護照的前世今生：你可能有所不知的13個趣聞

圖片版權 Getty Images Image caption 護照是重要的旅行文件

護照是出國必備的證件之一， 要出國旅行，你必須有一本護照，即便你去的是免簽的國家，護照也是必須的。然而這麼重要這麼嚴肅的證件，也發生過有趣的事情！今天我們就聊一聊關於護照的趣聞。

經常到海外旅行的人都知道，臨行之前一定要檢查一下護照是否有效？如果護照有效期不到6個月，要趕緊申請新護照，否則旅行可能會遇到麻煩。

當然，護照不僅是旅行文件，它還代表其持有者的國籍身份。一方面，它可以為持有者打開旅遊和探索的大門；另一方面，它會成為人們自由流動的阻力。

極光護照

圖片版權 Getty Images Image caption 斯堪的納維亞人護照上的北極光

如果把北歐斯堪的納維亞國家的護照放在紫外線下，紙面上的北極光將會呈現出來。

許多遊客去北歐旅行都希望能夠看到北極光，但不是每位遊客都會如此幸運地看到曼妙多姿，又神秘難測的極光。

但如果你本身就是北歐國家的居民，看到極光的機率就會大得多。

聖經中提及旅行文件

圖片版權 Getty Images Image caption 聖經中提到旅行文件

在《聖經》的尼希米記中（the book of Nehemiah），波斯國王亞達薛西一世（King Artaxerxes I of Persia）交給一名官員一封信，這封信相當於今天護照的作用，能夠保證該官員可以安全通行猶大王國。

一戰後才使用照片

圖片版權 Getty Images Image caption 一戰前的護照不使用照片

我們都知道，護照必須要有照片。但這種要求其實是在第一次世界大戰後才實行的。原因是，一名為德國工作的間諜使用一本美國假護照進入英國。

體重懸殊需換護照

圖片版權 Getty Images Image caption 護照照片有嚴格要求，這樣的自拍照是不合格的。

在美國，如果你體重減輕或是加重明顯，需要更新護照相片。

此外，如果你面部做過手術，或是面部新增或是取消原來的紋身和穿孔等特徵，也需要重新拍照。

合影做護照照片

圖片版權 Getty Images Image caption 過去，可以把與家人的合影作為護照照片

在實行護照照片初期，對照片要求很寬鬆。你可以選擇任何自己喜歡的照片，與家人的合影也行。

續延護照

圖片版權 Getty Images Image caption 護照

在旅行前一定要檢查一下自己的護照，一些國家（包括大多數的歐盟國家）要求你在入境後的護照有效期在90天以上。

但為了保險起見，你最好在護照還剩6個月有效期前延護照或是更新護照，因為像中國、印度尼西亞、俄羅斯、沙特阿拉伯以及其他一些國家要求護照必須有6個月以上有效期。

為了不給自己找麻煩，最好提早行動。

特殊協議

圖片版權 Getty Images Image caption 護照為全球旅行提供方便

通過昆士蘭州進入澳大利亞不需要護照，但條件是你必須是巴布亞新幾內亞9個特別指定的沿海村莊之一的居民。

在巴布亞新幾內亞獲得獨立時，作為協議的一部分，澳大利亞允許這些居民不用護照可以從昆士蘭進入澳大利亞。

梵蒂岡一號護照

圖片版權 Getty Images Image caption 梵蒂岡

梵蒂岡是一座位於意大利首都羅馬西北角的城市國家，由羅馬天主教教庭統治。它沒有任何移民限制。梵蒂岡教宗擁有該國第一本護照。

沒有護照的美國人

圖片版權 Getty Images Image caption 並不是所有美國人都有護照

根據美國國務院的統計資料顯示，大約三分之二的美國人沒有護照。

賣護照的國家

圖片版權 Getty Images Image caption 湯加護照

太平洋島國湯加過去出售護照，一本護照售價2萬美金。

據報，湯加已故國王陶法阿豪·圖普四世（The late King Taufa'ahau Tupou IV ）曾允許把護照賣給非湯加國民，以提高國家收入。

遊戲護照

圖片版權 Getty Images Image caption 芬蘭和斯洛文尼亞護照

如果是你芬蘭或是斯洛文尼亞護照持有者，在機場等飛機感到無聊的話，可以拿出護照自娛自樂。因為這兩個國家的護照可以像萬花筒一樣，當你向前迅速翻動之際，它會呈現電影中的人物和場景，就像看一部手動小電影一樣。

防偽度最高的護照

圖片版權 Getty Images Image caption 尼加拉瓜護照

尼加拉瓜護照有89種不同防偽措施，包括水印和全息圖。

因此，尼加拉瓜護照是世界上仿造最少的護照，因為難度太大。

英國女王沒有護照

圖片版權 Getty Images Image caption 英國女王伊麗莎白二世

英國女王伊麗莎白二世沒有護照，這點你感到吃驚嗎？

英國人的護照其實都是由女王陛下籤發的。所以，女王本人並不需要護照。

英國女王有許多特權，其中之一是她可以不用旅行文件和護照就出國。女王信使的職責之一包括幫助女王打理這方面的事務。