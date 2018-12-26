美墨邊境：一名被扣移民兒童死於聖誕夜

圖片版權 Getty Images Image caption 這些來自中美洲的移民說，他們希望逃離他們在家鄉受到的迫害、窮困和暴力罪案。

一名來自危地馬拉（Guatemala）的八歲男孩日前在被美國海關和邊境保護局扣押期間死亡，是這個月內第二宗同類事件，再次引發對滯留在美國和墨西哥邊境難民情況的關注。

美國當局發表聲明指，這名男孩在周二（12月25日）有「發病症狀」，午夜過後不治。當局透露，這名男孩和他的父親當日下午被送到新墨西哥州一家醫院，醫生診斷後認為男孩患傷風和發熱，給他們配藥後送他們出院。

但當天傍晚，男孩開始嘔吐，他再次被送到醫院，不到數小時後就死亡。聲明沒有註明男孩的死因。

上千上萬名來自中美洲及南美洲的移民近月聚集在美墨邊境，希望進入美國，但總統特朗普已經明言不會容許他們入境。美國政府早前公布12月早前另一名移民兒童死亡的詳情，令對美方處理手法不滿的情緒升溫。

Image caption 中美洲移民大潮前進路線

美國海關和邊境保護局發出聲明指，早前另一名在扣押期間死亡的七歲女童同樣來自危地馬拉，名字是卡爾（Jakelin Caal），她的死因是肝衰竭。

但美國《華盛頓郵報》報道，卡爾的真正死亡原因是脫水和驚慌。報道引述美國邊防官員指，卡爾死前多天沒有喝水和吃東西，體溫一度上升至攝氏40.9度。

卡爾和父母跟隨一批被外界稱為「大蓬車」（Caravan）的移民從中美洲走到美墨邊境。他們在12月初進入美國後向執法部門投案，她的父親至今仍然被美國政府扣押，等待法庭處理他的居留申請。卡爾的遺體已經被送返危地馬拉，周二下葬。

圖片版權 Reuters Image caption 另一位同樣來自危地馬拉的女兒卡爾，早前也被美國當局扣押期間死亡。

「大蓬車」移民從中美洲到美墨邊境的路程約4000公里，許多都是帶著小孩的家庭。

他們現時獲安置在墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）和墨西卡利（Mexicali）。

美國邊境執法人員上月使用催淚彈，驅散一批嘗試越過邊界的移民，當中有兒童。美國當局解釋，有人向執法人員擲石頭，他們必須自我保護。

有意見批評特朗普的做法"嚴苛"，墨西哥政府要求美方就事件調查。

特朗普早前已經揚言，美國法院就個別移民的申請作出決定前，他們都要留在墨西哥。因此，許多人都要無限期地等待著。