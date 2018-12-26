華為事件發酵：英國應急服務核心網移除華為設備

圖片版權 Getty Images Image caption 英國政府一直在建設4G"緊急網絡服務系統"的電信業務，替代現有的摩托羅拉無線電系統，為英國警方、消防急救隊以及醫院救護車提供應急服務。

英國電信集團（British Telecom, BT）確認，正在將華為設備從英國國內應急部門核心架構中撤出。但英國並沒有中止和華為繼續合作。

BT是英國最大的上市電信公司，同時也是在歐美等全球各地有業務的大型跨國公司。但是BT並未清楚說明為什麼這麼做。

2018年12月初，BT已經發表過一份聲明，表明要將華為設備從其現有的3G和4G網絡核心設備中移除。

但英國電信公司都繼續與華為保持合作。

圖片版權 Getty Images Image caption "五眼情報聯盟"的情報主管認為他們的國家不能依賴華為提供的5G技術。

公司變動和4G應急網絡更換

英國政府一直在建設4G「緊急網絡服務系統」的電信業務，該項目2015年由英國移動網絡運營商EE負責實施建設，原計劃於2019年年底建設完成，核心部件由華為公司提供。

這一系統將替代現有的摩托羅拉無線網絡系統，為英國警方、消防部門以及醫院救護車提供應急服務。

2016年，BT收購了EE，接手"緊急網絡服務系統"建設。因為客戶資料安全的爭議，BT公司的一項安全政策即是為了防止客戶資料外洩從而避免使用華為設備。到目前為止BT集團已經投資23億英鎊在這個項目中。

BT表示，這次華為設備撤出將由其他公司生產的電信設備替代，整個過程需要數年之久，有關損失將由BT自己承擔。

但BT仍將繼續使用華為的非核心設備，包括電信發射塔等。

中美貿易戰

普遍分析認為，美國情報部門長期以來指責華為"從事間諜活動"，在英國方面也引發了對華為設備安全性的擔憂和爭議。

而華為方面則一直對"與政府相關聯"及與間諜活動相關的傳聞予以否認。

但在英國政府有關部門和公司及業界的支持下，華為與英國電信在內的大型電信公司15年來進行了深度和廣泛的商業合作。

圖片版權 PA Image caption 華為英國公司成立於2001年，其總部位於倫敦附近的雷丁市，業務遍及英國各地。華為英國公司目前擁有員工約1400人，其中70%是本地員工。

隨著中美貿易戰繼續升溫，有關華為的信息安全爭議在國際上進一步加劇。由加拿大，美國，英國，澳大利亞和新西蘭組成的"五眼情報聯盟"據稱對華為進入未來的5G網絡表示警惕。

BT也將華為排除其核心5G網絡設備供應合同的競標名單，以後將只在其重要性較低的部分使用華為設備。

華為與英國

華為英國公司成立於2001年，其總部位於倫敦附近的雷丁，業務遍及英國各地。華為英國公司目前擁有員工約1400人，其中70%是本地員工。

在英國曆屆政府支持下，經過10多年合作，華為公司已為英國電信提供了大量固定網絡和移動網絡設備，參與了英國國家寬帶項目、4G項目等多個重要項目建設。在5G網絡測試上，英國四大運營商均選擇過華為設備。

2018年，在華為爭議在國際上愈演愈烈的時候，英國情報部門軍情六處負責人亞歷克斯·楊格曾表示，英國有關各方需要做出決定，對使用"中國擁有的有關技術" 到底有多大信心。

英國《金融時報》曾報道說，電信高管們反對徹底禁用華為。他們警告說，如果這麼幹，將使英國部署5G網絡推遲長達一年的時間。

圖片版權 xinhua Image caption 英國情報部門負責人警告說，中國的新技術主宰在未來構成更大的安全威脅，他特別提到華為參加5G網建設的問題。

一些業界人士認為，華為在5G網絡方面的技術難以替代。因此，目前英國大型電信公司都仍然和華為展開5G網絡的合作。

據報，華為高管曾在2018年12月初與英國政府通訊總部（GCHQ）國家網絡安全中心官員見面，接受一系列技術要求及花費20億美元（約156億港元）提升全球系統，解決安全問題。華為也做出符合英國網絡安全要求的書面承諾。

隨後的12月18日，華為公司表示，將在未來5年內投入20億美元加強網絡安全，在這方面增加更多人員和升級實驗室設施。