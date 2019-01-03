韓國情報消息來源：朝鮮駐意大利大使「失蹤」

圖片版權 Google Map Image caption 意大利為抗議朝鮮核試驗驅逐了朝鮮駐羅馬大使，趙成吉是朝鮮駐羅馬最高級別外交官。

來自韓國情報機構的消息說，朝鮮駐意大利大使「失蹤」。

韓國情報機構向官員表示，朝鮮駐意大利大使行蹤成迷。

稍早，有報道稱朝鮮駐意大利大使已經向某個西方國家申請避難。

趙成吉（音譯Jo Song-gil）是朝鮮駐羅馬代理大使，據信是朝鮮某個高級官員的兒子或者女婿。

上次朝鮮高級別外交官員叛逃是在2016年8月。朝鮮駐英國大使館公使太勇浩（音譯）離開英國前往韓國首都首爾。

韓國議員金敏基（音譯 Kim Min-ki）向記者表示，趙成吉的任期在2018年11月底結束，他在11月初離開了朝鮮的外交人員住處。

據信，趙成吉的妻子隨行。

趙成吉，現年48歲，自2017年10月擔任朝鮮駐羅馬代理大使。朝鮮在進行核試驗後，意大利為表示抗議，驅逐了朝鮮駐意大利大使文正南（音譯 Mun Jong-nam） 。趙成吉一直以代理大使身份任職。

意大利外交部向BBC表示，他們沒有任何記錄顯示趙成吉曾要求獲得庇護。

朝鮮駐意大利的外交使團相當重要，因為聯合國的糧農組織總部設在羅馬，而朝鮮長年面臨糧食短缺問題。

朝鮮要求駐外使節將直系親屬留在國內以防止他們叛逃。但趙成吉據信帶著妻子和孩子赴任，這顯示他可能來自朝鮮特權階層家庭。

趙成吉叛逃的原因目前不詳。

2016年，朝鮮駐倫敦公使太勇浩叛逃後曾表示，他這麼做是因為接到了回國的命令，而他希望讓3個孩子有更好的未來。