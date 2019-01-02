日本2019年展望——天皇與歷史轉折點

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年1月2日，日本明仁天皇和皇后美智子在皇宮發表新年致辭。

2019年新年伊始，明仁天皇在1月2日發表退位前最後一次新年致辭，據報吸引了約15萬人前來朝賀。這應該是他在位期間參加人數最多的一次。

85歲的明仁天皇在致辭中表示，他祈禱日本和全世界人民安寧與和平。而這一新年致辭，被稱為「平成時代最後的新年祝福」。很多在場民眾高呼：萬歲！感謝！

此前一天，日本首相安倍晉三發表新年感言時，稱今年新天皇將即位，日本將迎來巨大的歷史轉折點。

的確，2019年日本天皇以退位方式實現換代，是約200年來的第一次。上一次，是在1817年，光格天皇讓位給仁孝天皇。

明仁天皇

2016年，明仁天皇表示，自己年事已高身體欠佳，恐難以繼續履行天皇的職責。

2017年6月9日，日本國會通過天皇退位特例法，稱「天皇陛下長年作為國家象徵活動」「深受國民喜愛」，但恐怕今後難以80多歲的高齡繼續活動。

圖片版權 Reuters Image caption 2019年，數萬民眾在日本皇宮外等候日本皇室舉行新年朝賀活動。這將是明仁天皇退位前最後一次發表新年致辭。

明仁天皇曾接受過心臟手術並患有過前列腺癌。他在1989年父親昭和天皇去世後繼位，在位時間30年，年號為「平成」。

日本皇室

日本皇室有悠久的歷史，可以上溯至公元前600年創建日本的神武天皇，傳說他是太陽女神的後裔。

有充分的歷史證據證明，從公元500年至今，日本的皇位世代相傳，從未間斷。因此，日本皇室也被稱為世界上最古老的皇族。

即將退位的明仁是日本的第125任天皇。天皇作為國家元首，也是日本神道教的最高領袖，曾被崇拜者奉為半人半神式的存在。

第二次世界大戰結束後不久，作為日本投降的一部分，裕仁天皇宣稱放棄「天皇是現世神這一虛構觀念」。

而根據日本於1947年實施的戰後憲法第一條，天皇成為「日本國及日本國民團結之象徵」，成為沒有政治權力的、名義上的國家元首。

儘管如此，日本天皇仍然在日本政治體制中發揮官式和禮節性的作用，其中包括象徵性任命日本首相和最高法庭大法官、會見來訪的外國首腦和王室成員，接見外國大使和特使，以及接見即將前往海外赴任的日本外交官及配偶等。

新紀元

圖片版權 Reuters Image caption 數萬民眾在日本皇宮參加天皇的新年朝賀活動。有人高喊「萬歲」和「感謝」。

根據安排，明仁天皇將於2019年4月30日退位，也就意謂著沿用了30年的「平成」年號將終結。

日本政府官員在今年元旦日透露，繼任天皇的年號，將在4月1日決定，為5月1日德仁皇太子的繼位做好凖備。

日本政府表示，天皇退位新皇繼位將以不給國民生活造成混亂為優先。

這對即便同樣生活在君主立憲制下的英國人，似乎也有難以理解之處：更換一個沒有實權的君主，對國民的生活究竟會有多大的影響？

實際上，換年號對日本人的生活影響巨大，因為在日本，月曆的標示、政府文件、買賣合同、甚至病歷表等通通都不是用公元制，而是用日本人習慣的天皇年號。

因此更換新天皇新年號，整個社會需要應對大小瑣事相當多。