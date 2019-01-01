美國加州規定寵物店只能賣獲救動物

圖片版權 Getty Images Image caption 以繁殖寵物營利可能引起動物長期的情緒和健康問題

美國加州從2019年1月1日起禁止寵物店售賣非獲救動物，成為全美國第一個實行此類法律的州。

新法律(AB 485) 在2019年1月1日實施，任何觸犯法律的寵物店將面對500美元的罰款，這意味著零售商店裏售賣的貓、狗、兔只能來自動物收容所，不能來自餵養者。

動物權益組織認為這是一個打擊「小貓繁殖工廠」及「小狗繁殖工廠」的重要一步。

他們表示，以繁殖寵物營利可能導致動物受到不人道對待，從而引起動物長期的情緒和健康問題。

2017年底通過的加州新法，要求商店保留足夠的記錄，說明每只動物採購來源，以便當局定期檢查。不過，私人動物繁殖者或寵物主人之間的交易則不受限制。

加州部份寵物店店主認為新法律會影響生意，而這項措施也受到美國犬業俱樂部 (American Kennel Club) 的不滿，認為措施影響了寵物主人。

據美國防止虐待動物協會（ASPCA）估計，全國每年有超過650萬隻寵物進入避難所，其中約有150萬隻被人道毀滅。

圖片版權 Getty Images Image caption 據估計，每年有超過860,000隻貓在美國被安樂死

引入該法案的加州議員帕特里克•奧唐奈（Patrick O'Donnell）認為，受惠於新法例不只是動物，加州納稅人也能受惠，可以省掉數億美元庇護動物的營運費用。

儘管美國部份地方政府已就寵物販賣定下類似的銷售規定，但AB 485是州政府中第一部同類型法例。

2018年12月，英格蘭證實了對第三方機構參與寵物貓狗交易的類似禁令，更以一隻遭到不良對待的騎士查理王小獵犬命名，稱為露西法 (Lucy's Law)。