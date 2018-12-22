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美國聯邦政府因國會和白宮未能打破預算僵局已部分關閉。這是美國2018年以來第三次關閉政府機構，將影響數十萬政府工作人員。

特朗普必須簽署所有關閉協議，他一直堅持要求將57億美元的政府資金用於建造美國與墨西哥之間的邊境牆，以保持長期以來的承諾。

美國立法者在最後一刻進行了會談，但在周五晚休會。

由於沒有達成新的協議，大約四分之一的美國聯邦機構已在當地午夜時分（格林威治時間周五早上五點）關閉。

屆時，國土安全部、運輸部、農業部、國務院和司法部等部門將停止運作，聯邦國家公園和森林公園也將關閉。

爭議是什麼？

周三，為了讓聯邦機構開放至2月8日，美國通過了一項臨時支出法案，但協議並不包括向特朗普的邊境牆提供資金。

與以往不同，特朗普支持者和強硬派共和黨人對他表達了少有的不滿。但特朗普仍在強硬堅持，要求法案為邊境牆提供57億美元的資金，才願意簽署。

根據現行規定，支出法案在眾議院獲得批准，以簡單多數票（simple majority vote）通過。特朗普的政黨目前在此議會中佔主導地位，但民主黨人將在1月份拿回主動權。

眾議院現已批准特朗普要求的資金水平，但在協議到達總統之前，還需要在參議院獲得60票通過，而共和黨在參議院只擁有51個席位。

緊張局勢在周五升級，總統發誓，如果民主黨人繼續抵制，政府將關閉"非常漫長"的一段時間。他還分享了自己對邊境牆的鋼板設計圖。重新開闢的南部邊界牆是特朗普在選舉時的主要承諾。在競選期間，他堅持要讓墨西哥為此買賬，但遭到拒絶。

民主黨人也堅持認為，美國納稅人不應該為此付出代價。

本周，特朗普的支持者為邊境牆的建造創建了訴求組織GoFundMe，迄今為止，該組織在短短四天內籌集了超過1300萬美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國會周五最後一刻斡旋

將發生什麼？

國會議員未能在星期五晚上最後一刻的會談中達成決議，隨後議員離開，預計將於周六返回國會山。

為了打破僵局，特朗普敦促參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell ）援引所謂的"核選項" （nuclear option），使政策可以在參議院獲得簡單多數票通過，而不是目前要求的60個票數，這樣可以繞過兩黨的支持。

但麥康奈爾過去一再拒絶援引這種極端的立法策略。周五，一些共和黨參議員也明確反對這項提議。

至此，美國聯邦資金在2018年第三次失效，政府部門將在午夜關閉。