繼早前美國法官下令一名偷獵者反覆看《小鹿斑比》作為懲罰後，阿根廷一個法官也想出了新奇的方法懲罰犯事者：要他每星期邀請女權主義者到他的電台節目做嘉賓。

被罰者是當地一個電台節目主持人埃切科帕爾（Angel Etchecopar），他早前被以「納粹主義者」和「令人噁心」形容女權主義者，被控以「不尊重、侮辱的、冒犯和歧視性」的言論攻擊女性。

檢控官迪並茨（Federico Vilalba Diaz）接受當地傳媒訪問時說，埃切科帕爾應訊時對自己的言行表示後悔。因此主審案件的女法官同意撤消檢控，但向埃切科帕爾提供了一些性別關係學者和專門處理性別暴力檢察官的名字，下令他邀請這些人到他的電台節目討論相關問題。

埃切科帕爾躲過了牢獄之災，但這個懲罰並不是隨便就能完成的。

他和檢方的協議訂明，他在節目期間要讓他的嘉賓講話10分鐘，中間不能打斷嘉賓。節目結束後也不能批評他們。

法官也下令埃切科帕爾一年內不能發表任何具歧視性的言論，也要向一個天主教慈善組織作小額捐款。如果他觸犯協議的任何內容，當局有權重新對他提出檢控。

阿根廷早前通過一條法律，要求所有政府官員都要接受性別平權訓練。

這條法例以一名女子加西亞（Micaela Garcia）命名。她2017年在當地被綁架和強暴，最後被殺。這個案件令阿根廷舉國震驚，激發示威。BBC西班牙語部報道，加西亞是當地一個保護女性權益運動的支持者。

但在8月，阿根廷國會經過16多個小時的辯論後，投票反對容許女性在懷孕14周後墮胎。