泰國有望成為亞洲首個同婚合法的國家

圖片版權 Reuters Image caption 11月29日，泰國曼谷舉行同性戀遊行。泰國有望成為亞洲首個承認通婚合法的國家。

泰國政府內閣12月25日批准《同性伴侶法》草案，並送交國會，若國會審議通過，將交泰國王室批准並公告後生效。這意味著泰國有望成為第一個以法律保障同性伴侶的亞洲國家。

泰國婚姻平權

根據泰國媒體報導，法案內容允許同性情侶登記結婚，享有約九成的夫妻法律權益，比如簽署醫療同意書丶辦置喪禮丶擁有夫妻共同財產及繼承遺產等。但同婚伴侶權力範圍仍然受限，與異性夫妻不盡相同，比如在健保教育福利丶公職人員的稅務減免等方面就沒有法律保障。

另外，總理辦公室部長顧問納塔蓬（Nathporn Chatusripitak）向媒體透露，當前法案中，同性伴侶能領養小孩，但領養人須年滿20歲，且其中一人必須擁有泰國國籍。

圖片版權 Reuters Image caption 泰國LGBT群體舉行示威，在招牌上稱「世界不是二元的」。

泰國部分同志團體如APCOM組織，則認為此法案還沒完全體現「婚姻平權」，因為同性伴侶仍無法享受異性伴侶的所有權利。

泰國APCOM組織總監秘奈（Midnight Poonkasetwattana）向BBC中文表示，草案未將同性伴侶視為一般夫妻，他指出，「我們有點像二等公民。」

秘奈強調，雖然同婚法案在泰國社會受到很大的反對聲浪，但不是「政治議題」。他說，「比起鄰近國家，整個泰國社會對同志族群相對友善。」

他分析，泰國政府不鼓勵人們集會和遊行，這也可能是反對同婚團體沒有發動集結的原因。

同婚合法化速度

泰國有望成為亞洲第一個實現通婚合法的國家。秘奈表示，目前無法確定通過草案的具體時間，但政府已經有共識，會朝保障同志權利前進。

台灣原本可能在亞洲率先實現同婚合法化，但今年11月24日舉行的公投結果拒絶將同志婚姻納入民法，同婚仍沒有和異性戀伴侶完全平等。

國際特赦組織（Amnesty International）及人權觀察（Human Rights Watch）25日公開致信台灣行政院長賴清德，呼籲台灣不要實行公投結果，否則將違反人權法，助長針對不同性傾向的歧視。

國際特赦組織台灣分會會長黃尚卿說，「台灣的公投有政治操作，很複雜。希望台灣政府回到人權角度，保障同志權益。」

圖片版權 Reuters Image caption 根據泰國送交國會審議的法令，同性結婚享有約九成的夫妻法律權益，但其權力範圍仍然受限，與異性夫妻不盡相同。

台灣婚姻平權大平台總召集人呂欣潔向BBC中文表示，對於泰國將通過《同性伴侶法》感到樂觀其成。她說，曾多次與當地同志人權組織及泰國政府官員接觸，強烈感受到他們對於爭取同志平權的決心。

呂欣潔說，台灣同志運動團體一直期待婚姻平權能一步到位，但現在也只能持續監督行政院將提出的同性伴侶相關法案，因為雖然和一般婚姻有些微落差，但不能牴觸大法官釋憲，也就是「同性享有婚姻自由平等的保障」。

她有信心，台灣仍會擁有亞洲地區保障同性伴侶最為完整的專門法律，因此專法名稱應該是「同性婚姻法」。

東南亞的同志人權

泰國雖然有超過九成的人口性奉佛教，但宗教並不會干預政治，因此同性婚姻才能順利進入國會，並讓泰國在保障人權上，領先東南亞其他國家。

秘奈說，「泰國可以成為其他國家的借鏡。」他表示，泰國通過《同性伴侶法》一旦通過，將是同志運動的一大勝利，這會鼓勵其他國家的同志團體，使他們更有信心爭取婚姻平權。

目前新加坡和緬甸都沿襲英國殖民時代的法條，同性戀可被罰款或判刑監禁。馬來西亞因為受伊斯蘭教文化影響，民風保守，在世俗和宗教法律中，同性性行為都屬違法。在印尼亞齊省，同性性行為最重會遭鞭刑。