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印尼周六發生火山和海嘯，政府說目前超過280人遇難，還有很多人失蹤。火山再度活躍，當局擔心再次引發海嘯，警告民眾暫時不要回到岸邊，要等待當局評估安全風險。

這場在晚上9時半突如其來的海嘯，沒有任何預警，許多人來不及躲避，巨浪吞噬了海灘岸邊的一切。

事發地有很多海灘，是著名的旅遊區，聖誕節前，已經很多人安排到那兒度假。如今，海邊的旅館小店變成一片碎瓦頹垣，道路並未清理完成，一些大型機器沒法進入災區救災。

許多當地民眾目前仍在尋找失蹤的家人。

以下是經歷生死一刻的倖存者，憶述海嘯來臨的恐怖場面：

「今天是你的生日，快點回家」

海嘯發生那一刻，印尼著名的搖滾樂隊Seventeen正在丹絨勒松海灘的露天帳篷表演，當時，聚集了一批觀眾，有些人在台前跳舞，享受聖誕節假期輕鬆的氣氛。

正當他們唱得興高采烈之際，海嘯來襲，舞台與桌子全翻，快樂的歌聲剎時變成逃命的尖叫聲，捲走了一些樂隊成員和觀眾。

圖片版權 Instagram/Seventeenbandid Image caption 法亞夏（左二）痛失一些樂隊成員。

圖片版權 Social media Image caption 樂隊表演時，遇到海嘯。

樂隊主音法亞夏（Riefian Fajarsyah）逃過大難，他在社交網站發佈了一段令人傷感的視頻，整個樂隊只剩他一人生還，兩名成員證實死亡，一名成員失蹤。

「兄弟，快回來，我現在只剩下自己，」他在社交網站說。

他的太太也是下落不明，他在Instagram上分享自己與太太的合照，上面寫道，「今天是你的生日，快點回家。」

樂隊聲明指，巨浪來襲時，有些人在現場來不及抓到不令他們被沖走的東西，當時樂隊成員也沒有辦法救人。

樂隊由印尼國家電力公司聘請，觀眾中有很多是電力公司的職員及其家屬，是一個年底派對。

印尼音樂界多名著名歌手也為他們致哀。

其中一名在現場的工作人員扎克（Zack）在Instagram上說，他來得及緊握舞台上的一些設備，沒有被大浪捲走。

「但在水底最後那幾秒，我差點無法呼吸，」他對路透社說。

「我被海浪擊中」

來自萬丹省西冷區的一名店主哈迪安斯夏（Rudi Herdiansyah）說，海灘星期六晚時原本很安靜，但突然聽到海上傳來非常巨大的聲響。

Image caption 店主哈迪安斯夏一度被水捲走。

巨大的水牆直撲他在海邊的店，他被巨浪捲走，他感到自己被東西擊中三次。

「感謝真主，阿拉救了我，我可以從瓦礫中爬出來，」他說。

他記得，以前曾經參加過海嘯的避難演習，但今次，他聽不到任何警告。

不過，演習讓他更留意發生災情時如何應變。

「（被海浪捲起來時）我嘗試尋找任何可以讓我求生的東西，我躲起來，抱定一張長椅，令自己安全。」

Image caption 哈迪安斯夏的店受到嚴重破壞。

他的小店已經倒塌，損失慘重，暫時他和家人會到親戚家暫住，直到情況有所好轉。

目前，印尼當局要求災民到12月25日前不要回到海邊去，當局會重新評估風險再作公布。

挪威火山攝影師厄於斯泰因‧安德森（Oystein Lund Anderson）憶述當時的情境：

我當時獨自一人在海灘，家人都在房內睡覺，我嘗試拍攝火山噴發的照片。較早傍晚時，火山已有強烈的噴發活動，但在大浪撲向海灘前，並沒有任何活動，一片漆黑。

之後我突然見到有浪撲過來，我拔腿就跑。

當時有兩個大浪，第一個大浪沒有那麼強，我可以逃走，我直奔酒店，叫醒熟睡的太太和兒子。

然後我聽到再有大浪撲過來，我望出窗外，見到第二個巨浪，比之前的更大。大浪撲到酒店，把附近的車沖走。

我們與酒店其他人立即轉移到附近較高的森林，我們目前仍在山上等待。

「我很怕我會死」

16歲的庫爾尼亞曼（Azki Kurniawan）說他當時與其他30名同學，一同在爪哇安耶爾海灘附近的酒店受訓。

突然，有人在大堂大喊，「海水上升！」

他起初不清楚發生甚麼事情，沒有察覺到地震，之後他跑到停車場，取回他的電單車，但海水那時候已經淹到他們該處。

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「一米的浪向我打過來，」他回憶說，「我跌倒，電單車也被水沖走了，我被卷到離海灘30米遠的一個建築物，我立即緊握那兒的柵欄，不斷地與水流對抗，我感覺那些水要把我拖走，我害怕地痛哭起來，這是海嘯嗎？我很怕我會死。」

帕蘭吉（Asep Perangkat）當時和家人也在安耶爾海灘。他對法新社說，海浪撲到小鎮時，沿路均造成破壞。

「車輛被拖到十米以外，那些桶也是。」

「海灘附近的建築物址被破壞，樹木和電線倒下，逃生的居民跑到內陸森林。」

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23歲的拉希德（Lutfi Al Rasyid）當時在楠榜省，事發時，他無法啟動自己的電單車，於是果斷地棄車拔腿就跑。

「我一邊跑，一邊祈禱，希望自己跑得愈遠愈好，」他說。

拉尼（Rani）在瓜哇阿涅洛爾的小店被海嘯摧殘下已經倒塌。

Image caption 拉尼失去小店，對未來感憂慮。

「所有東西都被破壞了，我們也沒有錢去重建，」她說。

聖誕前後，原本很多遊客來到這邊度假，也是這是商販的主要收入來源，但現在旅遊業必定受到打擊，不知何時才能復原。