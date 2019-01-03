脫歐在即 海上偷渡人數激增考驗英國邊境管控

圖片版權 Susan Pilcher Image caption 2019年新年除夕，12名偷渡客乘坐一艘小橡皮艇抵達英國上岸，包括一名10歲的兒童。圖為英國邊境署人員在檢查他們丟棄的東西。

英國脫歐在即，大批乘坐小橡皮艇的偷渡客從歐洲大陸湧向英格蘭。在內政大臣要求下，皇家海軍和空軍派飛機軍艦協助解決危機。

一旦正式脫歐後，英國和歐盟雙方都不再受原來界定難民歸屬的都柏林協議約束，但英國或將難以向歐盟遣返任何湧來的偷渡者。

2019年新年假期對英國內政大臣賈維德來說過得很不順利：他提前結束在南非的度假，緊急趕回倫敦，討論從海上乘小船抵達的英國海岸的偷渡客危機。

英國計劃2019年3月底脫離歐盟。BBC的調查發現，人蛇集團誘騙已經抵達法國加萊地區聚集的難民，"叫賣在英國關閉邊境大門前偷渡英國的最後好機會的船票"。偷渡者登上一艘小橡皮艇前往英國需要交納6千英鎊的費用。

他們乘坐小橡皮艇，英國邊防的雷達看不到。英吉利海峽從法國加萊到英國海岸最短的距離不過33.3公里，因此，到底多少人從歐洲大陸乘船過來？可能沒有人知道凖確數字。但2019年新年前夕，偷渡人數突然大幅增加。

為何在最寒冷、英吉利海峽風高浪大的時候不顧生命危險冒死偷渡呢？原因竟然還是和英國脫歐有關！

圖片版權 @premarmanche Image caption 英法加大打擊偷渡英吉利海峽的行動力度。圖為一艘小船在法國海岸被截停。

都柏林協議

根據歐盟都柏林協議，難民抵達歐盟必須在其首先抵達的國家登記註冊。雖然都是根據歐盟協議，但各國的難民待遇甚至發展前景還是因所在國而有所不同。

英國人已經開始擔心，一旦英國脫離歐盟，英國就沒有理由根據首先抵達國原則將歐洲大陸湧來的難民遣返原來的歐盟國家，不論是法國、西班牙、荷蘭還是其它歐盟國家。

在經過緊急磋商後，英國內政大臣下令將原本在地中海參加搜救項目的兩艘艦艇調回英吉利海峽，與已經在海峽中巡邏的邊防艦艇一起堵截偷渡船隻。但內政部感覺力不從心。

內政大臣賈維德表示，要避免突然冒出的眾多難民葬身大海的悲劇，唯有部署皇家海軍和空軍。英國國防大臣立即派出了「默西」號海岸巡邏艦、皇家空軍飛機幫助解決難民偷渡的問題。

賈維德表示，英國將繼續堅持兌現給真正需要避難者庇護的承諾，但不會允許犯罪分子利用體制來剝削那些最弱勢的人群。

偷渡客是什麼人？

據BBC統計，從2018年11月到12月一個月內，超過239人成功地從難民集中的法國加萊等沿海地點乘橡皮艇渡過英吉利海峽抵達英國。其中包括婦女兒童。

乘橡皮艇抵達英國的人大多數來自伊朗等中東地區。

賈維德大臣表示，試圖乘小艇偷渡英國的人數突然增長的原因是複雜的，包括中東地區的動蕩，有組織的犯罪行動和英法在加萊地區加強防範偷渡者乘坐卡車、火車和渡輪前往英國等。

其中很多人抵達英國後會主動找到警方，要求英國政府提供庇護。雖然這些人會被警方拘留，但英方總是需要給這些難民、特別是其中的兒童提供人道主義的基本保障。

法國方面雖然承諾幫助加強打擊非法偷渡英吉利海峽的行為，但客觀上，偷渡客離開法國似乎沒有對法國社會造成壓力。

英國目前有多少人申請避難？

英國給予那些因種族、宗教、國籍、政治見解或性取向等各種原因擔心受到迫害、無法在本國生活的人"難民地位"，提供基本生活所需衣食住行福利條件和現金資助。成功的申請通常允許申請者在英國合法居留5年，之後只要符合沒有犯罪記錄等條件，可以申請英國永久居留。

申請者包括上述乘橡皮艇抵達英國的，也包括利用渡輪、卡車等各種方式抵達英國的偷渡客。

根據英國內政部的數據，2017年，英國內政部收到超過2.6萬份庇護申請。相比同期西歐其它大國收到的庇護申請這是個小數字：德國19.8萬份，意大利12.6萬份，法國9.1萬份。在接收難民人數問題上，歐盟原來就有對英國的批評和不滿。

英國內政部同期做出了超過2.1萬份申請的批複，並給予了其中申請者31.8%的庇護所需。

2018年年底，英國共有超過2.45萬人等待內政部批複他們的庇護申請，其中42%的人已經等待超過半年以上。

大多數被內政部拒絶的庇護申請者都又訴諸法庭。2017年，在被內政部拒絶的超過1.4萬件庇護申請中，有超過5千件獲得法庭裁決批准，即意味著內政部最初拒絶批准的決定被推翻。

圖片版權 Lewis Morris Image caption 近期大批偷渡客乘小船從法國抵達英國，其中很多是伊朗人。

中國偷渡客減少

值得注意的一點是，十多年前曾引發關注的中國偷渡英國的非法移民數字已經在當今的難民潮中大幅度減少。

十多年前，曾有很多中國人經過俄羅斯和歐洲大陸偷渡到英國。2000年發生的多佛港58名偷渡客死亡慘案與2004年默克姆灣23名拾貝者死亡慘案，折射出十多年前中國大批非法移民偷渡英國的問題。

英國政府也在默克姆灣慘案後加大打擊非法移民和黑工的力度，但由於英國的福利社會和人道主義政策對戰亂和經濟落後地區的高度吸引力，其它國家非法移民問題依舊十分嚴重。

目前英國批准的庇護人員以國籍劃分，人數最多的前10名原籍國家包括敘利亞，厄立特里亞，蘇丹，伊朗，阿富汗，伊拉克，巴基斯坦，尼日利亞，孟加拉國和印度。

進入英國的偷渡客如果庇護申請被拒，其中多數人難以被遣返。2016年，英國政府花費巨額經費遣返了6千名外國罪犯。英國全國人口7千萬，但非法移民人數巨大，其中包括偷渡客和簽證過期在英國非法居留者。一方面，這些人工作收入、福利甚至人權難以得到保障，比如受到人蛇集團的剝削，而另一方面，他們生活在社會中給英國全民免費醫療、教育等體系增加無形壓力，其中少數人滋生的犯罪問題更給社會造成嚴重損失。

到底英國目前有多少非法移民？目前沒有凖確的官方數據，似乎也沒有人說得清。

2001年，內政部估計英國國內的非法移民人數大約在43萬。英國《衛報》2017年的一篇報道援引內政部高官稱，每年有15萬至25萬名外國人沒有按期離開英國，包括2016年庇護申請被拒批的2.6萬人，可能有超過120萬人在英國非法居留。