圖片版權 Getty Images Image caption 印尼22日海嘯造成嚴重災情

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間的火山活動引發海嘯，造成嚴重災情。當局一度將海嘯誤判為異常潮汐，沒能發出海嘯預警。專家表示，地震引發的海嘯，海水會快速後退但火山海嘯不會，因此建立預警系統更重要，是救命的關鍵。

印尼海嘯發生的原因

印尼的「喀拉喀托之子」火山 （Anak Krakatoa）一直非常活躍，近三年該火山活動加劇，今年10月甚至有觀光船差點被它的熔岩火球擊中。而22日晚間當地時間9點，火山再次噴發，約半小時後就發生海嘯。

「喀拉喀托之子」火山位於火山密布的太平洋火環帶，約90年前才從海底冒出，而它的「母親」則是1883年曾造成超過3萬人死亡的「喀拉喀托火山」（Krakatau）。

衛星傳回的圖像顯示，22日晚間火山爆期間，火山朝西南偏西側崩塌，這使數百萬頓的岩石碎片落入海中，並朝各個方向推出波浪。

致力於火山研究的英國利茲大學教授安迪·霍珀（Andy Hopper）表示，海嘯前後的衛星圖像有明顯差異。他說，「除了火山口增大，火山西側一片黑色，顯示陰影中有陡峭的坡度，這可能是坍塌及造成海岸線變化的原因。」

他也解釋，海嘯發生的原因，除非到現場調查，否則無法完全確定。不過現在去現場太危險， 若火山再次崩塌，可能會再引發海嘯。

火山海嘯發生前沒徵兆

長年研究海嘯，任職於台灣中央大學水文與海洋科學系副教授吳祚任表示，陸地上的火山噴發，因為沒有擾動水體，通常不會直接造成海嘯。

但他向BBC中文解釋，「這次印尼發生的海嘯，是火山噴發過程造成火山邊壁崩落，進而引發山崩型海嘯，或稱火山口塌陷所造成的海嘯，這並不常見。」

人們熟悉的海嘯，通常是為地震所致，這種海嘯發生前水體會出現變化， 或是迅速退離海岸，又或是水位微微上升，但火山引發的海嘯則不會有任何徵兆。

台灣文化大學大氣科學系主任曾鴻陽表示，火山海嘯影響範圍小、威力強大，但可以提前預警。他說，「只要確定哪些火山會造成威脅，並在火山附近放置觀測器，偵測海水壓力變化就能提前預警，爭取逃命時間。」

吳祚任則補充，現今海嘯偵測及預警系統一般透過海底電纜及海上浮標監測，但火山海嘯到達沿岸通常只要10到20分鐘，反應時間往往不到15分鐘。不像地震所引起的大規模海嘯，允許更多撤離時間。他說，「若震源在遠洋，甚至幾個小時前就能發出海嘯預警。」

印尼當局誤判導致災情慘重

事實上，22日晚間印尼當局有偵測到海浪變化，但卻誤判為滿月造成的潮汐。曾鴻陽向BBC解釋，這是火山爆發導致的水位變動大概是一公尺（米），與大潮的潮汐變化，非常類似。

但是他強調，若平均海嘯高度為一公尺，受到地形影響，高度可以達到原本的兩倍以上，像這次印尼海嘯，依照房屋受損情況，至少達到兩公尺，造成摧毀性傷害。

圖片版權 AFP Image caption 一名印尼男子望著不幸在海嘯中罹難的孩子

印尼今年九月蘇拉威西島才經歷了地震和海嘯重創，當時也是因為判斷錯誤，取消海嘯警告，造成嚴重傷亡，22日再次因為當局誤判，而造成嚴重災情。

事實上，2004年南亞海嘯後，德美等國的組織就曾為印尼設計一套海嘯預警系統，卻因為缺少資金等原因，該系統一直處於不良工作狀態，未能正常升級。而印尼也有在各地部署22套初期預警浮標系統，以偵測海嘯，但是印尼官員曾向媒體坦承，許多海水浮標系統遭到任意破壞，且缺乏維修經費，已不再發揮作用。

曾鴻陽說，若完成完整的海底火山資料，確定重點位置，現今的科技要設置預警系統，只是經費問題。他說，「這必須看印尼政府是否願意將經費大幅度投入海嘯預警工作」

圖片版權 AFP Image caption 海嘯發生後，救難人員持續搜尋生還者

台灣、香港遭火山海嘯襲擊的可能

台灣周圍有許多海底火山，大部分位於東部外海。過去台灣也曾經發生過類似火山引起的海嘯。吳祚任說，像是1867年的基隆海嘯，就可能是火山引發的山崩型海嘯，另外台灣的龜山島也有可能會因為海底火山活動，而引發海嘯。

吳祚任強調，台灣北部外海雖然有很多海底火山，但規模都不大，因此火山引起大規模海嘯的可能性較低。不過他提醒，海底火山附近有很多陡峭的海底地形，因為海底地形不穩定，就可能引發地震或火山震動，而誘發山崩，發生海嘯。

至於香港周圍的火山，比起台灣，相對較少。吳祚任分析，香港若受到海嘯衝擊，對大的可能性就是馬尼拉海溝發生地震引發海嘯。根據香港天文台資料顯示，由於香港的地理位置，使大部分太平洋發生的海嘯不會直達香港。因此，香港受嚴重海嘯影響的機會不大。