時尚先鋒：BBC展望2019年春季五大女裝新潮流
過完12月，漫長的冬季似乎快到盡頭。厭倦了圍巾、手套、毛衣、秋褲的時尚一族，是時候展望春季該為衣櫥添置什麼樣式的流行春裝了。
多虧了時尚行業如今通常提前幾個月就展示尚未上市的新品，我們可以掌握2019年春季的最流行款式和花色。
在最近的倫敦、巴黎和紐約時裝周上，最大的看點是淡藍色、撞色印花、玫紅套裝、扎染和漂白牛仔。
元旦春節假期有時間大採購的人們，可以留意這些潮流新款，為2019年春季的時尚裝扮作凖備了。
淺藍色
去年春天的流行色是像熏衣草的淺紫色，而今年是淡藍。
Alice+Olivia在紐約時裝周上推出這款春裝，淺藍與白色相間融合了中式圖案。
而紀梵希（Givenchy）則將淡藍色調與2019年春季的另一時尚元素褶皺面料相結合。
撞色印花
如果你在選擇撞色印花這款潮流服飾時有所遲疑，那是可以原諒的，畢竟撞色印花並不適合每個人。
杜嘉班納和範思哲的撞色印花，沒凖會讓人驚訝得皺眉頭，因為它們的顏色實在是過於大膽，配搭的飾物也不同尋常。
不過，DVF（Diane von Furstenberg）和Self-Portrait 這兩大品牌顯示的卻是如何將時尚運用到日常生活中，顏色的配搭也更為微妙。
粉色套裝
讓晚禮服在2019年春季似乎有復蘇新趨勢的最明顯跡象，就是粉色套裝的流行。
Sies Marjan稍稍轉了一點顏色，推出了這身偏紅的套裝，不過這套衣服在時裝展示台上特別受歡迎。
粉色套裝也是春季最可穿著的流行款式，Gabriela Hearst和Boss推出的這兩套柔和腮紅顏色的套裝顯得尤其不同凡響。
扎染
扎染在2018年夏天曾經非常流行，社交網站上人們發出了好多扎染服裝的照片，街上普通店鋪裏也大賣扎染衣服。
2019年，人們將再次穿上扎染衣服，讓你回憶兒童時代自己在家染衣服的好時光。
MSGM的這身扎染裝扮是最佳組合之一：朦朧的粉色套頭衣配一條褶皺的裙子。
漂白牛仔布
牛仔布是時尚界的長青樹，每個季節都被一代又一代的時裝設計師們重新創造。而這一次也不例外。
去年流行的牛仔布是深色的，那麼今年你可以找出幾件漂白的牛仔布衣服。
Proenza Schouler品牌設計的這款衣服，是時裝展示台上顏色最淺的，而Missoni嘗試將不同顏色的牛仔布組合在一起。
Balmain品牌的設計應該是最好看的，用撕裂的褲子和衣服亮片裝飾他們的設計，打造更加前衛的形像。
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