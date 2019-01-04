專家警告：高糖飲食導致兒童"掉入甜蜜陷阱"

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭公共健康專家警告兒童要減少高糖飲食，避免健康風險。

全球的醫學健康專家都警告過高含糖飲食有害健康。在很多國家開徵糖稅後，中國民眾也開始討論高糖的危害性。

中國含糖飲料大幅增長，與此同時大幅增加的是兒童肥胖和齲齒率不斷上升。

在英國，英格蘭公共健康專家說，英國兒童10歲時的飲食含糖量已經超過了18歲兒童限制的標凖。

英格蘭公共衛生部（PHE）表示，根據目前兩歲兒童的總食糖量計算，這相當於英格蘭每個兒童每天多吃掉大約8塊方糖，或者說每年多吃掉2800塊方糖。

英格蘭公共衛生部建議，如果食品企業不能減少其產品中的糖份，政府就應考慮對其徵收布丁糕點稅。

近年來多個國際醫學健康機構研究指出，兒童飲食含糖過多，可能會增加患齲齒、肥胖症、等各種慢性疾病的風險。

選擇低糖食品飲料對保持健康非常重要。

建議兒童每天糖份攝入量

英格蘭公共衛生部建議每個4-6歲的兒童每天糖的攝入量最高不要超過19克，即大約5塊方糖。7-10歲兒童每天最高攝入量不要超過24克，即相當於6塊方糖。11歲以上不超過30克，即約7塊方糖。

但英格蘭公共衛生部根據全英格蘭飲食和營養調查的數據稱，英國兒童每天飲食中包括52克糖，相當於13塊方糖。

英格蘭兒童飲食中的糖有一半來自於含糖飲料、甜食、餅乾、糕點、布丁、含糖早餐、高含酸奶和布丁。

努力減少兒童飲食含糖量

英格蘭公共衛生部正與食品企業合作，爭取到2020年將兒童消費最多的飲食含糖量減少20% 。

2018年5月， 英格蘭公共衛生部公布了第一年減少5% 飲食含糖目標的進展情況, 這表明零售商和製造商的各類飲食別平均減少了2%的含糖量。

圖片版權 Public Health England Image caption 英國健康部門的宣傳畫，呼籲幫助兒童減少飲食中糖的攝入。

今年晚些時候，英格蘭公共衛生部還將就減少兒童飲食含糖量提供更多數據。

國際減糖趨勢

日常飲食攝入糖分過多導致的各種健康的問題在全球範圍內日益嚴重。2016年，世界衛生組織（WHO）指出，全球的糖尿病患者已達4億多人，平均每11個人中就有一個糖尿病患者。

研究者指出，在經濟發達國家，相對貧困群體消費高糖、高熱量的食品更多，他們罹患包括肥胖、齲齒等各種因為過量的糖導致的疾病的風險更大，因此徵收糖稅可引導這一群體改變消費習慣，促進他們的身體健康。

目前各國政府紛紛加快了減糖措施的出台。截至目前，英國、愛爾蘭等28個國家和數個美國城市宣佈對含糖飲料徵稅。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國高糖飲料

隨著中國經濟發展，中國人飲食習慣改變巨大，兒童含糖飲料的消費量不斷顯著增加。

中國含糖飲料大幅增長

與此同時是中國兒童肥胖率與齲患率大幅增長。

2017年由北京大學公共衛生學院、農業部食物與營養發展研究所、中國營養學會等多家機構的專家聯合編寫的《中國兒童肥胖報告》稱，中國7歲以上的學齡兒童肥胖人數已近3500萬人。同年中國國務院辦公廳頒布的《國民營養計劃（2017-2030年）》將控制學生肥胖率作為一個主要的目標。

2017年中國國家衛計委發佈的中國口腔健康流行病學調查結果，顯示兒童齲患率比10年前上升了7.8個百分點。

兩個問題上升率都是農村高于城市。

2017年由北大公共衛生學院、農業部食物與營養發展研究所、中國營養學會等多家機構的專家聯合編寫的《中國兒童肥胖報告》稱，中國7歲以上的學齡兒童肥胖人數已近3500萬人。同年中國國務院辦公廳頒布的《國民營養計劃（2017-2030年）》將控制學生肥胖率作為一個主要的目標。

中國很多醫學和健康人士也都在呼籲減少飲食糖的攝入，包括引入糖稅。

圖片版權 Getty Images Image caption 新華社報道說，由於中國的青少年兒童食用越來越多西式的高糖和高熱量食品，肥胖比例正在呈爆炸式增長。

2018年5月，由北京大學公共衛生學院和聯合國兒童基金會駐華辦事處組織全國相關領域專家編寫的《中國兒童含糖飲料消費報告》在北京正式發佈，呼籲遏制中國兒童含糖飲料攝入量不斷上升趨勢，減少含糖飲料對兒童健康的危害，促進兒童健康發展。