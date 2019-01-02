圖片版權 Whelan family Image caption 保羅·惠蘭曾擔任一家企業的安全主管，此前曾在美國軍隊服役，並在執法部門工作。

俄羅斯安全部門稱，一名美國公民日前因在俄羅斯「從事間諜活動」被捕，將面臨刑事指控。然而，他的家人對BBC否認了該指控，並堅稱他是「無辜」的。

美國前海軍陸戰隊隊員保羅·惠蘭（Paul Whelan）的家人周一（12月31日）從新聞報道中得知他被捕的消息，此前他們已與其失聯多日。

他的孿生兄弟戴維（David Whelan）說，保羅對俄羅斯很了解，不敢相信其會觸犯任何法律。

然而，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控保羅在莫斯科從事間諜活動。俄羅斯官方通訊社塔斯社（TASS）報道稱，如果罪名成立，他恐將面臨10到20年的刑期。

保羅來自美國密歇根州，現年48歲。美國國務院在接到俄羅斯當局關於此次拘留的通報後，已要求領事探視。

自冷戰以來，俄羅斯和美國之間不時爆發間諜醜聞。2014年克里米亞危機爆發，以及2016年俄羅斯被指干預美國總統選舉，導致兩國關係急劇惡化。

保羅被捕半個月前，在美國被關押的俄羅斯槍支權利活動人士瑪麗亞·布蒂納（Maria Butina）在美國聯邦法院認罪。美國檢察官指她是俄羅斯國家特工，滲透進保守派政治團體。

保羅·惠蘭在俄羅斯做什麼?

BBC記者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）報道稱，俄羅斯聯邦安全局稱保羅是「在一次間諜行動中」被拘留的，這一措辭意味著保羅被當場抓獲。

「俄羅斯聯邦安全局調查部門根據俄羅斯聯邦刑法第276條，對一名美國公民提起刑事調查。調查仍在進行中，」俄羅斯聯邦安全局的聲明說。

俄羅斯刑法第276條是間諜活動。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @davidpwhelan My brother was detained by the Russian government on Friday as an alleged spy. While the law library + info focus will remain, you may see an increase in off-message topics until we get him safely home. pic.twitter.com/2HIF1UmS1b — David Whelan (@davidpwhelan) 2019年1月1日

在戴維（David Whelan）發佈在推特上的一份聲明中，他的家人稱，在旅行中保羅也未和家人保持聯繫，這很反常。

戴維周二（1月1日）對BBC說，他的兄弟12月22日抵達俄羅斯，原定1月6日返回。

他前往參加一名前海軍陸戰隊員與一名俄羅斯公民的婚禮，並計劃在莫斯科外，訪問俄羅斯第二大城市聖彼得堡。

他的兄弟稱，保羅自2007年來便多次前往俄羅斯出差和度假，他最近在汽車零部件供應商博格華納（BorgWarner）擔任安全主管。

除了在美國軍隊服役，他還曾在執法部門工作過。

戴維說，保羅在人群中非常顯眼，因為他「大約有6英尺（1.8米）高，和一名老兵的身材差不多。」

當被問及保羅可能因何原因引發俄羅斯安全部門的注意，戴維堅稱沒有任何理由。

他說：「我無法想像，一個擁有執法背景、同時也是前美國海軍陸戰隊員、目前在企業安全部門工作、也知道旅行風險的人，怎麼會違反任何法律，更別提與間諜活動有關的法律了。」

「他毋庸置疑是清白的，我們相信他的權利會得到尊重，」他的家庭在聲明中表示。

圖片版權 EPA Image caption 保羅·惠蘭計劃訪問莫斯科和聖彼得堡。

美國對此有何回應?

保羅的三個兄弟姐妹已聯繫了國會代表、美國大使館和國務院。

一名美國國務院發言人稱，俄羅斯已正式就拘留事件通知美國。「根據維也納公約，俄羅斯有義務提供領事會面服務。」

「我們已要求進行領事會面，並希望俄羅斯當局能夠允許。出於隱私方面的考慮，我們目前沒有其他信息可以提供。」

美俄間諜活動有多頻繁？

幾十年來，美國和俄羅斯一直在互相刺探情報，但鮮有美國公民因在俄羅斯領土從事間諜活動而被捕。

2013年，美國外交官瑞安·福格爾（Ryan Fogle）因被控試圖在俄羅斯招募情報官員擔任間諜，而被捕並被驅逐出境。

2000年，前海軍情報官員埃德蒙·波普（Edmond Pope）受審並被判犯有間諜罪，但俄羅斯總統普京赦免了他。

美俄兩國還不時驅逐對方的外交官，尤其是去年英國發生神經性毒氣襲擊事件後。

2010年，10名俄羅斯特工因從事深度間諜活動在美國被捕，但隨後被俄羅斯用四名為西方擔任間諜的俄羅斯人交換。