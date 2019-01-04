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美國國務院警告前往中國旅行的美國公民要「加倍謹慎」，因中國「任意執行本地法律」，及「對中美雙重國籍持有者施以特殊限制」。中美近來接連出現逮捕、起訴對方公民事件，包括喧囂塵上的孟晚舟案，這一旅遊警告則被認為與中國此前禁止三名華裔美國人出境、疑將他們作為海外追逃的「人質」有關。

旅遊警告指出，中美雙重國籍持有者及有中國背景的美國人可能面臨「離境禁令」。中國可能強制美國公民參與中國政府的調查、引誘身在海外的個人返回中國、協助當局以有利於中方涉案方的方式解決民事糾紛。

「在大部分的案例中，美國公民在試圖離開中國時才知曉離境禁令，而且無法得知禁令將持續多久。美國公民可能被禁止離境長達數年並受到騷擾。」國務院的警告還寫道，中國不承認雙重國籍，擁有中美兩國國籍者可能得不到美國領事探視服務、也不清楚自己被指控的罪行。

美國國務院並未解釋為何在此時發出針對中國的旅遊警告，通告中也未點名孟晚舟或提到其他案件，但其強調的「離境禁令」因兩個月前曝光的紅通犯家屬案而被廣泛傳播。

2018年11月，《紐約時報》報道，中國外逃人員劉昌明的妻子及兩名子女被限制出境中國，三人都擁有美國國籍。劉昌明是逃亡海外的"天網"百名嫌疑犯之一，曾是中國交通銀行廣州分行前黨委書記、行長。

劉昌明的女兒Cynthia Liu及兒子Victor Liu前後三次嘗試離境中國但都未獲成功，兩人的母親Sandra Han則被持續拘留。中國外交部指，事件涉及的三人擁有"合法及有效的中國公民身份證明文件"，而他們因涉嫌參與經濟犯罪，被中國警方限制離境。

圖片版權 Friends of Liu Family Image caption 美國公民 Victor 與 Cynthia Liu 稱，他們自2018年6月起無法離境中國。

除了強調雙重國籍者面臨的特殊風險外，美國最新的旅遊警告指，美國公民可能會因」國家安全「相關原因而遭受長期盤問和拘留。針對發送批評中國政府的私人電子信息的美國公民，中國當局可能逮捕或強制他們離境。

中國所屬的旅遊警告層級不變，維持在第二級。

美國國務院的旅遊警告共分四級，第一級的國家或地區被認為最為安全，其中包括香港及台灣。與中國同在第二級名錄的國家包括意大利、以色列、丹麥等。俄羅斯、巴基斯坦、委內瑞拉等屬第三級。第四級國家則被列為不宜前往，其中包括伊朗、伊拉克、阿富汗、朝鮮等。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國政府旅遊警告指出，中美雙重國籍持有者及有中國背景的美國人可能面臨"離境禁令"。

這一旅行警告發出的時機敏感，兩國正處於90天的貿易談判當中，近來還頻繁出現逮捕、禁止離境的案件。除了劉昌明家屬案外，2018年12月，加拿大應美國政府要求逮捕華為高管孟晚舟，中國隨即以危害國家安全為由逮捕兩名加拿大公民。在近兩個月來，美國則以經濟間諜為由逮捕和起訴多名中國公民。

2018年6月，中國駐美國大使館曾在網站上發佈提醒，指美國」治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發「，建議中國民眾在美旅遊期間警惕周邊可疑人員，避免單獨夜間外出。此前中國外交部也曾在微信上發出美國經常發生槍支犯罪事件的警告。

警告公民出遊需謹慎的嘴仗，一年前在美俄間也曾發生。

2018年1月，美國國務院警告美國公民謹慎前往俄羅斯，由於俄羅斯與烏克蘭邊境可能發生軍事衝突，及俄羅斯國內存在反美情緒。俄羅斯外交部隨即發出聲明，指美國在全世界」圍獵「俄羅斯人、俄公民面臨虛構指控及司法系統的歧視性對待，建議俄羅斯公民計劃出國旅行時權衡風險。