作者：傑米·費爾德瑪（Jamie Feldmar）

圖片版權 Getty Images Image caption 日本的沖繩的百歲老人比例為全世界最高。

全世界許多百歲老人都有一個共同的愛好：園藝。你能否也通過同樣的愛好紓解壓力、延長壽命呢？

布特納（Dan Buettner）研究了世界上因長壽而出名的地區：日本的沖繩、哥斯達黎加的尼哥亞（Nicoya）、希臘的伊卡利亞（Icaria）、美國加州的洛馬琳達（Loma Linda）和意大利的撒丁島（Sardinia）。

首先，居住在這些所謂"藍區"的人有著一些共同點——社交互助網絡、每天鍛煉的習慣、飲食以蔬果為主。讓人意外的是，除此之外他們也有的共同之處。每個社區的居民直到老都保持著園藝的愛好，80歲、90歲甚至更年長的都有。

那麼培養園藝愛好能不能幫你活到一百歲呢？

園藝讓人心情愉悅

眾所周知，戶外的生活方式配以適當的體育活動有助於長壽，而園藝很容易就同時滿足這兩個條件。布特納表示：「如果你擺弄花草，那麼你基本每天都會做一些低強度的體育活動，而且往往非常規律。」

他還指出，有證據顯示，園藝師壽命更長，而且壓力更小。各類研究也證明了這個觀點，指出園藝有助於身心健康。

荷蘭近期的一項研究中，研究人員請參與者先完成一個讓人倍感壓力的任務，然後把他們分成兩組。一組人在室內閲讀，另外一組人在戶外進行30分鐘的園藝活動。讀書的一組人表示他們的情緒「變得更差了」，而進行園藝活動的一組人不但後來壓力荷爾蒙皮質醇的水平更低，而且感覺「完全恢復了」好心情。

澳大利亞研究人員研究了60多歲的男性和女性，發現那些經常做園藝工作的人比那些完全不做的患癡呆症的風險要低36%。

而且對有認知問題（例如患有癡呆和阿爾茨海默症）的老人的初步研究表明，園藝環境和園藝療法有助於身心健康。比如陽光和清新的空氣就能讓焦慮的老人心情平靜，而不同植物和蔬菜的顏色和質地可以改善視覺和觸覺能力。

世界上並不存在醫治衰老的萬能藥，但研究顯示，園藝似乎確實能提升我們年老時的生活質量。

圖片版權 Alamy Image caption 多項研究（包括在法國開展的系列研究）顯示，農民比其他職業者更健康。

讓大自然養育你

園藝不僅僅有益健康，還能讓人更加長壽。夏威夷大學的威爾考克斯博士（Dr Bradley Willcox）的研究對象是沖繩的百歲老人。沖繩的百歲老人比例居全球首位，每10萬人中約有50人，許多居民年長後仍能把自己小巧的花園打理得井井有條。

威爾考克斯表示，還有其他更短暫、但更必要的長壽因素，園藝勞動和他們一起有助於長壽。「沖繩有這麼一句話，每一個健康長壽的人都需要『ikigai』，即生活的意義。園藝就是一件讓你每天心懷期待起牀的事。」

威爾考克斯還表示，在此基礎上，沖繩人還很重視「yuimaru」，即高境界的社會聯繫。他說：「到本地的市場聚會，帶上自己豐收的果實，分享自己花園的新作，這些都是盛大的社交活動。當然會讓人感覺很接地氣，而且和社會保持著聯繫。」

感覺到與其他人保持聯繫的確重要，保持與大自然的聯繫也一樣重要。哈佛大學的一項研究顯示，被一片茂盛的綠色環繞的人更長壽，得癌症和呼吸系統疾病的機率也更低。

蘇格蘭的醫生在為病人開具處方時，可以寫下「在大自然中散步」來治療多種小病，降低血壓和焦慮程度，提升人的幸福感。園藝也是讓生活中充滿更多自然元素的簡單方法——即使是市區的一小塊土地。

