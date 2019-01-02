圖片版權 NASA HQ Image caption 約翰霍普金斯大學應用物理實驗室的控制人員用熱烈的掌聲和歡呼慶祝飛越成功。

美國航空航天局（NASA）「新視野」號（New Horizons）探測器周二（1月1日）飛越一個暱稱為「天涯海角」（Ultima Thule）的太陽系邊緣天體。目前，探測器已與地球取得聯繫，確認其飛越成功。

「天涯海角」位於太陽系邊緣，距離地球65億公里。這是迄今為止人類對太陽系天體探測距離最遠的一次。

「新視野」號探測器在飛越期間，捕獲了數GB的照片和數據，在未來數月內，它將把數據逐步回傳。

「新視野」號探測器發射的無線電信號，被美國航空航天局在西班牙馬德里的一個巨型天線接收。

由於「天涯海角」和地球距離遙遠，信號需要6小時8分鐘才能傳回地球。

圖片版權 NASA/JHU-APL/SWRI Image caption 2018年12月31日拍攝的「天涯海角」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用物理實驗室的控制人員用熱烈的掌聲和歡呼慶祝飛越成功。

「我們有一個健康的飛船，」任務執行總監艾利斯·鮑曼（Alice Bowman）說。「我們剛剛完成了最遠的飛越。」

「新視野」號探測器傳回的第一條無線電信息是有關飛船狀態的工程信息，包括探測器按照指令執行了觀測，以及探測器的內置儲存卡已滿。

當地時間周二晚些時候，一些選定的圖像將會開始回傳。

「天涯海角」寬約30公里，「新視野」號探測器在其表面3500公里的高度擦過。當收到報告後，控制人員得以了解「新視野」號的具體表現。

「新視野」號探測器以每秒14公里的速度運行，即使是米粒大小的顆粒也會擊碎飛船內部構件。如果一切順利，「新視野」號將開始傳輸儲存的字節數據，首批近距離圖像將於周三發佈。

圖片版權 NASA Image caption 「新視野」號探測器發射的無線電信號，被NASA在馬德里的一個巨型天線接收。

「天涯海角」位於柯伊伯帶（Kuiper belt）。柯伊伯帶是一串由冰凍物質組成的盤狀區域，它環繞太陽運行的距離比第八大行星海王星要遠20多億公里，也比「新視野」號在2015年造訪的矮行星冥王星還要遠出15億公里。

據估計，像「天涯海角」這樣的柯伊伯帶成員有成千上萬個，它們長期處於嚴寒狀態，因此為46億年前太陽系如何形成提供了線索。

「新視野」號自去年8月以來，就開始練習對「天涯海角」遠程拍照，但只有在近距離擦過前夕，才會正式儲存「天涯海角」的照片。

科學家約翰·斯賓塞（John Spencer）展示了周日從190萬公里外拍攝的一張照片。它是當時對「天涯海角」最佳的的畫面。

「它是一個色斑，只有幾個像素寬，」他說。「但你可以從那個斑點看出，它是一個拉長的斑點，它不是圓的。所以我們已經看到這個東西有著有趣的形狀。」

當近距離拍攝的照片被傳回時，它們應該達到每像素33米左右的最佳分辨率——足以追蹤「天涯海角」表面的具體特徵。

為何「新視野」號要造訪「天涯海角」？

美國航空航天局一直想要探索冥王星以外可以到達的天體。

值得注意的是，「天涯海角」是四年前才被哈勃太空望遠鏡發現的。

它最初被編號為(486958) 2014 MU69。在一次公眾諮詢之後，它被賦予了一個更吸引人的綽號「Ultima Thule」（天涯海角）。

這是一個拉丁短語，意思是「一個超越已知世界的地方」。

就像很多柯伊伯帶類似大小的天體一樣，它很可能是由大量的冰、塵埃和一些更大的岩石碎片組成的，這些碎片在太陽系形成初期聚集在一起。

理論表明，這樣的天體將呈現長條或葉狀，類似土豆或花生。斯賓塞博士的最新圖像似乎支持了這一點，但時間會最終證明。

遠距離望遠鏡觀測表明，「天涯海角」的表面非常晦暗，有一點紅色。這種黑暗（它只反射10%的表面光）很可能是被宇宙射線和X射線等高能輻射「燃燒」數十億年的後果。

「新視野」號將研究「天涯海角」的形狀、旋轉、質地、成分和環境。

科學家們想知道這項遙遠的星球是如何組成的。一種觀點認為，它們是由大量卵石大小的顆粒堆積而成。

我們能從這次飛行中得到什麼?

別眨眼，你會錯過的。正如我們看到的，此次飛越不同於冥王星那次。飛掠冥王星時，圖像持續變得清晰。但「天涯海角」將一閃而過，最好的照片需要在非常狹小的窗口獲得。

探測器與「天涯海角」之間的距離將大大縮小（此前，「新視野」號距離冥王星12500公里，但此次，將從表面3500公里飛過)，這意味著最終可能觀測到更精細的表面細節，但這一切都取決於精確的定位。

此外，別忘了，由於「新視野」號必須旋轉以調整其儀器對凖目標，它無法在收集數據的同時將天線對凖地球。

因此，控制人員必須等到新年第一天的晚些時候，才能讓探測器「打電話回家」更新狀態，並開始傳輸精選圖片。

在近距離擦過4小時後，一條名為「嗨，我很健康，我拿到了寶貴的數據寶藏」的信息將在格林威治時間05:33發送。

這次飛越到底有多大的挑戰?

從某些方面來看，這次飛躍比「新視野」號飛越冥王星還要困難。

首先，取景器中的物體幾乎小了一百倍。

「新視野號」必須凖確定位，否則它可能只會傳回空白的照片。

接下來的問題是，在距離地球66.2億公里（41.1億英里）的地方做任何事情，無線電信號需要6小時8分鐘才能傳回地球。

更重要的是，遙遠的距離加上探測器的15瓦發射機，意味著數據傳輸非常緩慢——大約每秒1000位（1kb = 8000 bits）。

在周二（1月1日）晚些時候，第一批選定的圖像將被下載。直到今年2月，地球或許才能接收到第一張分辨率較高的照片。到2020年9月，飛行的所有數據才會被提取完畢。