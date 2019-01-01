伊朗電視台主管因未刪成龍電影性愛鏡頭被解職

圖片版權 Getty Images Image caption 成龍（左）和吳彥祖（右）一同出演《新宿事件》。

伊朗官方播出機構IRIB（伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台）日前解僱了一家地方電視台負責人。此前，該電視台曾播放一部成龍電影，但未刪除其中的色情鏡頭。

由位於伊朗基什島（Kish Island）的觀眾發佈的視頻顯示，這名香港武術明星在電影《新宿事件》（Shinjuku Incident）中與一名女性發生了性關係。

伊朗媒體稱，基什電視台播出這個「不道德」的畫面，「完全違反了IRIB的規定」。

在伊朗，男性和女性之間的身體接觸是不允許在屏幕上出現的。

據報道，審查人員還被要求刪除「親暱的對話及笑話」、不戴面紗的女性、女性臉部和裸露的領口特寫，以及對警察和蓄須男性的負面描述。

《新宿事件》是爾冬陞導演、成龍主演的犯罪劇情電影，於2009年上映。成龍在影片中扮演一名為了尋找失聯女友而冒險偷渡到日本，卻走上犯罪道路的黑幫老大。

圖片版權 Hua Shang Daily/Getty Images Image caption 成龍在影片中扮演一名為了尋找失聯女友而冒險偷渡到日本，卻走上犯罪道路的黑幫老大。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道說，IRIB主管阿列斯加裏·阿里·阿斯卡裏（Aliasgari Ali Askari）已下令對此事件進行調查，並承諾「將嚴懲當事人，並向有關部門報告」。

一些伊朗人在社交媒體上用波斯語標籤#Kish_channel 諷刺這家廣播機構的反應。

有網友指出，上周德黑蘭伊斯蘭阿扎德大學（Islamic Azad University）發生了致命車禍，導致10名學生死亡，但至今沒有任何官員被解職。

「公共汽車翻車、飛機墜毀、船隻沉沒……沒有人被解職……IRIB只是播出了成龍做愛鏡頭的幾秒鐘後，該部門所有員工就立即被解僱了，」一名推特（Twitter）網友說道。