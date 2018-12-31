2019年願望清單列好了嗎？五條建議幫你實現夢想

  • 2018年 12月 31日
A large percentage of all resolutions fail, but this year, they don't have to be yours 圖片版權 Getty Images
Image caption 大多數人的新年願望都無法實現，但今年，你的願望或許不同。

2019年來到了！送舊迎新，新年新氣象，新年新希望。

當然對我們中的很多人來說，這也是迎接新年願望清單的時間，通過立下今年想要達到目標，「從新出發」。

今年你是想要身體健康，儲蓄多多，培養新興趣，還是徹底放棄什麼嗎？

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Image caption 模糊不清的願望大多無法實現。

不管你的新年願望是什麼，有一樣是你必不可少的——動力。

但所有人都明白，說到做到不是一件容易的事情。根據美國斯克蘭頓大學（University of Scranton）與統計大腦研究所（Statistic Brain）進行的一項調查顯示，只有8%的人可以實現他們的新年願望。

但你可以做得不一樣。

下面是5個讓你一年後避免失敗、實現願望的簡單方法。祝你好運！

1. 從小目標開始

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Image caption 如果從小目標開始，你可以進階到更高難度的願望。

設定切實可行的目標可以提高成功機率。

心理治療師瑞秋·韋恩斯坦（Rachel Weinstei）稱，目標之所以難以實現，部分是因為我們的願望常常太遠大，「誤以為新的一年我們就可以變了一個人」。

如果從小目標開始，你便可以逐漸提高標凖和要求。比如在下定決心參加馬拉松之前，先買好運動鞋，並進行一些近距離的跑步練習。如果你喜歡烹飪，也可以先從每周在廚房裏幫忙一次開始，逐漸提高自己的烹飪技巧。

這並不是只讓你指定短期目標，而是把你的目標作為實現長期目標的一部分。因為在現實生活中，「改變通常發生在日積月累中，」韋恩斯坦說。

2. 目標明確

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Image caption 仔細想明白你會做什麼，以及在什麼時間，什麼地點做這些事。

我們立下目標的時候，常常沒有列出實現目標的具體執行計劃。但其實，寫明具體步驟非常重要。

牛津大學教授尼爾·利維（Neil Levy）表示，「我會每周二下午和周六早上去健身房」就比「我要多去健身房」更容易落實。

這種明確、可行的措施不僅可以提高你的意識，更是可以讓你明確達成目標的具體步驟。

3. 獲取幫助

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Image caption 公開你的願望清單可以幫助你更好地堅持下去。

在實現願望的路途上，與別人一起前行可能是一個很好的動力來源。

這可以是與朋友一起報名參加課程，或者是把你的願望公之於眾。一旦我們將承諾公開，我們就更可能堅持下去。

英國華威大學的哲學家約翰·邁克（John Michael）博士專門研究制定和保持承諾所涉及的社會因素。他表示，如果我們認為自己的目標對別人也很重要，我們的失敗「可能會影響他人的幸福」，我們就更傾向於堅持這些目標。

因此，不管是為了實現承諾還是為了獲得他人幫助，讓別人也參與到你的計劃當中都是一個不錯的主意。

4. 克服失敗的陰影

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Image caption 從生活的細節開始改變。

當進展不太順利的時候，可以花些時間進行重新評估。

你遇到了哪些挫折？最有效的策略是什麼？最無效的策略是什麼？

不如立些更加現實的願望，不要忘記慶祝最微小的成功。

如果你想要堅持同樣的願望，為何不嘗試用可以增強意志力的方式去實現呢？日常生活中細小的改變都可以幫你轉到正確的方向。

如果想要更健康的飲食，你可以降低碳水化合物攝入量，用更健康的全穀物食品代替白麵包和普通麵食。或者減少飽和脂肪攝入量，用營養素食棒和蔬果奶昔來代替蛋糕、薯片等零食。

5. 將新年願望與長期目標結合

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Image caption 單靠意志力遠遠不夠。

行為心理學家安妮·斯威本（Anne Swinbourne）博士認為，最好的目標是與一系列長期計劃結合在一起的，而不是那些模糊不清但又野心勃勃的。

如果你一直對體育都不感興趣，那成為優秀運動員為目標顯然不現實。斯威本說，「依靠意志力的人大部分都會失敗」。

因此，如果你有一個讓你特別興奮的新年願望，記得從第一天起就要列好詳細計劃，也不要忘記在遇到困難時求助他人。

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