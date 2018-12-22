圖片版權 XINHUA Image caption 馬來西亞今年漢字評選結果為"變"字。

2018年步入尾聲，許多國家及地區會選出年度代表字。中國大陸、台灣、日本及馬來西亞各公布了該地的年度代表字，分別是「奮」、「翻」、「災」和「變」，反映出今年的社會氛圍又或是民眾所關注的事物及感受。

中國：「奮」

由中國國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等單位聯合主辦的"漢語盤點2018"周四（20日）在北京揭曉中國年度代表字為"奮"。主辦單位解釋，「奮」是振奮人心、奮發圖強，奮勇拼搏，也是奮不顧身，並表示「奮鬥本身就一種幸福」。

根據中國官媒報導，中國領導人習近平在2018年的新年賀詞中，曾提到「奮鬥」兩字。中國央視稱，「奮」字當選為年度國內字，「是對現實生活的折射，也是對新時代的精凖描述」。

另外，該中心也選出年度國際字「退」字，象徵美國退出伊朗核協議、聯合國人權理事會；英國脫歐協議草案出爐，各國「退群」的目的不同，但都是國家利益使然。而「改革開放40年」則是年度國內詞。

2018年度十大新詞語，分別是進博會、直播答題、信聯、政治站位、限競房、消費降級、中國農民豐收節、貿易霸凌、大數據殺熟及冰屏。

「漢語盤點2018」活動持續一個月，共收到網友推薦數千條的字詞，及數十萬人參與投票，經過網路評選和專家評議，才選出「奮」為為年度漢字。

圖片版權 Xinhua Image caption 平昌冬奧會閉幕式上"北京八分鐘"表演中冰屏展示環節

台灣：「翻」

不同於較為正面的中國大陸年度代表字「奮」，由台灣立場偏藍的報社《聯合報》所選出的2018代表字則是"翻"，可以正面也可以負面頗析。

據報導，該報總編輯蕭衡倩解釋，今年許多法令如「年改」（即台灣軍工教退休金相關制度改革），推翻政府和民間的信賴關係；經歷「九合一」地方選舉後，該字又出現另一層意義。

聯合報每年的年度代表字已舉辦11年，每年皆會邀請各界名人專家推薦代表字，再由民眾票選，歷經24天選出。值得注意的是，今年選出的10個代表字中，翻、醒、轉、斗、變、假、悶、選、憂、淆，有9個字是負面文字，只有第3名的「轉」字較具有正面能量，顯示2018年台灣民眾過得並不開心。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣今年許多法令如年改，推翻政府和民間的信賴關係

日本：」災「

12月12日「日本漢字能力檢定協會」在京都的清水寺公布年度漢字為「災」，象徵日本今年天災不斷，像是侵襲關西的高溫和豪雨、北海道、大阪都發生大地震，另外有多個強烈颱風今年接連登陸日本，都帶來嚴重災情。

根據日本朝日新聞報導，年度漢字從1995年開始舉行，由「日本漢字能力檢定協會」負責，向一般公民與團體徵稿與投票，已連續舉辦24年，反映日本當年社會的熱門議題。去年的年度漢字是「北」，而今年的「災」字，也曾在2004年，也就是發生造成68人死亡，四千多人受傷的新舄縣中越地震那年，被選為年度字。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年9月日本北海道大地震死傷慘重

今年共有19萬多張票選，第一名「災」字以兩萬票當選，第二、三名分別是「平」與「終」字。其他還有"風"和"暑"等字，也都和天災有關，可見日本今年民眾對於自然災難，非常有感。

馬來西亞：「變」

馬來西亞今年漢字評選結果為」變「字。馬來西亞年度漢字是由馬來西亞中華大會堂總會、馬來西亞華文報刊編輯人協會等聯合舉辦，從2011年起，每年主辦方會向馬來西亞全國徵集的一個代表性漢字。代表字由各界人士及華人團體提議，再經由網路及手機投票選出。

據當地媒體報導，主辦方之一的馬來西亞中華大會堂總會長方天興表示，」變「字當選為年度漢字，反映馬來西亞大選等一系列事件，很有代表性。

馬來西亞自建國以來的半個多世紀裏，皆由稱為「國民陣線」的同一個政黨聯盟所執政。直到今年5月，92歲的馬哈迪爾拿下歷史性勝選，成為全球最年長首，終結「國民陣線」60多年的執政。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬哈迪爾終結」國民陣線「60多年的執政。

至於馬來西亞漢字票選排名第二和第三名，則分別是」新「和」望「，可以看得出來，政局變天對民眾的影響。