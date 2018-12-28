圖片版權 Getty Images Image caption 這就是2019年春季的五大時尚潮流。

過完12月，漫長的冬季似乎快到盡頭。厭倦了圍巾、手套、毛衣、秋褲的時尚一族，是時候展望春季該為衣櫥添置什麼樣式的流行春裝了。

多虧了時尚行業如今通常提前幾個月就展示尚未上市的新品，我們可以掌握2019年春季的最流行款式和花色。

在最近的倫敦、巴黎和紐約時裝周上，最大的看點是淡藍色、撞色印花、玫紅套裝、扎染和漂白牛仔。

元旦春節假期有時間大採購的人們，可以留意這些潮流新款，為2019年春季的時尚裝扮作凖備了。

淺藍色

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右： Alice + Olivia, Marc Jacobs, Givenchy, Roland Mouret

去年春天的流行色是像熏衣草的淺紫色，而今年是淡藍。

Alice+Olivia在紐約時裝周上推出這款春裝，淺藍與白色相間融合了中式圖案。

而紀梵希（Givenchy）則將淡藍色調與2019年春季的另一時尚元素褶皺面料相結合。

撞色印花

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右: 杜嘉班納（Dolce & Gabbana）, Diane von Furstenberg, 範哲思（Versace）, Self-Portrait

如果你在選擇撞色印花這款潮流服飾時有所遲疑，那是可以原諒的，畢竟撞色印花並不適合每個人。

杜嘉班納和範思哲的撞色印花，沒凖會讓人驚訝得皺眉頭，因為它們的顏色實在是過於大膽，配搭的飾物也不同尋常。

不過，DVF（Diane von Furstenberg）和Self-Portrait 這兩大品牌顯示的卻是如何將時尚運用到日常生活中，顏色的配搭也更為微妙。

粉色套裝

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右：愛斯卡達（Escada）, Sies Marjan, Gabriela Hearst, Boss

讓晚禮服在2019年春季似乎有復蘇新趨勢的最明顯跡象，就是粉色套裝的流行。

Sies Marjan稍稍轉了一點顏色，推出了這身偏紅的套裝，不過這套衣服在時裝展示台上特別受歡迎。

粉色套裝也是春季最可穿著的流行款式，Gabriela Hearst和Boss推出的這兩套柔和腮紅顏色的套裝顯得尤其不同凡響。

扎染

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右： Calvin Klein, 普拉達（Prada）, 迪奧（Christian Dior）, MSGM

扎染在2018年夏天曾經非常流行，社交網站上人們發出了好多扎染服裝的照片，街上普通店鋪裏也大賣扎染衣服。

2019年，人們將再次穿上扎染衣服，讓你回憶兒童時代自己在家染衣服的好時光。

MSGM的這身扎染裝扮是最佳組合之一：朦朧的粉色套頭衣配一條褶皺的裙子。

漂白牛仔布

圖片版權 Getty Images Image caption 從左到右: Isabel Marant, Proenza Schouler, Balmain, Missoni

牛仔布是時尚界的長青樹，每個季節都被一代又一代的時裝設計師們重新創造。而這一次也不例外。

去年流行的牛仔布是深色的，那麼今年你可以找出幾件漂白的牛仔布衣服。

Proenza Schouler品牌設計的這款衣服，是時裝展示台上顏色最淺的，而Missoni嘗試將不同顏色的牛仔布組合在一起。

Balmain品牌的設計應該是最好看的，用撕裂的褲子和衣服亮片裝飾他們的設計，打造更加前衛的形像。

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