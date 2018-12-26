你的器材不支持播放多媒體材料 救援人員找到被困洞穴九天的泰國足球隊13人

今年6月到7月的三個星期，全球的集中力都聚焦在泰國的睡美人洞穴，和被困洞穴中的12名少年野豬足球隊成員和他們的教練。來自多國的救援人員齊集營救，成功帶他們逃出生天。BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）在這次救援任務結束五個月後回到現場，發現這次任務不單拯救了這些少年的生命，也改變了洞穴附近居民的生活。

拯救人員當時與時間競賽，其中一個最大的威脅是洞穴內不斷上升的水位，拯救人員於是鋪設許多水管，駁上機器把洞內的水抽走。

水抽走後排到許多鄰近的農田，其中一塊農田屬西拉帕差（Archawin Mopoaku）的鳳梨田。他在農田被淹後不但沒有反對，反而暫時棄耕，加入拯救行動當志願者，砍竹枝幫助泰國軍方把物資搬運到洞穴入口。

西拉帕差至今仍未重新耕種，他轉換工作，在到洞穴入口必經之路向參觀洞穴的遊客售賣橙子。他說，這盤生意比種鳳梨讓他賺更多的錢。他對BBC說，拯救行動前鮮有遊客會到那兒，但現在許多遊客會慕名到當地遊覽，讓他和其他居住在山區的部落改善生活。

除了西拉帕差賣橙子，路上有許多賣花、賣燒豬肉、賣紀念品的攤檔，還有一些當地人擺攤子賣彩票。

Image caption 西拉帕差的農田在拯救行動中，被抽出的水淹浸，他現在改為向到訪的遊客賣橙子維生。

好奇心

一名在當地執勤多年的自然保育員現在也變得忙碌。他負責紀錄每天進行這個區域的遊客數量，之前每天約有10至20名遊客到訪，現在這個數字變成約6000人。

大部份遊客都來自泰國國內，他們希望親身看看這個一度成為全球焦點的地方。一名到訪當地的雜誌編輯普坦（Damron Puttan）說，泰國現時「沒有任何一個旅遊景點比睡美人洞穴受歡迎」。

另一位遊客對BBC說，他之前沒有聽過這些洞穴。「但我在新聞中看見有關野豬足球隊的消息後，不得不親眼來這裏看看。」

吸引遊客到訪的不單是好奇心。洞穴在泰國文化被視為有神秘力量的地方，睡美人洞穴的名字是指泰國民間傳說的一個角色「睡美人」（Nang Non）。而睡美人洞穴旁多年來都設有一個祭壇，供奉睡美人。

拯救人員成功救出野豬足球隊所有成員和教練後，當地人認定是因為睡美人帶來的好運所致。據BBC記者黑德的觀察，每個到訪的遊客都會向睡美人獻花、在祭壇前短暫禱告。這個地方現在也被視為買彩票的好地方，最受歡迎的彩票號碼最後兩個數字是13，即獲救者的總數。

Image caption 足球隊教練艾卡波與其中一名參加拯救行動的潛水員帕西重遇。

「奇蹟」

現在，這個地方設立了另一個祭壇：一個為紀念拯救行動中殉職的泰國海軍士官長沙曼（Saman Kunan）的三米高銅像，安放在一個將用來紀念事件的博物館前。

獲救的孩子和他們的教練艾卡波（Ekkapol Chantawong）都有出席銅像的安放儀式，那是他們獲救後第二次回到洞穴。

許多有份參與營救行動的外國潛水員都有出席活動，包括負責在最後一次拯救行動放置補給品的芬蘭人米可‧帕西（Mikko Paasi）、協調外國潛水員和泰國官員的美國人莫里斯（Josh Morris）和研究睡美人洞穴多年的英國洞穴探險家昂斯沃思（Vern Unsworth）。

圖片版權 Facebook/ekatol Image caption 少年足球隊員和教練

泰國政府至今仍然對獲救的孩子十分保護，派出兒童福利官員在公開場合陪伴他們，媒體要訪問他們也必須要經兩個委員會核准。孩子的家人也被要求，沒有官方許可不可以公開談話。

昂斯沃思對BBC形容，任務成功仍然令他十分激動。「有人認為成功救出所有人是個奇蹟。」

他又認為外界不應責怪足球隊教練容許這些小足球員進洞穴，因為他們被困純粹不幸。他說當時下雨，大得十分尋常，令洞穴水位忽然上升。

野豬足球隊的教隊艾卡波說，小球員們現在已經重新投入訓練，體重也回復到被困洞穴之前的水平，但他們還在重新鍛練肌肉。他們現在的訓練得到許多外界支援，其中英國球隊曼城早前到野豬足球隊的球場協助訓練這些小足球員。

你的器材不支持播放多媒體材料 泰國被困少年足球隊全部獲救

熱潮冷卻之後

泰國當局現在已經在通往洞穴的樓梯裝設圍欄，禁止外人進入。

但世界各地的電影觀眾在不久後就能透過銀幕回到事發現場。目前已經有三家公司計劃把事件拍成電影，其中一部稱為《洞穴》（The Cave）的電影已經拍攝完畢。

Image caption 泰國當局已經在通往洞穴的樓梯裝設圍欄，禁止外人進入。

昂斯沃思和其他參加營救行動的潛水員希望，泰國可以利用睡美人洞穴和博物館，教育公眾有關當地的地質知識和生態。

當地的政府首長頌薩（Somsak Kanakham）說，遊客為當地帶來收入，帶動泰國這個窮困角落的經濟發展，但他始終擔心遊客對這個地方失去興趣後該怎麼辦。頌薩說他長遠希望外界能教懂他們開發其他旅遊景點，讓遊客能欣賞當地的自然景色。