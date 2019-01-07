圖片版權 AFP Image caption 大馬華文媒體指出，蘇丹莫哈末五世個性隨和，至少兩次在國會開議儀式上跟議員們說笑。

馬來西亞國家元首，吉蘭丹州蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）突然辭職退位，成為該國自1957年脫離英國殖民統治以來，首次在位君主主動退位。

位於吉隆坡的馬來西亞國家王宮星期天（1月6日）公布，莫哈末五世當天致函馬來統治者理事會辭職，即時生效。王宮的公告並未說明元首辭職原因。

馬來西亞是當今世上少數實行「選舉君主制」（elective monarchy）的國家。負責產生國家元首的統治者理事會星期一（7日）隨即召開會議。官方馬新社引述掌璽大臣賽丹尼亞（Syed Danial Syed Ahmad）說，統治者理事會將在24日遴選新的正副國家元首。

大馬媒體指出，49歲的莫哈末五世早在2018年11月以健康理由請假兩個月。然而，坊間近日對其私生活議論紛紛，尤其因為蘇丹據傳與一名25歲俄羅斯女子在俄國首都莫斯科結婚。

這名女子據稱為前莫斯科小姐，據稱攝於兩人婚禮的照片在11月底曝光。馬來西亞國家王宮未證實婚訊。

BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）指出，去年帶領希望聯盟上台再次出任總理（首相）的馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad；又譯馬哈迪），上一次以國民陣線（Barisan Nasiona）黨籍出任總理期間，與馬來西亞各州君主關係緊張。

馬來西亞副總理，希盟實權領袖安瓦爾（Anwar Ibrahim；又譯安華）妻子旺阿茲莎（Wan Azizah Wan Ismail）星期一表示，她對莫哈末五世退位感到難過，但希盟政府尊重元首遜位的決定。

馬來西亞元首——是「選舉」的，也是「輪值」的

今天的馬來西亞由馬來亞半島（西馬）11州2直轄區，與婆羅洲北部（東馬）2州1直轄區所組成。此地區自十六世紀先後出現過荷蘭、葡萄牙與英國殖民者，各州輾轉分別成為英國殖民地或英國保護地。

1957年8月31日，西馬各邦組成的馬來亞聯合邦從英國獨立，原設有君主州分的君主權力恢復；1963年9月16日，新加坡與東馬的砂拉越和北婆羅洲（今沙巴）根據《1963年馬來西亞協定》加入，馬來西亞聯邦成立；1965年8月9日，馬來西亞國會通過驅逐新加坡，新加坡獨立。馬來西亞版圖自此維持至今。

根據《馬來西亞憲法》，國家元首——但常被英譯成國王（King）——由統治者理事會選出，每個任期五年。這個組織在二戰後英屬馬來亞聯合邦就已存在，但直到1957年獨立後才被寫進憲法。理事會成員包括九個擁有君主州份的君主，與四個委任首長州份的州元首，但只有九名君主有權參選和選舉國家元首。

馬來統治者理事會成員 稱謂 國家元首——有否投票權與被選舉權？ 森美蘭嚴端（Yamtuan Negeri Sembilan） 有 雪蘭莪蘇丹（Sultan of Selangor） 有 玻璃市拉惹（Raja Perlis） 有 登嘉樓蘇丹（Sultan of Terengganu） 有 吉打蘇丹（Sultan of Kedah） 有 吉蘭丹蘇丹（Sultan of Kelantan） 有 彭亨蘇丹（Sultan of Pahang） 有 柔佛蘇丹（Sultan of Johor） 有 霹靂蘇丹（Sultan of Perak） 有 檳城州元首 無 馬六甲州元首 無 砂拉越州元首 無 沙巴州元首 無

馬來統治者理事會網頁指出，各州君主遇以下情況，不得參選：

君主未成年

君主已告知掌璽大臣（Keeper of the Rulers' Seal）其不欲參選

統治者理事會經秘密投票裁定某州君主無力履行國家元首職務

莫哈末五世這次退位屬馬來西亞聯邦史上首次，但憲法早有規定，自國家元首或副國家元首席位懸空當日起四星期內，必須選出繼任人。

選舉規則同時認可一份「論資排輩」的候選君主名單，一旦名單上君主依次就任過國家元首，則選舉不再受排序名單限制。因此，馬來西亞國家元首實際上也是個輪值職位。

馬來西亞聯邦體制在此選舉元首部分算是世界上獨一無二——較近似的有梵蒂岡的羅馬天主教教宗選舉——但在具體執政上，大馬國家元首在憲法之下，依照聯邦總理與內閣的意見行使職權，結構上與一般君主立憲國家無異。

然而，馬來西亞國家元首被穆斯林人口視為馬來人與伊斯蘭文化的守護者，備受尊崇。公開批評國家元首有可能招致牢獄之災。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於吉隆坡的國家皇宮是馬來西亞國家元首的官邸，他在行政首都布城也有一座行宮。

蘇丹莫哈末五世——親近年青一代的吉蘭丹州君主

莫哈末五世於2016年12月就任馬來西亞國家元首，當時年僅47歲。

莫哈末五世本名東姑莫哈末法立斯（Tengku Muhammad Faris Petra Ibni Sultan Ismail Petra），1969年10月6日出生，有兩弟一妹。莫哈末五世作為長子，於1985年10月獲任命為王儲，2010年9月繼任吉蘭丹蘇丹。據《星洲日報》報道，莫哈末五世仍是王儲時，曾微服自駕巡視水災災區，受子民讚頌。

莫哈末五世小時候在吉蘭丹州首府兼皇城哥打峇魯（Kota Bharu）就學，曾在英國牛津大學攻讀外交關係。他酷愛極限運動，包括越野駕駛、射擊和鐵人耐力賽，也曾出席宣傳健康生活的公眾步行活動。

2004年11月，莫哈末五世迎娶泰國北大年府泰裔女子康莎達——北大年被暹羅皇朝殲滅前為馬來族蘇丹國——但兩人後來離婚。因此當莫哈末五世登基就任國家元首時，成為了罕見的單身國家元首。

莫哈末五世曾多次在嚴肅場合中發表有趣言論，引起哄堂大笑：2017年3月主持國會開議，發表元首演說——當地稱為發表禦詞——就曾暫停，並說「等一會兒，喝口水」；2018年大選變天后，莫哈末五世在7月開議當天發表禦詞時開首便說：「下議院議長、上議院主席和各位議員，請坐下，別跑掉。」

莫哈末五世在2018年政治變天過程中也擔當了重要角色——他接納馬哈蒂爾總理建議，御准特赦安瓦爾，為馬哈蒂爾向安瓦爾讓渡權力邁出第一步。