美朝峰會：特朗普稱美朝正協商第二次會面地點

  • 2019年 1月 7日
US President Donald Trump speaks to the media as he leaves the White House on his way to Camp David 圖片版權 EPA
Image caption 特朗普在出發前往馬里蘭州戴維營前會見記者。

美國總統特朗普（Donald Trump）日前透露，他正在與朝鮮協商另一次峰會的舉辦地點。

特朗普在華盛頓對記者說，美國正在與朝鮮進行「良好的對話」，但目前仍將繼續對朝鮮實施制裁。

2018年6月，特朗普與朝鮮領導人金正恩會面，這是美國在任總統首次與朝鮮領導人會面。

但是，迄今為止，美國在朝鮮無核化這一主要目標上沒有取得任何實質性進展。

特朗普上周表示，他收到了金正恩一封「非常好的信」，但他沒有透露具體內容。

「我們正在協商一個地點，」他周日在白宮對記者說。

「可能在不久後就會宣佈。他們確實想見面，我們也想見面，看看會發生什麼。」

他表示，美國與朝鮮進行了「非常良好的對話」，並補充稱，他已與金正恩「間接交談」。

特朗普表示，在美國看到「非常積極」的成果之前，美國的制裁仍將「全面有效」。

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Image caption 特朗普與金正恩2018年6月在新加坡首次會面。

在去年6月於新加坡舉行的峰會上，兩國領導人分別乘坐專車抵達位於新加坡聖淘沙島上的一家酒店。在握手拍照後，兩人單獨會面近40分鐘，並簽署了一項致力於朝鮮半島無核化的聲明。

美朝雙方都正面評價特朗普和金正恩的會面，但分析人士普遍認為，會面的象徵意義要大於實質意義，因為聲明中未包括時間表、具體措施或任何驗證該過程的機制。

在兩人會面後，朝鮮已經停止了核導試驗，並拆除了一些核試驗設施，但有報告稱，朝鮮正在繼續其核導計劃。

今年元旦，金正恩在新年致辭中表示，朝鮮仍致力於無核化，他也已凖備好隨時與特朗普會見。但他警告稱，如果美國不解除制裁，他將考慮採取不同的措施。

「如果美國不履行在全世界面前做出的承諾……並堅持對我們的國家施加制裁和壓力，在別無選擇的情況下，我們只能考慮新的方法來保衛我們的主權和利益，」金正恩說。

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Image caption 今年元旦，金正恩通過官方電視台發表新年致辭。

去年年底，在一份報告披露朝鮮大量侵犯人權的事件之後，美國對包括崔龍海在內的朝鮮三名高級官員實施了新的制裁，朝鮮對此做出強烈回應。

平壤方面對美國的新舉措表示「震驚和憤慨」，稱美國的「極限施壓」政策將是其「最大的誤判」。

中國外交學院副教授凌勝利曾在BBC中文撰文稱，朝鮮推動半島無核化顯然希望獲得美韓提供安全保證、經濟援助、解除制裁、減少軍事施壓等諸多互惠作為回報。

「儘管此前特朗普總統口頭承諾給朝鮮安全保障，但朝鮮未必相信，因而美國如何給朝鮮提供可信的安全承諾才是關鍵，」凌勝利說。

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