最後，園藝也會影響人的日常飲食，進而有助於長壽。研究人員發現「地中海飲食法」（即多食用蔬菜、水果、穀物、豆類、堅果、魚和橄欖油）和延緩衰老有一定聯繫。

威爾考克斯表示，要想長壽，無論是否採用地中海飲食法，重要的原則就是吃足夠多的新鮮蔬菜，最好是來自本地的花園和市集。比如在沖繩，大部分人會在自家花園裏種植苦瓜和紅薯。

威爾考克斯說：「吃自己種的蔬菜改變了一切——它們嘗起來更美味，而且確實會讓人變得很健康（蔬菜富含維他命、礦物質、植物活性化合物等）。」「藍區專家」布特納則推薦採用植物（尤其是綠色植物和豆類佔比90%）的飲食結構，並指出一個簡單的事實：園丁更可能種植自己想吃的東西。

為了長壽進行農業勞動？

如果園藝工作有益健康，那麼農業勞動是否更好呢？許多生活方式都和長壽有關——比如住在郊區、進行大量鍛煉。這些也同樣適用於農民。

部分證據顯示，農業勞動是世界上最健康的工作之一。一項澳洲研究顯示，農民患慢性病的機率比其他人低三分之一，而且需要前往全科醫生處看病的機率也要低40%。美國的研究人員將農民的死亡率和普通大眾的死亡率對比，發現農民死於癌症、心臟病或糖尿病的機率低於其他人。而且瑞典和法國的研究也顯示，農民比其他人更健康。

東京早稻田大學的加瑪博士（Dr Masahiko Gemma）研究了中部省份埼玉縣的自僱農民，這些農民壽命比其他人更長，而且一直到年紀很大都在勞作。加瑪博士的許多受訪者都是兼職或者退休農民，他說許多人的工作職責「就類似打理一個花園」。

美國的研究人員將農民的死亡率與普通大眾相比，發現農民死於癌症、心臟病、糖尿病的機率更低。

加瑪在解釋為何他在研究中並沒有採訪為大型企業工作的農民時表示：「小型家庭農場在日本農業中很常見。」他發現，據統計，自僱農民在進行輕微的農業勞作後，心理和生理的情況都得到了巨大好轉。他說：「我們猜測，農業勞作有助於人們保持健康的體魄和愉快的心情。」

圖片版權 Alamy Image caption 研究人員已經發現多食用蔬菜、水果、穀物、豆類、堅果、魚和橄欖油也和延緩衰老有一定關係。

核查事實

雖然加瑪的研究結果讓人心動，但並非所有農業勞作都和他所描述的傳統、低科技含量的日本農業模式一樣。在大部分西方國家，農業是一種產業，農民也可能面臨艱辛或危險的工作環境、背負高額債務，農業流程也可能越發自動化。

弗雷斯特（Thomas Forester）常駐紐約，是研究機構和聯合國機構的糧食政策諮詢師。他表示：「至少在美國，農業的真實情況是你要和其他人一樣，長時間盯著電腦，運行肉雞房或者豬圈的系統。或者坐在有空調的聯合收割機裏，一邊看視頻，一邊由GPS精凖引導、單調地穿過土地。」

這樣的話，就很難把農業視為對抗衰老的靈丹妙藥了。

農業和園藝都無法保證一個人最終可以長壽，但與這兩者相關的一些生活習慣卻可能可以——比如外出走動，進行輕微的運動，保持健康的以蔬菜為主的飲食習慣。

說到底，就是要平衡。

威爾考克斯表示：「我用椅子來打比方。飲食習慣、體育鍛煉、思想的投入以及與社會的聯繫就像是一把椅子的四條腿。如果椅子少了其中的一條腿，就會失去平衡，而且可能導致預期壽命變短。長壽並不是單一因素決定的——關鍵在於各個方面要平衡，凡事都不要過度。」