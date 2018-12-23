圖片版權 International Crisis Group Image caption 康明凱曾為加拿大駐中國大使館工作。

自從華為高管孟晚舟被捕後，中國與加拿大的關係有惡化趨勢。加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及做朝鮮工作相關的商人斯帕弗（Michael Spavor），涉嫌「危害中國國家安全」，10日（周一）被中國扣捕。

加拿大總理特魯多及外長弗裏蘭（Chrystia Freeland，又譯方慧蘭）周末先後發表較為強硬的措辭，表示會尋求國際社會協助，向中國施壓，要求中國放人。

早前路透社報道指，康明凱被捕期間，雖然表面無傷痕，但被禁止會見律師，日以繼夜受審，睡覺不准關燈，每月只可以有一次見加拿大領事。中國外交部稱，已依法保障他各項合法權益和人道主義待遇，並反問加方，中國公民被扣押時有沒有關心過她的待遇和權益問題。

另外，加拿大一名女教師被指「非法就業」而被捕，但加拿大認為此人與前兩者不一樣。

分析認為，這種「人質外交」會打擊中國的形像。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，金正恩與羅德曼在朝鮮會面時，斯帕弗（左）在一旁陪同。

加拿大怎麼說？

康明凱被捕的消息傳出後，加拿大起初的回應是暫時看不出這件事與華為事件有關，特魯多最先的回應也只是表示重視這次事件，加拿大政府會和中國直接溝通，並沒有明確要求中國放人。

之後出現第二及第三名加拿大人在華被捕的事件，總理特魯多表示，不會作出強烈的政治姿態或聲明，認為這樣做不能夠幫助加拿大帶回那幾名公民回家，強調在案件中，加拿大會為其公民提供協助，需要獲得案件更多資訊。

到周末，加拿大政府就事件發出更強硬的立場。

正在訪問馬里的加拿大總理特魯多直言，要讓中國了解，釋放被捕人士的重要性。

「我們覺得尊重法治，尊重公民權利及囚犯權利十分重要，」他在電視講話中說。

加拿大外長弗裏蘭表示，加拿大正與盟友合作，尋求在華加國公民獲釋，強調兩人被捕「不單是加拿大的事」。

她重申兩名被捕公民是無理由被捕，要求立即放人。

弗裏蘭透露，在她與中國大使及中國官員的溝通中，中方沒有把孟晚舟案件與加國公民被捕聯在一起。

外界認為這是中國的報復，弗裏蘭說，如果有任何關聯，都是「極度不恰當」。加拿大多次重申，孟晚舟案不是政治問題，而是根據與美方的引渡條約辦事的法律程序，而孟晚舟在加拿大是接受公平、透明的法律審訊，加方不會把法治政治化。

「這顯然是我們與中國關係艱難的時刻，」她說。

中加兩國正在商討自由貿易協議，外界憂慮中加關係繼續惡化，會影響談判的進度。

據路透社報道，康明凱同時擁有匈牙利國籍，可能把歐盟都捲入事件之中。

歐盟表示，兩名加國人被捕後，中國宣稱的原因，令人擔心在中國合法的研究的商業活動，而兩人被拒見律師，有違辯護權。

法新社報道，歐洲學術界關注在華學者的安全，也一些在華的加拿大人考慮暫時離開中國，過一個特別的的聖誕節假期。

圖片版權 EPA Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非的大女兒。

時間線一覽

12月1日：應美國要求，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，她所在的公司華為因涉嫌違反美國對伊朗制裁條例而被調查。

12月10日：加拿大前外交官康明凱因「涉嫌危害中國國家安全」在北京被捕。

12月11日：孟晚舟被保釋，但可能被引渡至美國。

12月12日：加拿大宣佈有第二名加拿大公民邁克爾在中國失蹤，中國方面稱其同樣因為「涉嫌危害中國國家安全」而被審查。

12月19日：加拿大證實第三名加拿大公民麥基弗被中國當局扣押，但中國外交部強調她的案件性質不同。

人質外交

美國喬治‧華盛頓大學教授郭丹青（Donald Clarke）在《華盛頓郵報》撰寫了評論文章，直言中國這一次是要把兩名加拿大人當作人質，而中國甚至沒有否認。

他認為，孟晚舟在加拿大享有完整的法律權利，可以獲准保釋，聆訊由獨立於政府的法官裁決，但在華被捕的兩人則沒有此等待遇。

中國指控康明凱所屬機構國際危機組織，涉嫌觸犯境外非政府組織相關的法例，但康明凱此前曾經代表組織與中方官員會面，令人質疑中國此舉的正當性。

「你不可以隨便抓無辜的人，把他們當成人質，這是殘暴政權的所為，不配當聯合國安理會常任理事國，」郭丹青說，「如果你想要尊重，首先你要在行為上尊重別人。」

英國倫敦大學亞非學院教授曾銳生對香港《南華早報》說，如果中國拘捕加拿大人與孟晚舟案有關，會損害中國國際形像。

他說，「人質外交」在國際社會上令人反感，任何國家如果奉行「人質外交」都會大大損害其名聲、國際形像和作為國際伙伴的誠信，並會帶來「嚴重負面結果」，而一些跨國企業或需要重新考慮，他們派工作人員到中國所面對的風險。

中國外交部發言人陸慷，早前被問到這是否是一種「綁架」或「劫持人質」的行為時，並沒有正面回應，只是稱中方相關部門會依法依規處理加國公民被捕的案件。