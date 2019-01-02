2018年全球空難死亡人數急劇上升

圖片版權 Getty Images Image caption 航空安全網絡稱，2018年共有15起致命航空事故。

荷蘭機構航空安全網絡（ASN）數據顯示，2018年由飛機失事導致的死亡人數較前一年迅速增長，但在歷史記錄中，2018年仍是史上第九安全年。

航空安全網絡報告稱，2018年共有556人死於空難事故，2017年這一數據為44人。

去年最慘重的空難是10月印度尼西亞獅子航空（Lion Air）航班墜毀事故，共造成189人死亡。

2017年是民航史上最安全的一年，沒有一起民航客機墜機事故記錄。

「巨大進步」

航空安全網絡稱，2018年共有15起致命航空事故，下面是其中最慘重的幾起：

不過在過去20年間，全球航空安全整體已有所改善。

航空安全網絡首席執行官（CEO）哈羅·蘭特（Harro Ranter）表示，「如果事故發生概率跟10年前一樣，去年應該有39起造成生命損失的事故。」

「而根據2000年的事故率，這個數字甚至達到64起。這顯示出過去20年間安全情況的巨大進步。」

但航空安全網絡方面表示，失控型（loss-of-control，LOC）事故是航空業的一大主要安全隱憂，過去5年間最慘重的25起事故中，這類事故佔10起以上。

失控型事故指的是與計劃飛行路徑出現不可恢復的偏差，具體原因可能由機械故障、人為操作或環境干擾引起。航空安全網絡表示，在這類事故中，機上人員大多很難倖免遇難。