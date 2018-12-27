圖片版權 AFP Image caption 特朗普身穿綠色外衣、佩帶著寫有"三軍統帥"名牌，與駐伊拉克美軍握手。

美國總統特朗普早前宣佈從敘利亞撤軍後，突然在聖誕節當晚到訪伊拉克，是他2017年就任總統以來首次到訪當地。

特朗普不忘再次為自己早前宣佈從敘利亞撤軍辯護，指自己從來都說美國在敘利亞的任務「是奪取伊斯蘭國的軍事重鎮」。「我們八年前說要到當地三個月，但至今仍未離開。」

美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）早前向特朗普請辭，被視為他不滿特朗普決定撤軍的象徵。他在辭職信中，指特朗普有權擁有一位與他意見「更加一致的國防部長」。

美國政府目前因為國會無法通過預算案而停止運作，特朗普因此取消原定休假處理相關問題。

美國「不能繼續當世界警察」

圖片版權 AFP Image caption 這是特朗普就任總統以來，首先到訪伊拉克。

特朗普進入巴格達阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地的飯堂後，獲在場軍人站立鼓掌歡迎，他也應許多軍人的要求跟他們自拍、簽名留念。他致辭時說他兩年前宣誓就任總統時，極端組織伊斯蘭國仍然「十分強大」，但它的勢力今天已經大大減弱。

他又提到土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）支持他從敘利亞撤軍，又重申美國「不能繼續當世界警察」。

特朗普形容，要美國承擔所有責任「並不公平」，又指許多國家依靠「美國強大的軍隊保護它們，而沒有付出一分錢」。他向美軍發表演說時指，美國「再不是一個笨蛋」，外界也「再次尊重美國」。

特朗普在伊拉克只停留了三個多小時。他回程中途停靠德國一個美軍基地，也探訪了美國派駐當地的士兵。

爭議中的外訪

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump .@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月26日

特朗普同時強調，美國沒有計劃從伊拉克撤軍，又認為美國可以在伊拉克與敘利亞邊界派駐軍隊，有需要時美軍可以快速地進入敘利亞。

包括國防部長馬蒂斯在內，多名特朗普政府的高級官員和美國的盟友都不滿特朗普從敘利亞撤軍的決定。美國國務院抗擊伊斯蘭國全球聯盟副特使布雷特·麥格克（Brett McGurk）早前請辭，他形容特朗普撤軍的決定「令美國的盟友摸不著頭腦，也令美國的戰鬥伙伴感到奇怪」。

多年獲得美軍協助打擊「伊斯蘭國」的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）武裝組織也警告，特朗普的決定可能讓「伊斯蘭國」勢力捲土重來。

圖片版權 Reuters Image caption 馬蒂斯早前據報因為不滿特朗普決定從伊拉克撤軍，辭任國防部長。

特朗普上月訪問法國期間，因天氣關係取消到訪當地美軍墓園被批評。他事後接受美國霍士新聞（Fox News）訪問時透露，他很快就會到訪一個戰區。

特朗普是第三位在位期間到訪伊拉克的美國總統，前總統小布什（Geroge Bush，又譯小布殊）和奧巴馬均有多次到訪駐伊美軍。

特朗普到訪伊拉克的形式與前兩任總統差不多：為保安需要，總統到訪的消息通常只會在他到達當地後才公布。這次陪同特朗普到訪伊拉克，只有第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、包括美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的小量顧問、特勤隊保安人員和記者。

特朗普這次行程原定與伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）會面，但雙方未能就會面地點達成共識，會面最終告吹，兩人只通了電話。特朗普在通電話期間邀請對方明年訪美，邁赫迪答應。但伊拉克有國會議員批評，特朗普沒有事先公布便到訪當地是「侵犯伊拉克主權」。