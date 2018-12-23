中俄間諜：歐洲小國捷克也要警惕憂慮的原因

圖片版權 Getty Images Image caption 電影《Mission Impossible》第一集取境的地方，現實也是間諜活動活躍的地方。

捷克反間諜部門發出嚴厲的警告，指中國與俄羅斯加強了在該國的諜報活動。根據當地的安全資訊部門（BIS），中俄兩國正實行長期戰略，以打擊西方國家。

當局指，中國間諜及外交人員，正對捷克國民構成「極高風險」，而俄羅斯則繼續其混合戰策略，影響歐盟及北約成員。

布拉格綠樹成蔭的布本內克區有很多別墅區及外交使館，當中包括俄羅斯大使館，以及一間精緻的俄羅斯咖啡廳。

女侍應為我遞上了一壺綠茶及一件檸檬塔，當我道謝時，她用俄羅斯口音的捷克語對我說：「不用客氣」。

捷克有多少間諜?

我打開了2017年BIS年度報告的反間諜活動欄目，這份報告有25頁。

「對捷克人民來說，俄羅斯外交軍官仍然是最具風險的源頭，令人在不知情下接觸到外國勢力的情報官員，」報告說，這反映了俄羅斯一種廣泛應用的策略，就是「以外交作為掩飾，不對外公開情報人員的身份」。

圖片版權 EPA Image caption 俄羅斯駐當地大使館有超過120名員工。

俄羅斯大使館聘用了44名外交官，及77名支援人員，另外有18人（包括8名外交官）在俄羅斯駐布爾諾及卡羅維發利領事館。

只有莫斯科知道有多少名間諜是以外交作為掩飾，私底下，捷克官員認為人數可能高達4成，即是他們認為，那些人是為俄羅斯情報部門工作，或是會把情報給予俄國。

在咖啡廳附近一個轉角位是將令馬歇爾‧科涅夫（Marshal Konev）的雕像，他1945年解放布拉格，但則打壓1956年的匈牙利革命。

圖片版權 Alamy Image caption 馬歇爾‧科涅夫的雕像經常成為反俄示威者的目標。

再走幾步，你經過普希金廣場後，便來到西伯利亞廣場，以及一所俄羅斯中學，旁邊有俄羅斯文化中心，俄羅斯使領館，如今，都令捷克政府很頭痛。

一名要求匿命的外交官說，太多俄羅斯外交官在這兒，對鄰國德國、奧地利，也會構成威脅。

俄羅斯想要什麼？

俄羅斯駐當地大使館批出了不合比例的外交車輛，這些車輛無法被警方截停和檢查，但可以在歐盟申根區內，不用護照便可自由行駛。

「天曉得他們背後想做什麼？」我的一名消息人士說，布拉格政府正在思考怎麼反擊，拒絶一些俄羅斯的外交車輛申請。

「俄羅斯想從我們身上得到什麼？這是個很難回答的問題，」30年來專門報道情報議題的記者雅羅斯拉夫‧斯普爾尼（Jaroslav Spurny）說。

他說，「一部分是影響力的問題，他們在1945年解放我們，1968年『再次解放』我們，他們仍然把我們視為其勢力範圍，在這層面上，是極其老式的想法。」

「但現在我們是歐盟和北約的一份子，俄羅斯情報部門十分清楚弱點在哪裏，哪些國家最容易被利用。」

「對匈牙利人，（俄羅斯）與總理歐爾班的關係不是那麼簡單直接，而波蘭人，則兩者關係永遠不會好到哪裏去。」

「但我們捷克不一樣，他們侵佔了我們20年，他們對我們有所了解，知道可以如何辦事。」

為何中國也是捷克的問題？

圖片版權 AFP Image caption 中國國家主席習近平2016年到訪布拉格時，有人把在當地的中國國旗弄污。

BIS的報告中，也警告中國「狂熱的」間諜活動，特別是資訊科技方面。

12月捷克國家網絡及資訊安全局特別對中國科技公司華為威脅發出警告。

局方表示，中國的策略和俄羅斯同樣是混合性的，中國的外交官及商人，與情報人員一樣有相同的風險，並指出中國有三大目的：

利用捷克去打擊歐盟團結

針對重要捷克部門進行情報活動

經濟及科技間諜

這份報告令BIS和總統米洛什‧澤曼有重大分歧，澤曼試圖以中俄兩國為外交核心。

為何捷克總統感到生氣？

捷克總統澤曼形容BIS「外行」，又指報告是「胡言亂語」，這更加激發了國家網絡及資訊安全局局長之間的矛盾。

總統府發言人伊日‧奧夫恰切克（Jiri Ovcacek）對BBC說，「這是絶對不能接受的，一個西方國家的情報部門領導，沉溺於發表政治觀點。」

圖片版權 Getty Images Image caption 捷克總統澤曼（左）經常發表支持俄羅斯觀點的言論而引發爭議。

批評人士指控總統，刻意去削弱自己的情報部門，有知情人士聲稱，BIS正收起一些敏感資料，擔心會被國家內的背叛。

他們說，其中一個問題是兩位親近總統的顧問，他們都沒有權限去查看機密文件，其中一人之前領導俄羅斯盧克石油公司的捷克分支，在澤曼競選總統時，擔任重要的角色。

捷克總統府強烈否認指控。

BIS發言人拉吉斯拉夫‧什季哈（Ladislav Sticha）說，「我們當然不想人們假設所有俄羅斯人都可能是間諜。」

「我們只想說，不要把敏感資料給予你不太認識的人，我們希望這一點能夠成為人們的常識。」