印尼海嘯：與火山爆發有關的不尋常災難

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印尼爪哇島與蘇門答臘之間的巽他海峽周六（22日）晚9時半遭遇海嘯，造成至少168人死亡，745人受傷，不排除死亡人數會進一步上升。

多處出現災情，許多房屋倒塌，救援人員正趕往現場尋找生還者，進行救援。由於事發突然，當局在海嘯來臨前沒有發出預警。

印尼知名樂隊Seventeen在事發時，正在西爪哇附近的一間海灘度假營附近表演，有人拍到海嘯直撲舞台的畫面，有樂隊成員直接被捲走而死亡。

印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）在社交網站對遇難者家屬表達深切慰問，並稱已下令政府官員採取緊急措施，照顧傷者和尋找生還者。馬來西亞和澳洲表示有需要可以提供援助。

這是繼9月後，印尼再次發生的嚴重海嘯。但這次的海嘯並非由地震引起，可能是海峽中的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）爆發引起。

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圖片版權 EPA Image caption 有些地方仍然水浸。

圖片版權 BNPB Image caption 車被海嘯卷到遠處。

圖片版權 EPA Image caption 房屋倒塌。

圖片版權 Oystein Lund Andersen Image caption 事發在夜晚，許多人來不及躲避。

圖片版權 Reuters Image caption 居民到清真寺避難。

印尼災難部門發言人在社交網站上上載了楠榜省災後的片段，岸邊損毀嚴重。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Sutopo_PN Pantauan udara daerah terdampak tsunami di Pantai Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Korban dampak tsunami di Lampung Selatan per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 35 orang meninggal duniq, 115 orang luka dan 110 unit rumah rusak. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/HcXVkEhqBx — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2018年12月23日

挪威火山攝影師厄於斯泰因‧安德森（Oystein Lund Anderson）憶述當時的情境：

我當時獨自一人在海灘，家人都在房內睡覺，我嘗試拍攝火山噴發的照片。較早傍晚時，火山已有強烈的噴發活動，但在大浪撲向海灘前，並沒有任何活動，一片漆黑。

之後我突然見到有浪撲過來，我拔腿就跑。

當時有兩個大浪，第一個大浪沒有那麼強，我可以逃走，我直奔酒店，叫醒熟睡的太太和兒子。

然後我聽到再有大浪撲過來，我望出窗外，見到第二個巨浪，比之前的更大。大浪撲到酒店，把附近的車沖走。

我們與酒店其他人立即轉移到附近較高的森林，我們目前仍在山上等待。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @OysteinLAnderse Just completed a hi-speed video of yesterdays (22th December) eruptive activity at #Krakatau volcano. A new lava-flow can be seen descending to left of the island. Filmed 47km away from it, only a few hours prior to the #tsunami hitting the coast of Java. @id_magma @infoBMKG pic.twitter.com/VQaFU7pVvQ — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) 2018年12月23日

甚麼引發海嘯？是否不尋常？

當局仍在調查海嘯是否由火山爆發而引起。

美國加州大學的地球與行星科學教授邁克爾‧曼加（Michael Manga）認為，火山爆發令地殼上下移動，以及大量火山碎屑墮海，也可能激起如海嘯般強大的巨浪。

美國密歇根大學地質學家Ben van der Pluijm教授對路透社表示，活躍火山的斜波不穩定，可以導致山體滑坡，並令大量海水變成巨浪，就好像突然向水中倒下一大袋沙一樣。

火山學家傑西‧菲尼克斯（Jess Phoenix）對BBC說，火山爆發時，熱的溶岩會推開原本地層，取代並穿過溫度較冷的石頭，觸發山體滑坡。

由於喀拉喀托火山在水底，所以不單觸發山體滑坡，也把水推開，可能因此觸發海嘯。

圖片版權 Oystein Lund Andersen Image caption 厄於斯泰因‧安德森周六拍下喀拉喀托火山爆發的照片。

喀拉喀托火山近幾個月轉趨活躍。

印尼地質局說，火山周五噴發了2分鐘12秒，在山上400米形成了灰雲，建議所有人不要在附近兩公里範圍內活動。

而災害管理部門指，月圓亦可能加強了海浪的強度。

印尼位處環太平洋火山帶，是時常有地震、火山爆發的地區。今年9月，蘇拉威西島附近發生強烈地震，引發海嘯吞噬帕盧城，造成超過2000人死亡。

2004年12月26日，印度洋的強烈地震亦觸發附近區域有大海嘯，造成14個國家約22.8萬人身亡。

但相對而言，因為火山活動而引發海嘯則比較罕見。

1883年8月，印尼喀拉喀托火山歷經了歷史上最猛烈的爆發，海嘯高達41米，造成超過3萬人死亡，數以千計的人死於噴出來的灰燼，其威力相當於廣島原爆1.3萬倍，幾千公里外都聽到爆發聲音，之後的一年，全球的氣溫跌超過一度，一些火山島失蹤後，在1927年再出現。