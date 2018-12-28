記者卡舒吉被殺案：沙特外交大臣被貶職
- 2018年 12月 28日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
沙特國王薩勒曼日前宣佈把外交大臣阿德爾·朱拜爾（Adel al-Jubeir）降職，這被視為他對沙特阿拉伯記者賈邁勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害後外界批評的一個回應。
薩勒曼在周四（12月27日）的內閣重組中並沒有辭掉朱拜爾，而是把他調任副外交大臣，他原本的職務由內閣大臣阿薩夫（Ibrahim al-Assaf）接替。
卡舒吉遇害後，沙特政府一度全面否認事前知悉事件，朱拜爾當時代表沙特政府反駁外界的批評，還指責西方媒體的報道方式「歇斯底里」。
沙特政府承認卡舒吉在沙特駐土耳其的使館遇害後，也是派出朱拜爾向外界解釋說，案件可能是沙特保安中一些「不聽命」的人員所為。
BBC安全事務記者法蘭克•加德納（Frank Gardner）分析指，朱拜爾大概不知道沙特政府針對卡舒吉的內部計劃，但沙特駐外使館是外交大臣的責任，而卡舒吉是朱拜爾任外交大臣期間遇害。加德納認為，沙特政府必須要「讓外界認為它正在著手處理這個問題」。
朱拜爾的繼任人阿薩夫缺少外交經驗。加德納形容，這個決定對朱拜爾來說「很明顯」是降職。
加德納還留意到，薩勒曼在這次內閣重組還撤換了多名高級官員，被視成卡舒吉遇害後整治保安和情報部門的舉動。