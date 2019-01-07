馬來西亞莫哈末五世辭職退位：不叫國王的國家元首是這樣產生的

  • 2019年 1月 7日
蘇丹莫哈末五世在吉隆坡主持國會開議（17/7/2018） 圖片版權 AFP
Image caption 大馬華文媒體指出，蘇丹莫哈末五世個性隨和，至少兩次在國會開議儀式上跟議員們說笑。

馬來西亞國家元首，吉蘭丹州蘇丹莫哈末五世（Sultan Muhammad V）突然辭職退位，成為該國自1957年脫離英國殖民統治以來，首次在位君主主動退位。

位於吉隆坡的馬來西亞國家王宮星期天（1月6日）公布，莫哈末五世當天致函馬來統治者理事會辭職，即時生效。王宮的公告並未說明元首辭職原因。

馬來西亞是當今世上少數實行「選舉君主制」（elective monarchy）的國家。負責產生國家元首的統治者理事會星期一（7日）隨即召開會議。官方馬新社引述掌璽大臣賽丹尼亞（Syed Danial Syed Ahmad）說，統治者理事會將在24日遴選新的正副國家元首。

大馬媒體指出，49歲的莫哈末五世早在2018年11月以健康理由請假兩個月。然而，坊間近日對其私生活議論紛紛，尤其因為蘇丹據傳與一名25歲俄羅斯女子在俄國首都莫斯科結婚。

這名女子據稱為前莫斯科小姐，據稱攝於兩人婚禮的照片在11月底曝光。馬來西亞國家王宮未證實婚訊。

BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）指出，去年帶領希望聯盟上台再次出任總理（首相）的馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad；又譯馬哈迪），上一次以國民陣線（Barisan Nasiona）黨籍出任總理期間，與馬來西亞各州君主關係緊張。

馬來西亞副總理，希盟實權領袖安瓦爾（Anwar Ibrahim；又譯安華）妻子旺阿茲莎（Wan Azizah Wan Ismail）星期一表示，她對莫哈末五世退位感到難過，但希盟政府尊重元首遜位的決定。

馬來西亞元首——是「選舉」的，也是「輪值」的

今天的馬來西亞由馬來亞半島（西馬）11州2直轄區，與婆羅洲北部（東馬）2州1直轄區所組成。此地區自十六世紀先後出現過荷蘭、葡萄牙與英國殖民者，各州輾轉分別成為英國殖民地或英國保護地。

1957年8月31日，西馬各邦組成的馬來亞聯合邦從英國獨立，原設有君主州分的君主權力恢復；1963年9月16日，新加坡與東馬的砂拉越和北婆羅洲（今沙巴）根據《1963年馬來西亞協定》加入，馬來西亞聯邦成立；1965年8月9日，馬來西亞國會通過驅逐新加坡，新加坡獨立。馬來西亞版圖自此維持至今。

根據《馬來西亞憲法》，國家元首——但常被英譯成國王（King）——由統治者理事會選出，每個任期五年。這個組織在二戰後英屬馬來亞聯合邦就已存在，但直到1957年獨立後才被寫進憲法。理事會成員包括九個擁有君主州份的君主，與四個委任首長州份的州元首，但只有九名君主有權參選和選舉國家元首。

馬來統治者理事會成員
稱謂 國家元首——有否投票權與被選舉權？
森美蘭嚴端（Yamtuan Negeri Sembilan）
雪蘭莪蘇丹（Sultan of Selangor）
玻璃市拉惹（Raja Perlis）
登嘉樓蘇丹（Sultan of Terengganu）
吉打蘇丹（Sultan of Kedah）
吉蘭丹蘇丹（Sultan of Kelantan）
彭亨蘇丹（Sultan of Pahang）
柔佛蘇丹（Sultan of Johor）
霹靂蘇丹（Sultan of Perak）
檳城州元首
馬六甲州元首
砂拉越州元首
沙巴州元首

馬來統治者理事會網頁指出，各州君主遇以下情況，不得參選：

  • 君主未成年
  • 君主已告知掌璽大臣（Keeper of the Rulers' Seal）其不欲參選
  • 統治者理事會經秘密投票裁定某州君主無力履行國家元首職務

莫哈末五世這次退位屬馬來西亞聯邦史上首次，但憲法早有規定，自國家元首或副國家元首席位懸空當日起四星期內，必須選出繼任人。

選舉規則同時認可一份「論資排輩」的候選君主名單，一旦名單上君主依次就任過國家元首，則選舉不再受排序名單限制。因此，馬來西亞國家元首實際上也是個輪值職位。

馬來西亞聯邦體制在此選舉元首部分算是世界上獨一無二——較近似的有梵蒂岡的羅馬天主教教宗選舉——但在具體執政上，大馬國家元首在憲法之下，依照聯邦總理與內閣的意見行使職權，結構上與一般君主立憲國家無異。

然而，馬來西亞國家元首被穆斯林人口視為馬來人與伊斯蘭文化的守護者，備受尊崇。公開批評國家元首有可能招致牢獄之災。

圖片版權 Getty Images
Image caption 位於吉隆坡的國家皇宮是馬來西亞國家元首的官邸，他在行政首都布城也有一座行宮。

蘇丹莫哈末五世——親近年青一代的吉蘭丹州君主

莫哈末五世於2016年12月就任馬來西亞國家元首，當時年僅47歲。

莫哈末五世本名東姑莫哈末法立斯（Tengku Muhammad Faris Petra Ibni Sultan Ismail Petra），1969年10月6日出生，有兩弟一妹。莫哈末五世作為長子，於1985年10月獲任命為王儲，2010年9月繼任吉蘭丹蘇丹。據《星洲日報》報道，莫哈末五世仍是王儲時，曾微服自駕巡視水災災區，受子民讚頌。

莫哈末五世小時候在吉蘭丹州首府兼皇城哥打峇魯（Kota Bharu）就學，曾在英國牛津大學攻讀外交關係。他酷愛極限運動，包括越野駕駛、射擊和鐵人耐力賽，也曾出席宣傳健康生活的公眾步行活動。

2004年11月，莫哈末五世迎娶泰國北大年府泰裔女子康莎達——北大年被暹羅皇朝殲滅前為馬來族蘇丹國——但兩人後來離婚。因此當莫哈末五世登基就任國家元首時，成為了罕見的單身國家元首。

莫哈末五世曾多次在嚴肅場合中發表有趣言論，引起哄堂大笑：2017年3月主持國會開議，發表元首演說——當地稱為發表禦詞——就曾暫停，並說「等一會兒，喝口水」；2018年大選變天后，莫哈末五世在7月開議當天發表禦詞時開首便說：「下議院議長、上議院主席和各位議員，請坐下，別跑掉。」

莫哈末五世在2018年政治變天過程中也擔當了重要角色——他接納馬哈蒂爾總理建議，御准特赦安瓦爾，為馬哈蒂爾向安瓦爾讓渡權力邁出第一步。

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Image caption 莫哈末五世（左）接納馬哈蒂爾（中）建議，特赦旺阿茲莎（右）丈夫安瓦爾。

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