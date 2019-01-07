圖片版權 EPA Image caption 特朗普在出發前往馬里蘭州戴維營前會見記者。

美國總統特朗普（Donald Trump）日前透露，他正在與朝鮮協商另一次峰會的舉辦地點。

特朗普在華盛頓對記者說，美國正在與朝鮮進行「良好的對話」，但目前仍將繼續對朝鮮實施制裁。

2018年6月，特朗普與朝鮮領導人金正恩會面，這是美國在任總統首次與朝鮮領導人會面。

但是，迄今為止，美國在朝鮮無核化這一主要目標上沒有取得任何實質性進展。

特朗普上周表示，他收到了金正恩一封「非常好的信」，但他沒有透露具體內容。

「我們正在協商一個地點，」他周日在白宮對記者說。

「可能在不久後就會宣佈。他們確實想見面，我們也想見面，看看會發生什麼。」

他表示，美國與朝鮮進行了「非常良好的對話」，並補充稱，他已與金正恩「間接交談」。

特朗普表示，在美國看到「非常積極」的成果之前，美國的制裁仍將「全面有效」。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與金正恩2018年6月在新加坡首次會面。

在去年6月於新加坡舉行的峰會上，兩國領導人分別乘坐專車抵達位於新加坡聖淘沙島上的一家酒店。在握手拍照後，兩人單獨會面近40分鐘，並簽署了一項致力於朝鮮半島無核化的聲明。

美朝雙方都正面評價特朗普和金正恩的會面，但分析人士普遍認為，會面的象徵意義要大於實質意義，因為聲明中未包括時間表、具體措施或任何驗證該過程的機制。

在兩人會面後，朝鮮已經停止了核導試驗，並拆除了一些核試驗設施，但有報告稱，朝鮮正在繼續其核導計劃。

今年元旦，金正恩在新年致辭中表示，朝鮮仍致力於無核化，他也已凖備好隨時與特朗普會見。但他警告稱，如果美國不解除制裁，他將考慮採取不同的措施。

「如果美國不履行在全世界面前做出的承諾……並堅持對我們的國家施加制裁和壓力，在別無選擇的情況下，我們只能考慮新的方法來保衛我們的主權和利益，」金正恩說。

圖片版權 Reuters Image caption 今年元旦，金正恩通過官方電視台發表新年致辭。

去年年底，在一份報告披露朝鮮大量侵犯人權的事件之後，美國對包括崔龍海在內的朝鮮三名高級官員實施了新的制裁，朝鮮對此做出強烈回應。

平壤方面對美國的新舉措表示「震驚和憤慨」，稱美國的「極限施壓」政策將是其「最大的誤判」。

中國外交學院副教授凌勝利曾在BBC中文撰文稱，朝鮮推動半島無核化顯然希望獲得美韓提供安全保證、經濟援助、解除制裁、減少軍事施壓等諸多互惠作為回報。

「儘管此前特朗普總統口頭承諾給朝鮮安全保障，但朝鮮未必相信，因而美國如何給朝鮮提供可信的安全承諾才是關鍵，」凌勝利說。