了他極大幫助。

路透社引述白宮高級官員消息稱，發表辭職信前，馬蒂斯曾與特朗普進行面談，且談話中二人也顯露出意見分歧。

「因為你有權利擁有一位與你意見更加一致的國防部長，我認為我應該辭職，」馬蒂斯信中寫道。

點名中俄

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國防部長馬蒂斯表示，將於2019年2月離職。

「對與我們戰略利益日益不同的國家，我們必須態度堅決，毫不含糊，」馬蒂斯在辭職信中表示，中國和俄羅斯的威脅使得美國更需動用所有力量提供共同防禦。

「例如中國和俄羅斯明顯想要打造一個與他們威權模式一致的世界，獲得對其他國家經濟、外交、安全決定的否決權，為了他們自己的利益不惜犧牲他們鄰國、美國和我們盟友的利益，」他表示。

作為一名退役海軍上將，馬蒂斯支持美國貼近北約（NATO）及傳統盟友，信中他稱，「我的一個核心理念是，我們作為一個國家的力量與我們獨特且全面的同盟伙伴體系力量緊密相連。雖然美國仍是這個自由世界中必不可少的國家，但如果我們無法保持強大的同盟體系，不尊重盟友，我們將無法保護自己的利益，也無法履行這一職責。」

「與你一樣，我從開始便表示美國的武裝力量不應該做世界警察。我們必須用美國力量的所有工具為共同防禦提供幫助，包括為盟友提供有效領導，」他寫道。

抗議式辭職

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher） BBC駐北美記者發自華盛頓

特朗普或許會試圖讓馬蒂斯的離職粉飾成為國家效力一生後的退休，但這並非事實。這是一次抗議式離職，簡單明瞭。

這位國防部長給總統的辭職信充分顯示了這一點。他在信中表達了對美國盟友網絡的全力支持，並呼籲出台政策遏制威權主義對手。

在特朗普突然下令美軍從敘利亞撤出，及關於美軍從阿富汗撤軍的消息傳出之時，這個時候宣佈辭職應該可以回答外界關於二人是否存在政策分歧的疑問。

在特朗普政府內，馬蒂斯一直將自己定位為相對冷靜的人物。民主黨和共和黨人都認為他更像是總統團隊裏的「成年人」，與特朗普喜歡使用的"瘋狗馬蒂斯"的暱稱相去甚遠。

他在五角大樓的辦公室與白宮中間相隔一條波托馬克河（Potomac River），而他成功地遠離了紛爭，且常常在美國盟友因為特朗普的一些不加克制的言論感到擔憂時出面緩解盟友的顧慮。

現在總統特朗普的這道防線要退出了，剩下的防線也為數不多，這使得未來可能充滿動蕩。

美國反應

馬蒂斯辭職後，共和黨參議員林賽·格萊厄姆（Lindsey Graham）表示，馬蒂斯應該為他對特朗普和美國所作的工作表示自豪。

「他幾十年來一直在與激進伊斯蘭主義作鬥爭，並為特朗普總統提供合理並符合道德的軍事建議，」格萊厄姆在推特上寫道。

民主黨參議員馬克‧華納（Mark Warner）則稱，事態進展「可怕」，評價馬蒂斯是特朗普政府亂局中的一股穩定的力量。

圖片版權 AFP Image caption 美軍大部分駐扎在敘利亞北部的庫爾德地區。

19日，特朗普宣佈從敘利亞撤出所有美國軍隊，表示所謂的「伊斯蘭國」（IS）組織已經被擊敗，在美國內外引起巨大爭議。

敘利亞撤軍

特朗普支持者之一、軍事委員會成員格萊厄姆稱，撤軍決定是一個「巨大的奧巴馬式錯誤」，將在敘利亞內外產生「災難性後果」。他表示，這將意味著把美國在該地區的影響力拱手讓給俄羅斯和伊朗。

與此同時，英國政府也選擇與特朗普稱"伊斯蘭國"已經被擊敗的言論保持距離。「我們還有很多事要做，不能忽視他們構成的威脅，」英國外交部的一份聲明說。

以色列稱，美國告知以色列「還有其它方式在該地區發揮影響力」，但將「研究（撤軍的）時間表以及如何實施，當然還有對我們的影響」。

而俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃（Maria Zakharova）語氣有所不同。她稱，美國的決定將給敘利亞帶來「真正、實際的政治解決前景」。