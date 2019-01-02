如何在2019獲得成功：從一月開始

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現在的你或許就像這個時候的聖誕樹一樣，看上去已經不再像12月中旬那般燦爛、有活力，在亮閃閃的燈光和裝飾之下，還有點破損。

也許窗外正陰雲密布，而你剛剛在浴室裏發現了一瓶喝了一半的啤酒瓶，空蕩蕩的酒瓶就像逝去的節日氣氛一樣寡淡。

儘管2019年已經到來，但你目前可能還沒有理清頭緒，想清楚如何迎接這個新的一年。

不管是想換工作還是談戀愛，我們的專家團隊可以告訴你如何過好接下來的12個月。

工作篇

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還記得你對自己發誓，這一年無論如何，都將堅決離開舊東家，找到新的工作嗎？那都是2013年的事了。

好吧，你一直在對自己說，在已經有一份工作的時候找新工作，很難。

「想一下什麼是你想要改變的事情。什麼是你更想要的，什麼是你更不想要的？」個人職業管理（Personal Career Management）聯合主管科琳娜·米爾斯（Corinne Mills）這樣建議。

她說，「如果只是一份不同的工作，不代表那就是正確的答案。」

科琳娜給出了以下幾點建議：

尋求建議，告訴你的老闆你也想要進步。這可以讓你得到更多機會，而不必離職。

投入更多時間。如果你想要一份新工作，那需要時間。在午休時多做一些調查，提前整理好簡歷，下班後也要繼續投入精力。

不要申請你沒有相關技能和經驗的工作。那是浪費時間。

不要只是嘴上說「我擅長與他人合作」，還要證明這一點。在簡歷中給出具體例子，證明你就是他們要找的人。

選出你想要申請的多個工作，花些時間做好申請。不要在沒有想好的情況下亂投一氣。

她還說，如果你想要的是更多薪水，那要確保你能看清自己的「市場價值」。研究一下「薪資調查」，看一下你所做工作的平均薪資。然後再去找你的老闆，向老闆展示為什麼應該給你加薪。

金錢篇

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是不是一看信用卡就感到頭大？是不是希望一鍵下單這種功能從未被開發？每年這個時候，各種節日會為你的財務帶來巨大負擔，讓你的銀行存款迅速減少。

一切又回到了根本的問題。

「經常運動的人會計算他們攝入和消耗的卡路里，你的財務狀況也是一個道理，」個人理財博主科林·麥克德莫特（Colin McDermott）表示。

他說，在新技術的幫助下，追蹤自己的開銷記錄變得格外容易。

「銀行的app可以讓你實時了解自己的開支狀況。」

「巴克萊銀行最近還推出了'阻擋'功能，方便你阻止自己在賭博、網上購物等方面的消費，」科林補充道。

除此之外，你還應該開始攢一筆應急資金。

「如果你丟了工作，或要為買車付一大筆錢，你需要足夠的錢支撐自己接下來一到兩個月的生活。」

但同時，不要只是乾坐在家裏，等待新工作自己找上門。

「有很多方法可以讓你馬上開始賺錢，」科林說。

他最關鍵的一條建議是，「如果你有一項興趣愛好，專注在這個領域，很快你便可以開始賺到錢。」

他舉例說，有一些app願意付錢給用戶，只要用戶將外出時發現的招聘廣告拍下後上傳即可。

「可以嘗試開始用社交媒體和網絡直播來記錄你熱愛的事情，」科林建議。

廣告主可能會馬上找上門。

愛情篇

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在跨年倒數的時候，望著你伴侶的眼睛，你是否感到尷尬，一直以來自己迴避的那個問題開始慢慢放大。

又或者，當你環顧四周幸福的情侶，你是否會問自己，為何仍是孤身一人。

不要慌張。在每年這個時候懷疑自己的感情出現問題是正常現象。

「人們叫這是一月憂鬱（January blues），這都是有理由的，」情感治療師克萊爾·普倫德加斯特（Clare Prendergast）表示。

「我們好多天會跟同樣的人待在同樣的空間內，而這些人是我們應該要愛的人。這很難，」她指出，這時候我們應該以平常心對待這些問題，不要急於追求結果。

「給自己一些時間，」克萊爾建議。「回到日常的節奏中去，做一些運動，重新開始吃蔬菜。」

如果這樣做後你仍然認為感情生活有問題，那可能是時候該好好談一下了。但克萊爾提醒，有一些問題需要注意。

「不要只是傾訴你所有的焦慮。還要談一談這份關係對你意味著什麼，你認為會有什麼結果。」

儘管有些情侶覺得經營一段感情很難，但這個時間對單身人士來說可能也不容易。

「我們傾向於把感情看作是與另外一個人建立的關係，但其實，在我們培養好與自己的關係前，都不適合開始新的感情 ，」克萊爾說。

「利用一月告訴自己：'我很重要，我值得一個好的另一半。'更加愛自己，這會讓你好受很多。」

「單身不是什麼錯。對一些人來說，他們需要保持單身來處理自己的重點關切，來弄明白自己是誰，自己存在的意義是什麼。」

FOMOMG（Fear of Missing Out On My Goals，害怕目標無法實現）

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人人都可以說想要倒著爬上珠穆朗瑪峰，但真正去做又是完全另外一回事。

人生導師阿里·坎貝爾（Ali Campbell）稱，你正在前進的方向可能是完全錯誤的。

「弄清楚你真正想要的是什麼，而不是你認為你應該想要的是什麼，」他說。

阿里建議，將這個問題分解成3個小問題來看。

你真正想要成為什麼樣的人——這可以是一種情緒狀態

你真正想要做的事情——比如某種身體活動

你真正想擁有的東西——一種財產

「最重要的是，把這些寫下來。這樣你便會堅持這些目標。但不要與別人分享，這些目標應該只有你自己知道，」阿里強調。

同樣重要的是，不要給自己設一個時間限制，不要給自己額外的壓力。

「大部分人都過於高估了自己在一個月內可以做到的事情，同時過於低估自己一年內可以做到的事情，」阿里稱。

「一年其實是一段很長的時間。在一年內立下眾多小目標遠遠好於試圖在一個月內達到一個大目標。」