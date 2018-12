《紙牌屋》主角斯派西涉嫌性侵被起訴

圖片版權 YouTube / @KevinSpacey Image caption 凱文在社交網站發佈的視頻沒有直接提及指控,但說不會為自己沒有做過的事情付出代價。

奧斯卡影帝凱文·斯派西(Kevin Spacey)日前正式被起訴,涉嫌2016年在馬薩諸塞州(Massachusetts,又譯麻薩諸塞州)性侵犯一名少年,明年1月提堂。

消息傳出後,斯派西在社交網站YouTube發佈視頻,以他在電視劇《紙牌屋》內角色的風格說,他不會「為自己沒有做過的事情負責」。

他又說,觀眾不會在「沒有證據的情況下」相信他做了壞事情,也不會在沒有證據的情況下「妄下結論」。

斯派西被指2016年侵犯前美國記者昂魯(Heather Unruh)18歲的兒子。她指控斯派西給他的兒子買酒,然後對他毛手毛腳。

圖片版權 Getty Images Image caption 安東尼·拉普(Anthony Rapp),現年46歲。 對斯派西的性指稱開啟了又一波性醜聞曝料潮。

「讓我說實話」

斯派西發佈的視頻長約3分鐘,以「Let Me Be Frank」為題反駁許多針對他的指控。「Let Me Be Frank」可以翻譯成「讓我說實話」,也可理解為「讓我當弗蘭克」。弗蘭克是斯派西在《紙牌屋》內角色的名字。

斯派西去年接二連三受到性侵指控。美國演員安東尼·拉普(Anthony Rapp)指斯派西30多年前試圖引誘他發生性關係。另外,美國電影人蒙塔納(Tony Montana)也指自己2003年在洛杉磯一個酒吧遭斯派西「鹹豬手」抓摸襠部。

斯派西否認了稱自己不記得對拉普做過這種事情。但他在公開道歉之前否認所有其他指控。

圖片版權 AFP Image caption 倫敦的老維克劇院說已經有20人前來投訴史派西的不檢點行為。他曾在老維克劇院做過藝術總監多年。

美國洛杉磯檢察官今年9月宣佈,不會就斯派西被指1992年性侵的案件向他提出訴訟,因為案件已經過了時效性。但英國警方仍然在調查另一宗有關斯派西在倫敦舊維克劇場(Old Vic) 當藝術指導期間涉嫌性侵的指控。

這些針對斯派西的指控仍然未有結果,但它們已經對斯派西的事業造成嚴重影響。《紙牌屋》和《金錢世界》(All the Money in the World,又譯《萬惡金錢》)等電視劇和電影的製作方已經把他剔出演員名單。

其中,《金錢世界》的製片商找來另一名演員,重拍所有斯派西有參演的鏡頭。