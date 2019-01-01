杜特爾特再引爭議：「我曾伸手進女傭的內褲」

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菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）再發惹火言論。這次，他聲稱自己小時候曾經性侵犯他的家傭，再引起外界評擊。

他日前發表演說期間，主動透露自己中學時期向神父告解時，告訴對方自己趁家傭睡覺時，掀起她的被子，伸手進她的內褲觸摸。杜特爾特說家傭之後起牀，「於是我離開她的房間」。菲律賓普勒新聞網站（Rappler）引述杜特爾特說，那名神父當時回應說，杜特爾特「會進地獄」。

總統辦公室隨即嘗試替他解釋，指杜特爾特在演說期間「編了個故事」，內容也是「加了許多色彩」。但他的言論始終引起當起民間組織的不滿，批評他不配當菲律賓總統，應該辭職。

圖片版權 AFP Image caption 許多人不滿杜特爾特的鐵腕政策和惹火言論，圖為去年12月示威者在馬尼拉燒燬杜特爾特的畫像。

杜特爾特2016年就任菲律賓總統後，嚴厲打擊與毒品和貪污有關的罪行，但引來包括當地天主教教會批評，指政府縱容執法部門濫權、侵犯人權。

杜特爾特演說的內容原本是批評天主教教會本身也爆出許多神職人員性侵犯兒童的醜聞，其身不正，因此「沒資格」批評他的政策。

菲律賓女權組織加布麗埃拉（Gabriela）的發言人指，杜特爾特的言論相等於承認強暴。防止販賣女性組織（Coalition Against Trafficking in Women）亞太分部主席昂裏凱（Jean Enriquez）也批評，杜特爾特這種吹噓性侵犯的言論「會助長強暴文化」。

支持度無損

杜特爾特並不是第一次發表這種出位的言論。他在2016年競選總統時提到一名1989年在菲律賓城市達沃（Davaos）被姦殺的女傳教士，杜特爾特當時是達沃市長。他說他因為這名傳教士被強暴而感到憤怒，但她長得太漂亮了，「要上也得市長先上呀」。他的辦公室隨後為言論道歉。

他就任總統後的言論沒有收斂。他今年6月到訪韓國時，向在當地做工菲律賓人演說，期間在演講台上親吻一名女觀眾，引來批評。他2月向一些當地前親共民兵發表演講時，又聲言要向「親共女民兵的下體開火」。

但這些惹火言論沒有影響杜特爾特的支持度。普勒新聞網站引述當地最新民意調查顯示，2018年第四季有74%的受訪菲律賓人滿意杜特爾特的表現，比第三季增加4%。