圖片版權 ANDREW SIMPSON Image caption 麥克和孩子在一起

中國女子傅薇薇刺死英國丈夫麥克·辛普森（Michael Simpson）留下一對兒女所引發的跨國撫養權爭奪戰，終於有了結果。

麥克父親伊恩·辛普森（Ian Simpson） 和妻子琳達·辛普森(Linda Simpson)贏得對6歲的孫女愛麗絲的監護權，並把她帶回英國。

但暫時確沒能把愛麗絲的哥哥傑克一起接回英國。

辛普森夫婦對BBC表示他們將會盡其所能，爭取未來取得對孫子傑克的監護權，不讓這對兄妹分離。

目前，8歲的傑克不得不留在中國的外婆和外公家中。

爭奪撫養權

圖片版權 THE SIMPSON FAMILY Image caption 伊恩和傑克

2017年3月，34歲的英國男子麥克·辛普森在上海被中國籍妻子傅薇薇殺害後，他們的一對子女觸發了一場跨國撫養權爭奪戰。

傅薇薇被判處終身監禁後，傑克和愛麗絲跟中國外公外婆住在湖北南漳縣家中。

但麥克的父親伊恩希望能把這對兄妹接回英國，希望他們在英國能接受更好的教育、過更好的生活。他們承諾將會與孩子的中國家人保持聯絡，讓孩子學習普通話及每年探訪。

但辛普森夫婦稱傅薇薇的兄弟要求辛普森家支付超過6萬英鎊的費用，來換取一對孩子。

於是，兩家就一對孩子的撫養權問題展開爭奪。但傅家方面則否認利用孩子，向辛普森家索要金錢的說法。

在經過近2年的法律糾紛後，辛普森夫婦同意支付給傅薇薇家人約1萬英鎊，把孫女愛麗絲帶回英國。

據辛普森夫婦透露，愛麗絲臨行前每天都同在中國的哥哥和外婆外公通過即時通信軟件微信通話。

圖片版權 THE SIMPSON FAMILY Image caption 案發時，麥克正在與傅薇薇鬧離婚。

他們還表示對所有幫助過他們的人，包括中國當局、律師、朋友等表示感謝，感謝他們能夠使愛麗絲回到英國成為可能。

但他們也表示將會繼續努力，希望未來能夠把孫子傑克接來英國，讓兄妹倆能夠團圓。

麥克命案

2017年3月，麥克在上海寓所中被已分居的妻子傅薇薇用刀殺死。

當時據中國媒體報道，傅薇薇發現丈夫出軌，用刀刺向第三者時，麥克為其擋刀，導致其頸部、肺部被刺，導致其死亡。

麥克在英國時裝品牌「Next」中國分部工作時，與傅薇薇相識、結婚。案發時，兩人已經分居一年。

傑克和愛麗絲兩人都出生在中國。傑克有英國籍，但愛麗絲沒有。