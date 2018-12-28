特朗普首訪駐伊美軍 卻鬧出「洩漏機密」爭議

圖片版權 AFP Image caption 特朗普在美國位於巴格達的阿薩德基地與駐當地美軍見面。

美國政府因為國會無法通過預算案暫時停擺，總統特朗普也因為宣佈從敘利亞撤軍引起不滿。

特朗普在聖誕節當晚突然到訪伊拉克，探望美國派駐當地的美軍。他遠離了華盛頓政治的煩惱，有關他的爭議卻伴隨他一起到伊拉克。

特朗普是否意外暴露秘密部隊身份？

特朗普的專機離開伊拉克領空後不久，就在社交網站發佈他訪問美軍基地過程的影片，但網友很快就發現了一個也許特朗普團隊沒有發現的問題：一些精銳的美軍海豹部隊成員被拍進鏡頭。

其中，一名與特朗普自拍的士兵介紹自己為海軍少校奎‧李（Kyu Lee），是海豹部隊第五隊的成員。

美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，這些海豹部隊的身份平時都要保密。前美國海軍情報員南斯（Malcolm Nance）形容，這樣讓海豹部隊成員出鏡「是個奇怪決定」。他們公開身份後，如果在未來的行動中被俘，將無法否認自己是海豹部隊一員。

白宮沒有回應為何沒有採取措施防止海豹部隊成員身份外洩。

空軍一號暴露行蹤

圖片版權 Alan Meloy Image caption 空軍一號經過英國上空時被當地人拍到。

為保安原因，美國當局沒有事先公布特朗普訪問伊拉克的消息，但特朗普的專機空軍一號經過英國時，它的行蹤卻被公眾發現，發佈到社交網站去。

空軍一號飛過英國謝菲爾德（Sheffield，又譯錫菲）時，被一名當地人梅格伊（Alan Meloy）清楚拍攝到它。維基解密網（Wikileaks）也在社交網站轉載了一張飛行圖，顯示其中一架會用來搭載美國總統的專機從美國安德魯斯空軍基地起飛，向伊拉克方向進發。

美國一個退伍軍人組織Iraq and Afghanistan Veterans of America的創辦人裏克霍夫（Paul Rieckhoff）周三（12月26日）引述知情人士指，特朗普正前往探望一些駐外美軍，「很可能」是在伊拉克的駐軍。

他又在社交網站指，這個原本應是保密的行程資料外洩「有點令人擔心」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @wikileaks Is Trump on a surprise visit to Afghanistan? Turkey? Flight trackers show that one of two planes used for Air Force One (92-9000/VC-25) using what appears to be a fake HEXCODE of AE47C4, departed Andrews Air Force base at midnight. Transponders changed or disabled near Romania. pic.twitter.com/JtVzEPUoLv — WikiLeaks (@wikileaks) 2018年12月26日

美軍真的十年沒有加薪嗎？

特朗普探望駐伊拉克軍隊時，引述他的顧問說美軍的加薪幅度應訂在2至4%。

特朗普說他反駁顧問說，應給軍人加薪10%，因為「已經十年」沒有這樣做。

但許多美國評論員指出，美軍過去10年每年都有漲薪，例如美軍2019年會加薪2.6%，這個決定早前已獲國會通過，特朗普也親自簽字批准。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普身穿綠色外衣、佩帶著寫有"三軍統帥"名牌，與駐伊拉克美軍握手。

「侵犯伊拉克主權」

特朗普原定會在訪問期間，與伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）會面，但雙方未能就會面地點達成共識，會面最終告吹，兩人只通了電話。

路透社引述伊拉克國會議員指，特朗普希望邁赫迪到美國位於巴格達的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地會面，但對方拒絶，會面因此告吹。

特朗普啟程回國後，伊拉克總理辦公室指美方有就特朗普到訪提早知會伊拉克，但當地領袖形容特朗普到訪「破壞伊拉克主權」。

伊拉克最大什葉派民兵組織領袖阿西爾（Asaib Ahl al-Haqq）也在社交網站發文，反對特朗普到訪。他警告，伊拉克國會會「迫使美軍離開伊拉克」，以回應特朗普的訪問。