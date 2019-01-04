圖片版權 Getty Images Image caption 澳洲約有2900種蜘蛛。

一名非常害怕蜘蛛的男子，在殺蜘蛛的過程中大喊，加上嬰兒的哭聲，令到途人誤會及。

據警方透露，一名途人經過肇事現場​​的大屋門外，聽到嬰兒大哭，同時一名男子重覆大喊「為什麼你不去死？」，覺得可疑於是報警。

不過當警方到達現場，發現該名男子只是在殺死一隻蜘蛛。

警方其後在推特帖文表示，今次事件並無傷亡，「蜘蛛除外」。

警方發言人森美爾·甸尼遜向BBC表示，「這只是一宗令你意想不到的案件，結果令人出乎意料。」

「事件只涉及一隻蜘蛛令人喜出望外。」

圖片版權 TWITTER/WANNEROO POLICE Image caption 後來被刪掉的推特帖文

澳洲警方將緊急服務熱線的詳細資料放到推特上，不過其後卻刪掉，因為帖文涉及警方內部系統的照片。

澳洲擁有世界上毒性最高的蜘蛛品種，包括紅背蜘蛛及漏斗網蜘蛛。不過目前未知該男子所殺的蜘蛛是什麼品種。

但澳洲急救用品公司（Australia Wide First Aid）指出，自1981年起，澳洲便沒有因被蜘蛛咬到而致命的個案，而在澳洲出沒的2900種蜘蛛之中，大部份都是沒有害的。