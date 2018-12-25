烤火雞、送禮物：「魔獸世界」中的另類聖誕

圖片版權 Blizzard Entertainment Image caption 魔獸世界十分受網友歡迎，2010年最高峰時全球有約1200萬名玩家。

魔獸世界讓來自世界各地的玩家化身成一個奇幻世界內的角色，一起探索遊戲內的世界，與怪獸對戰，但它對許多網友來說不單是一個遊戲，更是一個一起過聖誕的地方。

在這個世界裏過聖誕，與在現實世界裏的聖誕也許沒有大分別：來自世界不同地方的玩家聚在一起「吃」火雞、擲雪球和在聖誕樹下放禮物。

許多玩家告訴BBC記者羅斯（Michael Rose），兩者最大的相同之處，是一眾朋友聚首一堂。

圖片版權 Kieran Hart Image caption 哈廷說，魔獸世界給他和他住得很遠的朋友一個碰面的地方。

「見面」更容易

英國魔獸世界玩家哈廷（Kieran Hart） 說，他在聖誕來臨前就與網友約好：登入遊戲，讓大家到遊戲世界裏的同一個地方。他們會預早凖備好禮物，讓大家在聖誕節那天早上都有驚喜，而送的禮物都是大家在遊戲內沒有的寵物或道具。

「我們會與一般人一樣玩樂、慶祝。我們也會一起吃聖誕晚餐，玩捉迷藏和尋寶遊戲。

「我選擇在聖誕節當日玩，是因為我們喜歡有其他人陪伴。許多人在現實生活並不認識對方，或他們在現實生活無法碰面，他們可以透過電腦遊戲一起相處，或聯繫感情。」

他住在英格蘭中部城市切爾特納姆（Cheltenham），有朋友住在巴思（Bath），有朋友住在倫敦，無法方便地在現實生活中見面，因此他們選擇在遊戲世界裏碰面。

哈廷說，電腦遊戲的世界讓他們這種無法方便在現實世界上碰頭的朋友，提供了「見面」的一個容易方法。

與女兒增進感情

圖片版權 Blizzard Entertainment Image caption 埃爾科說，她透過魔獸世界和女兒增進感情。

33歲的英國女子埃爾科（Naomi Elcoat）說，她和她的女兒過聖誕節的方法，是登入魔獸世界遊戲，看看遊戲內其他角色給她們送了甚麼禮物。

她說，去年是她的女兒首個在魔獸世界渡過的聖誕，因此她得到許多新的道具。之後我們一起利用遊戲內的虛擬貨幣買了一些寵物。

「這樣做讓我和我的女兒增進感情。我最初在2017年給她買這套遊戲，以為她玩一個月就會厭倦，但我這種想法大錯特錯。」

埃爾科說，她這樣做還有一個好處：她可以利用這個方法看看自己女兒的網友是甚麼人，也可以教育女兒如何在網絡上保護自己。

埃爾科又說，她的家人住得太遠，不會在聖誕節當天拜訪，讓女兒在遊戲在過聖誕可讓她更感受到節日氣氛。

「她會問來自歐洲其他地方的網友他們如何慶祝聖誕、如何互相打招呼，然後他們就會一起慶祝。」

從現實生活暫時抽離

圖片版權 Stefan Szalk Image caption 施爾克說他用魔獸世界暫時從現實生活逃避。

對27歲的英國網友施爾克（Stefan Szalk）來說，聖誕節到魔獸世界與其他網友見面的原因很簡單，是為了從現實生活逃避一下。

他的父母早前離異，過節在他來說並不是一個容易的事，但網絡上的朋友令他的聖誕節好過一點。「網友會陪伴我在一起，在平安夜給我發訊息問候我，他們也知道我聖誕節會自己一個人渡過，因此他們會特意問我當天有甚麼計劃。」

「我在聖誕節當天登入後，約有六位朋友已經在線上等著我。他們都祝我聖誕快樂。」

施爾克說，魔獸世界在他來說就像一種處理抑鬱的方法，沒有魔獸世界的話，他大概會酗酒。

「這像一個第二生命。我可以逃離現實世界，在魔獸世界裏生活，不用理會現實生活怎樣。許多聖誕節期間在現實生活得到的事情，在魔獸世界都可以找到。

「許多玩家在節日期間會特意打扮，也可以在當天打開別人送給你的禮物。這是一個獨特的體驗。」

重建生活

圖片版權 Joseph Morriss Image caption 莫里斯說，魔獸世界讓他再新結識朋友。

而蘇格蘭網友莫里斯（Joseph Morriss）說，他與妻子離婚後，魔獸世界讓他重新結識朋友。

「我與妻子離婚後，失去許多朋友，也與許多家庭成員失去聯絡。因此，魔獸世界就成為我跟朋友見面的地方。

「要重建自己的生活，最初並不是容易的事。我的網友對我十分支持，在我有困難的時候幫助我。」

他說希望在聖誕節當天為其他網友在遊戲裏搞點活動，甚至在遊戲裏一起烤火雞。「你會希望在聖誕節與其他你關心的人一起渡過，不論是家人、朋友、或是在網上遇見的人。

「這會令節日好過一點。外界似乎期望我們在聖誕節都要與家人朋友渡過，但並不是世界上每個人都有這種關係。」