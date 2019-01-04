護照的前世今生：你可能有所不知的13個趣聞
護照是出國必備的證件之一， 要出國旅行，你必須有一本護照，即便你去的是免簽的國家，護照也是必須的。然而這麼重要這麼嚴肅的證件，也發生過有趣的事情！今天我們就聊一聊關於護照的趣聞。
經常到海外旅行的人都知道，臨行之前一定要檢查一下護照是否有效？如果護照有效期不到6個月，要趕緊申請新護照，否則旅行可能會遇到麻煩。
當然，護照不僅是旅行文件，它還代表其持有者的國籍身份。一方面，它可以為持有者打開旅遊和探索的大門；另一方面，它會成為人們自由流動的阻力。
極光護照
如果把北歐斯堪的納維亞國家的護照放在紫外線下，紙面上的北極光將會呈現出來。
許多遊客去北歐旅行都希望能夠看到北極光，但不是每位遊客都會如此幸運地看到曼妙多姿，又神秘難測的極光。
但如果你本身就是北歐國家的居民，看到極光的機率就會大得多。
聖經中提及旅行文件
在《聖經》的尼希米記中（the book of Nehemiah），波斯國王亞達薛西一世（King Artaxerxes I of Persia）交給一名官員一封信，這封信相當於今天護照的作用，能夠保證該官員可以安全通行猶大王國。
一戰後才使用照片
我們都知道，護照必須要有照片。但這種要求其實是在第一次世界大戰後才實行的。原因是，一名為德國工作的間諜使用一本美國假護照進入英國。
體重懸殊需換護照
在美國，如果你體重減輕或是加重明顯，需要更新護照相片。
此外，如果你面部做過手術，或是面部新增或是取消原來的紋身和穿孔等特徵，也需要重新拍照。
合影做護照照片
在實行護照照片初期，對照片要求很寬鬆。你可以選擇任何自己喜歡的照片，與家人的合影也行。
續延護照
在旅行前一定要檢查一下自己的護照，一些國家（包括大多數的歐盟國家）要求你在入境後的護照有效期在90天以上。
但為了保險起見，你最好在護照還剩6個月有效期前延護照或是更新護照，因為像中國、印度尼西亞、俄羅斯、沙特阿拉伯以及其他一些國家要求護照必須有6個月以上有效期。
為了不給自己找麻煩，最好提早行動。
特殊協議
通過昆士蘭州進入澳大利亞不需要護照，但條件是你必須是巴布亞新幾內亞9個特別指定的沿海村莊之一的居民。
在巴布亞新幾內亞獲得獨立時，作為協議的一部分，澳大利亞允許這些居民不用護照可以從昆士蘭進入澳大利亞。
梵蒂岡一號護照
梵蒂岡是一座位於意大利首都羅馬西北角的城市國家，由羅馬天主教教庭統治。它沒有任何移民限制。梵蒂岡教宗擁有該國第一本護照。
沒有護照的美國人
根據美國國務院的統計資料顯示，大約三分之二的美國人沒有護照。
賣護照的國家
太平洋島國湯加過去出售護照，一本護照售價2萬美金。
據報，湯加已故國王陶法阿豪·圖普四世（The late King Taufa'ahau Tupou IV ）曾允許把護照賣給非湯加國民，以提高國家收入。
遊戲護照
如果是你芬蘭或是斯洛文尼亞護照持有者，在機場等飛機感到無聊的話，可以拿出護照自娛自樂。因為這兩個國家的護照可以像萬花筒一樣，當你向前迅速翻動之際，它會呈現電影中的人物和場景，就像看一部手動小電影一樣。
防偽度最高的護照
尼加拉瓜護照有89種不同防偽措施，包括水印和全息圖。
因此，尼加拉瓜護照是世界上仿造最少的護照，因為難度太大。
英國女王沒有護照
英國女王伊麗莎白二世沒有護照，這點你感到吃驚嗎？
英國人的護照其實都是由女王陛下籤發的。所以，女王本人並不需要護照。
英國女王有許多特權，其中之一是她可以不用旅行文件和護照就出國。女王信使的職責之一包括幫助女王打理這方面的事務。