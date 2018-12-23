印尼海嘯：與火山爆發有關的不尋常災難
印尼爪哇島與蘇門答臘之間的巽他海峽周六（22日）晚9時半遭遇海嘯，造成至少168人死亡，745人受傷，不排除死亡人數會進一步上升。
多處出現災情，許多房屋倒塌，救援人員正趕往現場尋找生還者，進行救援。由於事發突然，當局在海嘯來臨前沒有發出預警。
印尼知名樂隊Seventeen在事發時，正在西爪哇附近的一間海灘度假營附近表演，有人拍到海嘯直撲舞台的畫面，有樂隊成員直接被捲走而死亡。
印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）在社交網站對遇難者家屬表達深切慰問，並稱已下令政府官員採取緊急措施，照顧傷者和尋找生還者。馬來西亞和澳洲表示有需要可以提供援助。
這是繼9月後，印尼再次發生的嚴重海嘯。但這次的海嘯並非由地震引起，可能是海峽中的喀拉喀托火山（Krakatau volcano）爆發引起。
印尼災難部門發言人在社交網站上上載了楠榜省災後的片段，岸邊損毀嚴重。
挪威火山攝影師厄於斯泰因‧安德森（Oystein Lund Anderson）憶述當時的情境：
我當時獨自一人在海灘，家人都在房內睡覺，我嘗試拍攝火山噴發的照片。較早傍晚時，火山已有強烈的噴發活動，但在大浪撲向海灘前，並沒有任何活動，一片漆黑。
之後我突然見到有浪撲過來，我拔腿就跑。
當時有兩個大浪，第一個大浪沒有那麼強，我可以逃走，我直奔酒店，叫醒熟睡的太太和兒子。
然後我聽到再有大浪撲過來，我望出窗外，見到第二個巨浪，比之前的更大。大浪撲到酒店，把附近的車沖走。
我們與酒店其他人立即轉移到附近較高的森林，我們目前仍在山上等待。
甚麼引發海嘯？是否不尋常？
當局仍在調查海嘯是否由火山爆發而引起。
美國加州大學的地球與行星科學教授邁克爾‧曼加（Michael Manga）認為，火山爆發令地殼上下移動，以及大量火山碎屑墮海，也可能激起如海嘯般強大的巨浪。
美國密歇根大學地質學家Ben van der Pluijm教授對路透社表示，活躍火山的斜波不穩定，可以導致山體滑坡，並令大量海水變成巨浪，就好像突然向水中倒下一大袋沙一樣。
火山學家傑西‧菲尼克斯（Jess Phoenix）對BBC說，火山爆發時，熱的溶岩會推開原本地層，取代並穿過溫度較冷的石頭，觸發山體滑坡。
由於喀拉喀托火山在水底，所以不單觸發山體滑坡，也把水推開，可能因此觸發海嘯。
喀拉喀托火山近幾個月轉趨活躍。
印尼地質局說，火山周五噴發了2分鐘12秒，在山上400米形成了灰雲，建議所有人不要在附近兩公里範圍內活動。
而災害管理部門指，月圓亦可能加強了海浪的強度。
印尼位處環太平洋火山帶，是時常有地震、火山爆發的地區。今年9月，蘇拉威西島附近發生強烈地震，引發海嘯吞噬帕盧城，造成超過2000人死亡。
2004年12月26日，印度洋的強烈地震亦觸發附近區域有大海嘯，造成14個國家約22.8萬人身亡。
但相對而言，因為火山活動而引發海嘯則比較罕見。
1883年8月，印尼喀拉喀托火山歷經了歷史上最猛烈的爆發，海嘯高達41米，造成超過3萬人死亡，數以千計的人死於噴出來的灰燼，其威力相當於廣島原爆1.3萬倍，幾千公里外都聽到爆發聲音，之後的一年，全球的氣溫跌超過一度，一些火山島失蹤後，在1927年再出現。