圖片版權 Reuters Image caption 2018年與英國哈里王子成婚的美國演員梅根·馬克爾，經常梳著馬尾辮出席公開場合。

對現代女性來說，如果有幾件事情是最能讓她們感到放鬆的話，那應該是：玩了一晚回家甩掉高跟鞋、下班回家脫下胸罩、以及鬆開綁了一天的馬尾辮；因為那一瞬間，能讓人從頭皮到全身都有解脫感。

據說，鬆開馬尾辮能讓女性的幸福感油然而生。最近法國《時尚》雜誌（Vogue）宣佈， 高翹的馬尾辮是2018年秋季最時尚的髮型。

然而，馬尾辮究竟是什麼時候開始流行的呢？

實際上，綜觀馬尾辮的歷史，這款如今風靡世界，特別是讓西方女星們紛紛創新的髮型，曾經是男人的專屬。

清兵入關

圖片版權 Smithsonian Libraries Image caption 1644年，明朝崇禎十七年，清軍大舉入關後頒令，規定無論官民，限十日內剃頭，削髮垂辮，不從者斬。

標凖馬尾辮的梳法是，將全部頭髮扎在腦後，前額沒有劉海。你或許以為這是某個不服老的搖滾歌星的發明。實際上，它在300多年前的中國曾經被統治者強制推行。

1644年，明朝崇禎十七年，清軍大舉入關後頒發命令，規定無論官民，限10日內剃頭，削髮垂辮，不從者斬。這改變了明朝時男性蓄頭髮束於頂並挽髻的髮型，一直延續至1912年中國末代皇帝退位。

在西方，馬尾辮應該可以上溯到古希臘。在克里特島（Crete）幾千年前留下的壁畫上，就能看見女人頭上的這種髮型。

軍人氣質

圖片版權 BBC THREE/ARCHIVE.ORG Image caption 從左到右：英格蘭騎兵軍官、辮子綁著黑色緞帶的法國軍官、和戴假髮的德國軍官。

2018年，一個梳著馬尾辮的男人，在人們眼裏要麼是反傳統的，要麼是有藝術家氣質的。

但在18世紀時，扎辮子是西方軍隊中的標凖髮型，就如同現代很多國家軍隊中要求軍人必須剪短髮一樣，它是雄赳赳的象徵，更是軍隊體制的表現。

法國士兵被要求將頭髮留成辮子，最長不超過20厘米；而英國士兵和水兵將長頭髮扎成馬尾，雖然不一定編成辮子，但通常抹上油或者撲上粉甚至用油封住，再用緞帶或者帶子緊緊綁住，以致有英國士兵說，這樣頭皮緊繃繃地讓他都合不上眼。

隨著條例的改變，到1800年，英國陸軍下令士兵剪掉所有辮子，因為短髮被認為更加精幹，更容易打理。不過，英國海軍仍然保留辮子的髮型，直到1820年才廢止。

女明星效應

圖片版權 Getty Images Image caption 馬尾辮，在2018年被時尚雜誌列為秋天最流行的髮型。幾十年間，馬尾辮的位置有所改變。

到了20世紀，在女人們喜歡的各式各樣的髮型中，馬尾辮一直被認為比較隨便，不能作為正式場合的髮型。而且，這樣的髮型只適合小姑娘，不適用於成熟莊重的女性。

20世紀初，女性曾流行過20年代的童花頭和40年代的長捲髮。一直被人忽視的馬尾辮，直到50年代才開始登上流行髮型榜，這主要得益於第一款梳馬尾辮的芭比娃娃問世，以及電影明星們頻繁以馬尾辮形像出現在流行電影中。

1960年代，好萊塢電影《珍妮入我夢》（I Dream of Jeannie）風靡世界。女主角是梳著馬尾辮的精靈，她無怨無悔地愛上了登月的人類宇航員。

之後，在法國性感女神布利吉特·芭鐸（Brigitte Bardot）的創新下，馬尾辮被推上了更時尚的高度，成為全世界酷女孩們最喜歡的髮型。

圖片版權 KEVIN MAZUR ARCHIVE/WIREIMAGE Image caption 美國流行歌星麥當娜的這款馬尾辮至今仍然是經典形像造型。

1990年代，流行歌壇一代巨星麥當娜，以馬尾辮形像開始世界巡迴演出，將馬尾辮與爭取女權聯繫在一起。當粉絲們都模仿麥當娜，梳著馬尾辮去看她的演唱會時，麥當娜中途卻放棄了這一形像，原因是她的耳麥總被頭髮纏住，而且戴著馬尾辮假髮給她天生的頭髮造成太大的負擔。不過，她的這款馬尾辮至今仍然是經典形像造型，她巡迴演出時戴的那個髮卡在2014年的一次拍賣會上賣出了2萬美元的高價。

繼麥當娜之後，又一個在西方世界的超級女星珍妮·傑克遜（邁克爾·傑克遜的妹妹）將已經流行了很久的分格褶辮（box braids） 推上了新高度。至今，好萊塢的一線女性們仍然喜愛這款髮型。

馬尾辮登頂

圖片版權 MIKE COPPOLA/GETTY IMAGES Image caption 2015年，歌星碧昂斯的馬尾辮梳到頭頂上，成為時尚造型。

2018年的馬尾辮，其流行指數與所扎的位置一樣——登頂，從最初的腦後扎到了頭頂。這樣的髮型還被賦予了新的女權涵義，暗示「我正忙著呢，我在工作，我不能讓頭髮掉到臉上妨礙我做事」。

過去幾年，歌星碧昂斯、影星珍妮弗·洛佩斯和社交名媛卡戴珊常常扎著馬尾辮露面，對最新一波馬尾辮的流行潮肯定起到了巨大的推波助瀾的作用。

不過，扎馬尾辮也要注意避免副作用。經常把頭髮梳得太緊，可能會造成頭痛甚至脫髮：因為長時間綁住頭髮，會對毛囊造成損傷導致頭髮稀疏。

馬尾辮在登頂之後，如今又有向下移動的新走向。你有沒有注意到，英國哈里王子在2018年迎娶的美國女星梅根，現在經常在腦後梳著一把不高不低的馬尾辮。

這說明，馬尾辮還會繼續流行下去，只不過改頭換面而已。