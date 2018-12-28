米歇爾·奧巴馬擊敗希拉莉 成為美國最受欣賞女性

圖片版權 PA Image caption 米歇爾·奧巴馬結束希拉莉保持了17年的頭銜紀錄

美國前第一夫人米歇爾·奧巴馬當選美國最受欣賞女性，結束了希拉莉保持這個頭銜17年的紀錄。

曾經是美國總統候選人、國務卿及第一夫人的希拉莉在蓋洛普（Gallup）的年度選舉中排名第三，而清談節目主持人奧普拉·蓋爾·溫弗裏則排名第二。

英女皇伊利莎白排名第五，這已是她第50次打進十強。

美國前總統奧巴馬連續11年被選為美國最受欣賞男性，現任總統特朗普則連續第4年排第二。

始於1946年蓋洛普的年度投票，除1976年外，每年都有舉行。1,025位受訪者會選出全世界範圍內他們最欣賞的男女各一名。

最受欣賞女性：

米歇爾·奧巴馬 － 15％

奧普拉·蓋爾·溫弗裏 － 5％

希拉莉 － 4％

梅拉尼婭·特朗普 － 4％

英女皇伊利沙伯 － 2％

最受欣賞男性：

奧巴馬 － 19％

特朗普（Donald Trump，又譯川普） － 13％

喬治·布希（George Bush，又譯喬治·布什） － 2％

教宗方濟各 － 2%

比爾·蓋茨 － 1％

資料來源：蓋洛普

希拉莉已經22次當選最受欣賞女性，當中包括最近連續17次衛冕。

雖然奧普拉·蓋爾·溫弗裏從未奪得冠軍，這已是她第14次成為亞軍。

如果奧巴馬下一年再度當選，他將追平美國前總統艾森豪威爾的12次紀錄。

而過去只有兩位美國總統在任期內未有贏得最受欣賞頭銜，一位是傑拉爾德·福特，另一位是美國現任總統特朗普。

從12月3日到12月12日進行蓋洛普調查，誤差率為4％。