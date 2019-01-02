圖片版權 Vicky Stokes Image caption 羅克西（Roxy）

最近，英國一隻走失5年的貓終於回到了它的主人身邊。

羅克西（Roxy）今年7歲。2013年，它在去南格洛斯特郡（South Gloucestershire）金斯伍德鎮（Kingswood）看獸醫時逃走。

羅克西的主人是35歲的斯托克斯（Vicky Stokes）。斯托克斯找遍了大街小巷，還張貼海報尋貓，但都徒勞無功。而最近，滿身泥污的羅克西在沃德女士（Amy Ward）家的花園徘徊時，沃德收留了她。

沃德女士說：「貓咪看起來非常瘦弱，而且身上有跳蚤，我們開始餵它，還叫來英國防止虐待動物協會（RSPCA）的成員，嘗試捉住它，但是貓咪非常害怕。」

圖片版權 Vicky Stokes Image caption 斯托克斯找遍了大街小巷，還張貼海報尋貓，但都徒勞無功。

沃德女士還說，她還試圖將羅克西放進一個盒子裏，但是羅克西非常抗拒，亂抓亂撓。她就想辦法餵它，逐漸把它吸引到家門口。

慢慢地，沃德女士得到了羅克西的信任，貓咪開始走進房子。沃德女士還給它治療了幾次跳蚤，然後把它引誘到了一個盒子裏。

無巧不成書。沃德女士不知道貓咪當年逃走的故事，又把羅克西帶回到當年那個獸醫診所。因為羅克西身上埋有微型芯片，獸醫很快就找到它的主人。

「聖誕小奇蹟」

斯托克斯女士自丟失羅克西之後就搬了家。12月29日，她接到了一個電話。

斯托克斯說：「它是一個小小的聖誕奇蹟，我們非常開心。」

圖片版權 Vicky Stokes Image caption 洛克西據信健康情況良好，但仍然有待1月2日獸醫全面檢查

「我本以為羅克西死了，但是它看起來情況還不錯，我們很感謝沃德女士把它帶來。」

斯托克斯女士說，羅克西目前在主人的牀上佔據最重要的位置，讓後來來到斯托克斯的另一隻貓咪哈利感到很不高興。

「自從羅克西離家失蹤後，我們的家有一些變化。我們現在總共有3隻貓和2個孩子，還搬了家，但希望羅克西能很快適應新環境。」斯托克斯說。