殺蜘蛛大喊「為什麼你不去死」 澳洲男子被誤會途人報警
- 2019年 1月 4日
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一名非常害怕蜘蛛的男子，在殺蜘蛛的過程中大喊，加上嬰兒的哭聲，令到途人誤會及。
據警方透露，一名途人經過肇事現場的大屋門外，聽到嬰兒大哭，同時一名男子重覆大喊「為什麼你不去死？」，覺得可疑於是報警。
不過當警方到達現場，發現該名男子只是在殺死一隻蜘蛛。
警方其後在推特帖文表示，今次事件並無傷亡，「蜘蛛除外」。
警方發言人森美爾·甸尼遜向BBC表示，「這只是一宗令你意想不到的案件，結果令人出乎意料。」
「事件只涉及一隻蜘蛛令人喜出望外。」
澳洲警方將緊急服務熱線的詳細資料放到推特上，不過其後卻刪掉，因為帖文涉及警方內部系統的照片。
澳洲擁有世界上毒性最高的蜘蛛品種，包括紅背蜘蛛及漏斗網蜘蛛。不過目前未知該男子所殺的蜘蛛是什麼品種。
但澳洲急救用品公司（Australia Wide First Aid）指出，自1981年起，澳洲便沒有因被蜘蛛咬到而致命的個案，而在澳洲出沒的2900種蜘蛛之中，大部份都是沒有害的。