「小小的聖誕奇蹟」：英國貓咪走失5年後與主人重逢
最近，英國一隻走失5年的貓終於回到了它的主人身邊。
羅克西（Roxy）今年7歲。2013年，它在去南格洛斯特郡（South Gloucestershire）金斯伍德鎮（Kingswood）看獸醫時逃走。
羅克西的主人是35歲的斯托克斯（Vicky Stokes）。斯托克斯找遍了大街小巷，還張貼海報尋貓，但都徒勞無功。而最近，滿身泥污的羅克西在沃德女士（Amy Ward）家的花園徘徊時，沃德收留了她。
沃德女士說：「貓咪看起來非常瘦弱，而且身上有跳蚤，我們開始餵它，還叫來英國防止虐待動物協會（RSPCA）的成員，嘗試捉住它，但是貓咪非常害怕。」
沃德女士還說，她還試圖將羅克西放進一個盒子裏，但是羅克西非常抗拒，亂抓亂撓。她就想辦法餵它，逐漸把它吸引到家門口。
慢慢地，沃德女士得到了羅克西的信任，貓咪開始走進房子。沃德女士還給它治療了幾次跳蚤，然後把它引誘到了一個盒子裏。
無巧不成書。沃德女士不知道貓咪當年逃走的故事，又把羅克西帶回到當年那個獸醫診所。因為羅克西身上埋有微型芯片，獸醫很快就找到它的主人。
「聖誕小奇蹟」
斯托克斯女士自丟失羅克西之後就搬了家。12月29日，她接到了一個電話。
斯托克斯說：「它是一個小小的聖誕奇蹟，我們非常開心。」
「我本以為羅克西死了，但是它看起來情況還不錯，我們很感謝沃德女士把它帶來。」
斯托克斯女士說，羅克西目前在主人的牀上佔據最重要的位置，讓後來來到斯托克斯的另一隻貓咪哈利感到很不高興。
「自從羅克西離家失蹤後，我們的家有一些變化。我們現在總共有3隻貓和2個孩子，還搬了家，但希望羅克西能很快適應新環境。」斯托克斯說。