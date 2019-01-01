英國新一年移民新政策傾向利好留學人才

圖片版權 Getty Images Image caption 目前在英國留學的45萬海外學生中，中港台留學生佔約10萬人，多年來穩居人數第一。2018年簽證到期的留學生中，97%都"按時離境"。

英國在即將決定脫歐國策之際，新的移民政策傾向吸收更多人才，限制低技能移民進入英國。

2019年新年到來，世界面臨百年變局，英國正處於移民政策重大轉變的十字路口。

英國宣佈脫歐已經兩年多，雖然英國政壇就如何脫歐、甚至是否脫歐仍有不斷爭議和分歧，政府也危機不斷甚至朝不保夕，但英國經濟仍保持穩定增長，倫敦作為世界金融中心的地位不僅未被撼動，而成熟的金融環境、透明的法律體系，合理的稅務系統，英國央行繼續相對寬鬆的貨幣政策，造就了讓全球投資者趨之若鶩的一個市場。

英國還以完善的初級和高等教育體系，享譽世界的高教院校和世界一流的教學和科研能力，繼續吸引著包括中國在內的世界各地出類拔萃的年輕人到英國留學、深造，世界各地很多優秀人才最後選擇留在英國定居生活，發展其事業。

目前在英國留學的45萬海外學生中，中港台留學生佔約10萬人，多年來穩居第一。英國移民政策發生變化，他們也是受到影響的最大留學生群體。之後的第二大非歐盟留學英國學生群體是美國留學生，人數大約在1.76萬。

非法與合法移民問題

但是，與此同時，作為擁有寬鬆的多元文化、良好的社會福利和保護基本人權的英國，在一個全球化的時代，也同時吸引著世界各地戰亂、動蕩和經濟落後地區的人們，希望到英國來。

隨著歐盟擴大，數量巨大的歐盟移民問題近年來成為困擾英國社會的問題，成為2016年英國全民公決做出脫歐決定的主要導火索。

脫歐的決定並沒有遏制非法移民前往英國的潮流。2019年新年前夜，成千上萬來自伊朗、敘利亞、伊拉克和南亞等等地區的非法移民，不惜向偷渡集團繳納數千英鎊的費用，仍試圖乘坐橡皮艇橫渡英吉利海峽進入英國。迫使英國政府調動軍艦巡邏阻止大規模偷渡。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國官方數據顯示，2016-17年，英國高校學生近20% 都來自海外。

英國政府在承諾限制移民數量之際，也認識到必須區分前來定居英國的移民，做到真正的公平合理。政府的有識之士認識到，需要在政策上保護人才，才能有利於社會的健康發展。

在英國高校等各方呼籲下，英國政府近年來已經開始越來越重視留學生對英國經濟、就業和發展的重要作用，將留學生群體與低技能移民群體區別對待。

移民政策改革

不久前，英國政府發佈被稱為40年來英國移民政策最大改革的白皮書，計劃對來自歐盟內外的移民一視同仁。

白皮書做出的最重要的一項移民政策調整，是明確區分低技能移民和高技能移民，確保移民政策對人才的合理傾斜。

上述變化對包括來自中國的留學生是利好的政策。根據移民機構的統計數據，來自非歐盟地區移民英國的人員中，高達46%的比例是留學生。相比來自歐盟地區的移民，這一比例只有27%。

2008年6月，英國政府開始簽發PSW簽證，即允許在英國就讀的本科及以上的國際學生，在畢業之後擁有兩年的時間在英找工作或者開展商業活動。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國高校稱，海外學生到英國留學每年給英國經濟帶來高達260億英鎊的貢獻。它們呼籲政府放寬留學簽證政策。

但PSW簽證在實施過程中，也有不少來自歐盟以外的發展中國家移民以留學為名義進入英國打工並實現移民。在移民問題引發社會爭議的壓力下，英國政府2012年4月取消了PSW簽證。

2019年初將開始進入磋商討論的新移民政策雖然沒有恢復PSW簽證，但政府早已在對來自中國的留學簽證政策上放寬限制。截至2018年3月，英國已經向中國學生簽發了約8.9萬份Tier4學習簽證，簽發量在過去12個月內增長了15%，簽發率99%。

此外，在新的移民政策規劃中，還取消了目前對高技能移民申請工作簽證的每年2.07萬人的名額限制，以便不論是來自歐盟還是來自世界其它地區的醫生、工程師、音樂家，飛機駕駛員，經紀人，圖書管理員，食品檢查員，測量員，建築師等等高技能人才都可以申請工作簽證。這將實際拓寬部分有才能的留學生在完成學業後在英就業途徑，以便其在是否留在英國生活和發展事業有更大的選擇餘地。